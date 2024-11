RECENZE: Intel Core Ultra 5 245K, aneb levnější Arrow Lake v akci

Po dvou nepříliš přesdvědčivých recenzí nové Arrow Lake platformy jsem měl příležitost podívat se na opačnou půlku spektra a to sice na levnější Intel Core Ultra 5 245K. Společně s Core Ultra 5 245KF se jedná o aktuálně nejlevnější procesory, které má Intel v nabídce pro nový socket LGA1851. Nicméně s cenovkou lehce pod 9000 Kč s DPH nelze procesor považovat za nějaký dostupný low-end.

Procesor je totiž dražší, než konkurenční osmijádrový AMD Ryzen 7 9700X, který má navíc nižší spotřebu. Navíc nám tu nebezepečně vykukuje dvanáctijádrový AMD Ryzen 9 7900X, či starší procesory Intelu. Se stávající cenou celé platformy a potížemi, které Arrow Lake provázejí to bude mít Core Ultra 5 245K dle mého názoru poněkud těžké.

Procesor je zakoupený v českém eshopu a zaslala mi ho společnost ASUS, nejedná se tak o nějaký "golden sample", ale normální kus z obchodu. Procesor dostaneme v jednoduché papírové krabičce, přičemž chladič v balení nenajdeme.

Intel Core Ultra 5 245K má k dispozici šest velkých jader bez HT a k tomu osm malých jader, taktéž bez HT. Velká jádra mohou boostovat až na frekvenci 5,2 GHz a malá jádra až na 4,6 GHz. Napájecí limity procesoru jsou 125W PL1 a 159W PL2, nicméně plných 159W procesor konzumuje pochopitelně pouze ve velké vícevláknové zátěži.

Abych potěšil Tralaláka, přidávám i rychlotestík z CPU-Z kdy moderní Core Ultra 5 245K dokáže dorovnat až pět let staré procesory ve vícevláknovém výkonu. Zajímavé je, že dle CPU-Z benchmarku má šest P jader stejný MT výkon jako AMD Ryzen 7 1700X z roku 2017, ale jednovláknový výkon je značně vyšší.

Na test procesoru jsem opět využil základní desku ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO, která figurovala v úplně první recenzi Core Ultra 9 285K. Na desku jsem flashnul novější BIOS verze 0902, přičemž jsem doufal, že některé potíže budou vyřešeny. Pro větší jistotu stability jsem použil starý dobrý kit HyperX Fury RGB 2x16GB DDR5-6000, což fungovalo jak má.

I tak jsem narazil na problém, který mě nemile vytroloval, velmi často po zapnutí počítače došlo k tomu, že deska si diagnostickou LEDkou postěžovala na nefunkční VGA kartu. Typicky stačilo třeba 5x restartovat nebo vypnout/zapnout počítač a vše bylo OK. Samozřejmě jsem zkoušel vyfoukat PCIe slot, vyndat/zandat procesor a očistit kontakty testovací ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4090 isopropylalkoholem, ale to nepomohlo a občas se počítač rozhodl, že RTX 4090 vůbec nevidí.

Toto je má anekdotická zkušenost a je možné, že se jedná o nějaký bug v BIOSu, protože se jedná o velmi čerstvou platformu. V době psaní článku jsem zjistil, že na desku existuje novější BIOS verze 1002, který má navíc novější mikrokód a testovaná verze 0902 už ani není k dispozici pro stažení.

Podívejme se ještě jednou na hi-endovou desku společnosti ASUS, má totiž velmi dobrou výbavu a řekl bych, že z hlediska portové výbavy má Intel s Z890 čipovou sadou navrch proti AMD s X870/X870E.

Intel Core Ultra 5 245K má k dispozici celkem 24 PCIe linek, šestnáct je Gen5 a určeno pro přídavné karty, dále máme čtyři Gen5 linky pro M.2 SSD a ještě čtyři Gen4 linky pro další SSD. K tomu má procesor DMI rozhraní pro připojení Z890 jižního můstku, konektivita DMI odpovídá osmi linkám PCIe čtvrté generace. Procesor má navíc ještě zabudované dva nativní Thunderbolt 4 porty.

Samotný jižní můstek Intel Z890 je poměrně slušně vybavený, nabízí hromadu USB portů různých rychlostí, čtyři SATA porty a dalších dvacet PCIe linek čtvrté generace, ty jsou různě rozházeny na věci jako WiFi modul, ethernetové čipsety a tak podobně. ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO navíc používá čtyři PCIe linky na SlimSAS konektor, skrze ten je možné muxovat PCIe, nebo další SATA porty, což je spíše doménou serverových desek, tam se ale dnes typicky nepoužívá na tyto účely miniSAS, ale modernější řešení, která protáhnout osm PCIe Gen5 linek.

Deska podporuje celkem šest M.2 slotů, to je poměrně hodně a mainstream platforma nemá dostatek konektivity, aby všechna SSD bylo možno připojit nativně. Dvě SSD jsou nativně připojena do procesoru a dva M.2 sloty jsou připojeny do Intel Z890 jižního můstku. Zbývající dva M.2 sloty ASUS vyřešil tak, že na desku umístil MUX čip, který šestnáct PCIe Gen5 linek rozdělí do režimu x8x4x4, pokud osadíme některý z těchto dvou slotů.

Za zmínku stojí i to, že základní deska má přídavný PCIe osmpin vedle ATX 24pin konektoru, ten slouží pro pomoc s 12V větví přímo na desce, jelikož 24pin by sám o sobě neuživil šest M.2 slotů a k tomu třeba 75W přes hlavní PCIe slot. Pokud plánujete osadit více M.2 disků a PCIe karet, je důležité tento konektor připojit do napájecího zdroje.

Deska má samozřejmě hromadu OC vychytávek, čtyřpinů pro ventilátory, diagnostický POST displej, tlačítka, kovový backplate a parádně vybavený zadní IO panel.

Na desku jsem tedy osadil procesor Intel Core Ultra 5 245K, paměti HyperX Fury RGB 2x16GB DDR5-6000, chlazení bylo přehnané ve formě ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB. Jako grafická karta posloužila ASUS TUF GAMING GeForce RTX 4090 24GB a jako operační systém jsem použil Windows 11 Pro 24H2, které byly nainstalovány na Kingston KC3000 1TB PCIe NVMe SSD. Vše pak napájel zdroj GIGABYTE UD1000GM jako vždy.

Co se nastavení BIOSu týče, nechal jsem v podstatě tovární nastavení, zapnul jsem samozřejmě XMP profil a Intel Default Settings napájecí profil, ten byl u Core Ultra 5 245K dostupný pouze ve variantě Performance.