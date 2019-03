Recenze: Lenovo Moto G6 Plus, skleněný půvab s důrazem na opomíjené prvky

Dnes jsem měl šanci se podívat a řádně otestovat přístroj z dílny Lenova/Motoroly, a to konkrétně Moto G6 Plus s jeho ohromnou 6-palcovou obrazovkou ve stylovém skleněném kabátu s modernizovaným procesorem, USB-C konektorem (který bych rád viděl dnes u všeho) a v neposlední řadě 3.5mm jackem na sluchátka. A to vše bez výkroje obrazovky.

Rozdíl mezi starším G5 Plus a G6 Plus je spíše minimální. Obrazovka se natáhla, ale zúžila, MicroUSB konektor vešel v zapomnění a procesor trochu zesílil. Pokud pominu změny, stále se jedná o telefon zapadající do střední třídy s prémiovým vzhledem, ale křehkou skořápkou, která svou cenovkou je sice vyšší, než konkurence v podobě Huawei nebo Xiaomi, nicméně vzhled je natolik neotřelý, že si zájemce najde.

Specifikace napoví více:

Rozměry 160 x 75.5 x 8 mm s hmotnostní 167 gramů Obrazovka 5.9 palců IPS panelu s rozlišením 1080x2160 pixelů s poměrem stran 18:9 a jemností obrazovky 403 ppi Systém Android 8.0 (Oreo) v čistém vydání jen s lehkou grafickou úpravou úvodní obrazovky , příslib aktualizace na Android 9.0 Pie Procesor Osmijádrový Snapdragon 630 pracující na frekvenci 2.2 GHz (14nm výrobní proces) GPU: Adreno 508 Paměť RAM 4/6 GB s kapacitou 64 nebo 128 GB + microSD karta (Lze mít připojeny dvě SIM karty a to včetně paměťové karty) Fotoaparát Zadní: 12 MP (f/1.7, 1.25μm, PDAF) + 5 MP s f/2.2 sloužící k určení hloubky. Video lze nahrávat až v rozlišení 2160p@30sn/s Přední: 8 MP s f/2.2 s přísvětlovací přední diodou Sítě Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Wi-Fi), Bluetooth 5.0, A2DP, LE / GPS s A-GPS, GLONASS, BDS (AptX je sice v podpoře procesoru, výrobce jej ale nezmiňuje ve specifikacích) Ostatní Čtečka otisku prstů na přední stran, senzor zrychlení, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, USB-C konektor, 3.5mm sluchátkový jack Baterie: nevyměnitelná Li-Po 3200 mAh / nabíjení 5V/3A 15W Varianty ~ 5290 Kč za variantu 4/32GB, ~6890 Kč ve variantě 4/64GB

Nejdříve bych rád něco zmínil o Motorole, jako značce, která je od roku 2014 součástí Čínské společnosti Lenovo a zároveň součástí Google, který vlastní velkou část patentů. Firma Motorola byla totiž nucena odprodat svou mobilní divizi v roce 2009, a tak není žádné překvapení, že Motorola už nějaký pátek není čistě Americká společnost.

Příslušenství není rozsáhlé - mimo telefonu, nabíječky a kabelu nic dalšího nenajdeme

Balení nepřekvapí. Stejně jako jiní výrobci i Lenovo neplýtvá na zbytečném příslušenství a balení. V krabičce se nachází pouze USB nabíječka schopná dodat 15V (5V3A nebo 9V1,5A nebo 12V1,2A), s příslušným kabelem USB-A 2.0 na USB-C, nástroj na vyjmutí šuplíčku na SIM kartu a prostou dokumentaci. Vzhledem k povaze přístroje bych uvítal ochranný kryt, ale ten se dá vždy dokoupit zvlášť.

Mimo příslušenství, kterého mnoho není, najdeme rovněž i telefon samotný. Jako první po vybalení telefonu zaujme konstrukce, která je vlastně slepenec dvou skleněných desek spojených středovým hliníkovým dílem, který působí velice zdařile a barevně i leskem kopíruje skleněný povrch. Na dotyk kov vůbec nepůsobí jako hliníkový prvek, nýbrž jako leštěná nerezová ocel stejné kvality, jako se nachází například na iPhone X a stejně jako jablko sdílí tak křehké skleněné plochy.

Zajímavým aspektem, který se Lenovo liší od ostatních produktů v této cenové třídě, je částečné utěsnění před vniknutím vody do zařízení. Jen aby bylo jasno. Telefon rozhodně není vodotěsný, jak by si taková slova někteří mohli vyložit, ale vydrží lehký déšť a vlhké prostředí, aspoň tedy podle specifikací výrobce. Osobně jsem to nezkoušel, tak budeme muset věřit výrobci.

Při bližším pohledu na telefon je ale jasné, že vyrobený kus je skutečně solidní. Když pomineme křehkost skla, byť je použito tvrzené Gorila Glass sklo jak na přední, tak i na stranu zadní, stále jde jen o sklo. Při letmém kroucení telefonu jsem nenarazil na problém. Vše pevně drží u sebe.

Přední i zadní strana je teda skleněná, střední část kovová. Na straně přední neobjevíme nehezký výkroj obrazovky, ale na dnešní poměry masivnější horní a spodní rámeček. V horním rámečku se nachází LED dioda, senzor přiblížení a tudíž i osvětlení, přední kamera určená pro videohovory (převážně) a sluchátko, které slouží i jako reproduktor. Ve spodní části je pak umístěna čtečka otisků prstu, která funguje i jako zámek telefonu po stisknutí.

Nejde ale o fyzické tlačítko a odezva připomínající stisk je simulována vibračním motorem v telefonu. Nejde o nejpřesnější vyjádření, ale vše funguje jak má. Čtečka není super rychlá, ale vše funguje v rámci milisekund. Plus je to příjemná změna oproti dnes velmi častému fenoménu umístit čtečku na stranu zadní, nejlépe mimo dosah prstu.

Zadní strana je dominantou pro kruhový, středově umístěný modul fotoaparátu. Jsou k dispozici dvě čočky, přičemž jedna slouží jen a pouze k určení hloubky objektu a nefunguje jako zoom tak, jak tomu je například u Moto G5s Plus nebo u Xiaomi Mi A1, což jsou telefony ze stejné cenové skupiny.

Lesklý povrch je krásný jak na pohled tak i na dotek...

Na straně levé pak nenajdeme zhola nic, na straně pravé tlačítko k zapnutí a zamknutí telefonu doplněný o kolébkové tlačítko k regulaci hlasitosti. Horní strana ukrývá šachtici na SIM kartu a mSD kartu, do které lze umístit jak paměťovou kartu, tak i dvě SIM karty bez nutnosti se jakkoliv omezovat. Strana spodní pak ukrývá USB-C konektor k nabíjení (pouze USB standartu 2.0) a otvor pro mikrofon.

...je ale magnetem na otisky prstů

Obrazovka použitá u Moto G6 Plus nenabídne nic speciálního – k dispozici je IPS panel s poměrem stran 18:9 a rozlišením 1080x2160 pixelů s fyzickou velikostí 6 palců, ale bez výkroje obrazovky. Jde tedy o dnes starý vzhled a já ho více než vítám. Systém se tak nemusí prát s nevyužitým místem, který by jinak ležel ladem.

Bohužel není obrazovka nijak barevně kalibrována, což ale ničemu nevadí. Na pohled barvy vypadají přirozeně. Podsvětlení je rovněž dostatečně silné a lze telefon bez problému používat i při přímém světle, byť za cenu vyšší spotřeby elektrické energie v důsledku maximálního jasu.

Přední sluchátko mimo jiné slouží i k hlasitému odposlechu

Mimo obraz je třeba zmínit i zvuk. G6 Plus se nedrží trendu a zachovává analogový sluchátkový vstup a lze si vychutnat hudbu skrze klasická sluchátka bez nutnosti připojovat jinak nezbytnou redukci. Poslech přes sluchátka je čistý, hlasitost je dostatečně vysoká i při použití velkých studiových sluchátek Koss Pro4AAT.

To stejné platí i pro poslech skrze Bluetooth. K testu používám bezdrátový reproduktor a sluchátka KZ. Byť telefon neuvádí, zda AptX nabízí, při poslechu jsem si nevšimnul poklesu kvality zvuku. Předpokládám, že uživatel, který si zakoupí tento telefon, nebude posléze investovat hodně přes deset tisíc za kvalitní bezdrátová sluchátka. Na běžný poslech více než dostačuje, a to včetně dosahu, kam jsem se dostal i na pár metrů, než jsem si povšimnul fragmentace zvuku.

Poslech skrze integrovaný reproduktor je pak dostačující. Silné středy a průměrné výšky nepodpoří basy, které zcela chybí. V této třídě jde spíše o průměr. Co bych vytknul, je absence druhého reproduktoru pro stereo zážitek, ale na běžný poslech to dostačuje.