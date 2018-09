RECENZE – Xiaomi Redmi 6 je malým obrem v moderním těle

Další velký telefon od Xiaomi, nebo ne? Nový model Redmi 6 byl navržen zcela jinak. Velká obrazovka zůstává, ale tentokrát je v malém těle. Skoro pět a půl palce nacpané do zařízení o velikosti (na dnešní poměry) drobného iPhone tak nějak funguje lépe. Moderní vzhled roku 2018 (nudle sem, nudle tam, ale žádný výkroj!) doplněný o dostačující procesor MediaTek je povedená kombinace a lehké odbočení od současných pádel.

Podívejme se tedy na nový velký malý model Redmi 6. Do začátku je třeba zmínit parametry, které jsou příjemné a neurazí:

Velikost 147.5 x 71.5 x 8.3 mm / Váha 146 gramů Obrazovka IPS LCD, úhlopříčka 5.45 palců s rozlišením 720 x 1440 pixels, 18:9 poměr (~295 ppi jemnosti) Systém Android 8.1 (Oreo) s nástavbou MIUI 9 CPU Osmijádrový Mediatek MT6762 Helio P22 s frekvencí 2.0 GHz GPU: PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 Paměť RAM 3/4 GB s kapacitou 32 nebo 64 GB + microSD karta (není kombinovaná se SIM slotem) Fotoaparát Zadní: 12 MP (f/2.2, 1.25μm, PDAF) + 5 MP, gyro-EIS, LED světlo / Video zvládá nahrát v rozlišení 1080p při 30sn./s Přední: 5 MP s funkcí HDR Sítě Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, A2DP, LE / GPS s A-GPS, GLONASS, BDS Ostatní Čtečka otisku prstů, senzor zrychlení, gyroskop, senzor přiblížení, kompas, FM rádio Baterie: nevyměnitelná Li-Po 3000 mAh / nabíjení 5V/2A 10W Cena ~ 3590 Kč za variantu 3GB/32GB, vyšší varianta není prozatím oceněna

Parametry jsou prakticky shodné s nedávno recenzovaným Xiaomi Redmi S2, který rovněž disponoval duálním fotoaparátem. Od současného Redmi 6 se tedy liší jen ve drobnostech. Škoda ovšem je chybějící IR k užití třeba s ovladačem a o poznání horší přední fotoaparát. Baterie se rovněž zmenšila, a to o rovných 80 mAh, nicméně je telefon o poznání menší a z praktického používání zvládá Redmi 6 o pár hodin více na baterii.

Stále chybějící USB-C a 5 GHz pásmo u Wi-Fi je velmi smutné, nicméně s cenovkou pod 4 tisíce korun je vybavení skvělé.

Nejbližším konkurentem tohoto Xiaomi je nová Nokia 3.1, která je parametrově na chlup stejná. Nokia nabízí lepší fotoaparát s citlivějším senzorem (f/2.0 vs. f/2.2) a dvoupásmovou Wi-Fi, ale je to vykoupeno nižší pamětí RAM (3 GB vs. 4 GB) níže taktovaným procesorem (2.0 GHz vs. 1.5 GHz) a vyšší cenovkou. V tomto duelu lépe vychází Redmi 6, tak se tedy podívejme na něj.