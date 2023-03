RECENZE: MSI MAG B760M MORTAR WIFI - Core i5-12400F a RTX 4090 + anketa

MSI MAG B760M MORTAR WIFI je základní deska, která ve formátu microATX nabízí poměrně slušnou výbavu a konektivitu. Za zmínku stojí i fakt, že MSI tuto desku nabízí ve dvou verzích. Dnes testovaná verze se prodává přibližně za 5100 Kč s DPH a podporuje DDR5 RAM. Existuje však ještě varianta s přídomkem DDR4, taj e přibližně o 600-700 Kč s DPH levnější a využívá dostupnější DDR4 paměti, což může být zajímavé, pokud chceme využít existující paměti. Je však třeba počítat s tím, že o nějaký výkon přijdeme při použití pomalejších pamětí.

Deska využívá nového socketu LGA1700, který se nijak neprohýbá, podporuje samozřejmě procesory Intel dvanácté a třinácté generace. Z MSI mi k desce zapůjčili i procesor Intel Core i5-12400F, což je šestijádro s HT, ale nemá žádná E-Cores. Můžeme tak použít Windows 10, vystačíme si navíc i s přibaleným boxovaným chladičem, jelikož procesor dodrží 65W napájecí limit. Jedná se tak o zajímavou budget volbu, jelikož Core i5-12400F je typicky o něco rychlejší, než třeba takový AMD Ryzen 5 5600X. Cenově je na tom navíc asi o 200Kč s DPH níže.

MSI k desce a procesoru poslalo i DDR5 paměťový kit, jedná se o kit Kingston Fury 2x16GB DDR5-5600 CL36-38-38. Paměti mají i EXPO profil a 5600 MT/s režim na desce fungoval bez problémů. Jelikož jsem tu v minulosti Core i5-12400F měl, rozhodl jsem se projít primárně jen nové herní testy s RTX 4090, testovat znovu aplikační testy by bylo zbytečné.

Zároveň jsem připravil menší anketu, chystám se postupně testovat kupu dalších procesorů a platforem, jako kdysi s RTX 2080 Ti. Aktuálně mám ve frontě již nějaké procesory otestované, ale nyní máte možnost hlasovat, po čem čtenářovo srdce touží. Je možné zvolit více možností najednou, proto jsem využil hlasovací služby třetí strany zde: Jaké procesory chcete vidět v kombinaci s RTX 4090?

Dodám ještě, že zmíněné základní desky nejsou vytesané do kamene, je možné, že u některých procesorů využiji jinou desku, nejspíš to tak dopadne u LGA775. Zároveň v anketě chybí platformy ála ThreadRipper, LGA1366, LGA1156, LGA1200 a LGA2066. Je to z toho důvodu, že nemám k dispozici funkční základní desky, nebo procesory, je však velmi pravděpodobné, že nějaké seženu a jednoduše se časem náhodně objeví článek obsahující takový hardware.

A nyní už opravdu k základní desce MSI MAG B760M MORTAR WIFI. Uvnitř krabice mimo samotné desky najdeme manuál, lepíky na kabely, WiFi antény, SATA 6Gb/s kabel a držáky pro další M.2 SSD. Příslušenství je tak základní, ale řekl bych, že dostatečné.

Zadní panel má integrovaný I/O shield, to je už pár let u trochu lepších desek standardem, ale i tak to stojí za zmínku. Na zadním panelu najdeme velké HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4. Dále zde najdeme celkem osm USB portů. Čtyři USB porty jsou pouze USB 2.0, což je dobré pro různé periferie ála klávesnice, myše, webkamery a tak podobně. Další tři porty jsou USB-A 10Gb/s a výbavu zakončuje jeden USB-C port s propustností 20Gb/s.

Deska nemá nativní ThunderBolt, pokud ho chcete, je třeba přidat přídavnou PCIe kartu. Dále zde najdeme RJ45 konektor připojený na Realtek RTL8125 2,5 GbE čipset. Vedle se nachází dva RSMA konektory připojené do Intel AX211 WiFi 6E čipsetu. Výbavu zakončuje pět 3,5mm audio jacků s optickým výstupem. Zde je však menší zklamání, použitý audio kodek je spíše levnější Realtek ALC897.

Jak můžeme vidět, deska má celkem velké chladiče napájecí kaskády, velký chladič opět překrývá porty zadního panelu, což kvituji. Dobré je i to, že chladiče nejsou překryty blikajícími kusy plastu. MSI se zde chlubí napájecí kaskádou v konfiguraci 12+1+1 fází, jedná údajně o chytré 75A fáze.

Za zmínku stojí i to, že deska podporuje nové 24GB a 48GB DDR5 moduly oficiálně, celkem tak můžeme osadit až 192GB RAM, což může být pro některé uživatele zajímavé.

Jelikož má deska microATX formát, velmi mnoho PCIe slotů zde nenajdeme, což je logické. Primární x16 slot poskytuje PCIe páté generace přímo z procesoru, což je celkem zajímavá výhoda desky do budoucna. Zbylé dva PCIe sloty jsou připojeny do Intel B760 čipsetu, PCIe x1 port poskytuje jednu linku třetí generace a druhý x16 slot poskytuje elektricky pouze čtyři PCIe linky čtvrté generace.

Na desce dále najdeme dva M.2 sloty. První je připojen do procesoru přes čtyři PCIe linky čtvrté generace a má i chladič. Do tohoto slotu jsem osadil Kingston KC3000 1TB SSD. Druhý slot ve spodní části desky poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace a dokonce podporuje i M.2 SATA SSD, je připojen do Intel B760 čipsetu.

Deska má samozřejmě i hromádku pinovišť. V pravém spodním rohu najdeme piny pro připojení předního panelu, pinoviště pro externí TPM, 4pin PWM konektor pro ventilátor a celkem čtyři SATA 6Gb/s porty.

Na spodní části pokračuje hromádka pinovišť. Máme zde dva devítipiny poskytující celkem čtyři USB 2.0 porty, piny pro ARGB LED zařízení, pinoviště pro přídavnou ThunderBolt kartu, dva 4pin PWM konektory pro ventilátory a nechybí i piny pro zapojení audio jacků předního panelu skříně.

Na boční straně najdeme klasický ATX 24pin konektor, USB-C pro přední panel, 19pin s dvěma USB 5Gb/s úprty a diagnostické LEDky. V horním rohu dále najdeme dva 4pin PWM konektory pro ventilátory.

Přídavné napájení zde zajišťují dva osmipiny, ale většina uživatelů si vystačí s jedním.

Nyní k testování. Procesor Intel Core i5-12400F jsem chladil boxovaným chladičem, s 65W napájecím limitem to není žádný oříšek. Procesor boostuje jedním jádrem až na frekvenci 4,4GHz, všechna jádra jsou ochotná boostovat na 4GHz. U pamětí jsem využil jejich XMP profil a běžely tak v 5600 MT/s režimu.

Jako grafická karta mi posloužila opět GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G, tentokráte s novějším ovladačem verze 531.29, takže jsem nepřicházel o výkon díky chybě v ovladači.

Nicméně u desky jsem narazil na problém, kartu mi nešlo osadit do slotu, přední plech s výstupy na monitor se totiž zasekával o I/O shield základní desky, který jsem musel lehce ohnout. Tato kolize mě překvapila, s něčím takovým jsem se zatím nesetkal na straně desky.

Jelikož Core i5-12400F nemá E-Cores, zůstal jsem u Windows 10 v22H2.

Podobně jako u jiných MSI základních desek i zde můžeme využít utilitu MSI Center pro stažení ovladačů a další činnosti. Nechybí i nabídka Norton 360 antiviru.