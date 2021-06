RECENZE: Yankee ATOM YKB 3600US je herní minimalistická klávesnice bez Delete

Po týdnu používání je jasné, že se jedná o klávesnici čistě herní. Zkoušel jsem na ní psát emaily, vyplnil jsem s ní daňové a přiznání a napsal jsem na ní i tuto recenzi. Na všechny tyto činnosti není tato klávesnice příliš vhodná. Samozřejmě jsem si s ní zahrál i pár her a musím uznat, že zde si své fanoušky jistě najde.

Vzhled a konstrukce

Klávesnice je značně minimalistická. Konkrétně 293 mm široká, 103 mm hluboká a 42 mm vysoká. Oproti standardním klávesnicím zabírá na stole jen 61% místa. Chybí na ní numerická část, šipky, funkční klávesy, nikde jsem nenašel klávesu „Delete“ ani „Scroll Lock“. Scroll Lock jsem v životě upřímně nikdy nepoužil, ale klávesa Delete mi opravdu chyběla. Nicméně i přes své malé rozměry je klávesnice docela těžká. Se svými 550 g a dosedacími plochami z tvrdé gumy drží na stole jako přibitá.

Klávesnice je připojená pomocí odnímatelného USB-C kabelu, který je červeně opleten, takže se i v šeru pod stolem dobře hledá. Výhodou je, že poškozený kabel se dá jednoduše nahradit, jelikož USB-C kabel koupíte klidně i v supermarketu. Také tím výrazně prodloužíte její životnost, protože kabel odchází u periferií často mezi prvními.

Tělo klávesnice je z černého tvrdého plastu s mělkým desénem, takže na něm nejsou vidět otisky prstů. Na stole sedí jen na gumových dosedacích plochách, nemá žádné vysouvací ani výklopné nožky. Ty ale vzhledem k výšce klávesnice nejsou vůbec potřeba. V balelní kromě klávesnice a kabelu najdete i náhradní klávesy a nástroj na jejich výměnu.

Klávesy

Yankee ATOM YKB 3600US patří do kategorie mechanických klávesnic, konkrétně se jedná o typ spínačů Kailh Box White. V žádné jiné konfiguraci tento model ani nenajdete. Jejich stisknutí i puštění vydává celkem příjemnou zvukovou odezvu (clicky tactile), ale pokud píšete na klávesnici rychle a rozhodnete se na ni sesmolit delší text, změní se na nepříjemný kulomet, který vaši partnerku bude jistě silně iritovat (osobní zkušenost).

Podsvícení

První věc, které si všimnete hned po připojení klávesnice je její podsvícení. Ve výchozím režimu doslova hraje všemi barvami. Střídá se na ní celé spektrum barev, které přechází ve vlnách zleva doprava. Pomocí klávesových zkratek se dá posvícení rychle přepínat.

Při kombinaci kláves Fn+Q se zapne herní mód. To znamená podsvícení jen těch důležitých kláves jakou jsou WASD z kláves Alt, ? a Ctrl se stanou šipky. Zkoušel jsem to v šeru večera u reimplementace legendární hry Freedoom a v podstatě jsem ostatní klávesy téměř nepotřeboval. Toto základní herní posvícení během hraní krásně zvýraznilo potřebné klávesy a zároveň nepůsobilo ani trochu rušivě.

Pokud toužíte po něčem konzervativním, tak kombinací Fn+I přepnete podsvícení do světlemodré barvy. Kombinací Fn+< a Fn+> zvýšíte nebo snížíte svítivost klávesnice. Případně se dá snížit až na nulu, pokud nejste fandové blikajících světýlek. Několik dalších klávesových zkratek přepíná podsvícení do různých módů, které blikají buď samovolně nebo při stisku klávesy. Myslím si, že na podsvícení si dali tvůrci této klávesnice skutečně záležet.

Ostatní funkce a software

Firma Yankee nabízí ke stažení software pro tuto klávesnici pouze pro operační systém MS Windows. To je mi jakožto zapřísáhlému uživateli Linuxu celkem proti srsti, ale i tak jsem se odhodlal to vyzkoušet. Musím uznat, že použití tohoto softwaru docela rozšíří možnosti klávesnice. Můžete si v něm nastavit podsvícení podle svých preferencí, upravit nastavení herního módu nebo naprogramovat makra a přiřadit je k jednotlivým kombinacím kláves. Navíc každé vaše nastavení lze uložit do profilu a pak jednoduše přepínat mezi profily.

Yankee AtomYKB 3600US je vskutku herní klávesnice. Minimalistická, futuristicky podsvícená, stabilní a odolná. Klávesy při hraní příjemně cvakají a mají rychlou odezvu. Podsvícení kláves se dá jednoduše nastavit ať už přes klávesové zkratky nebo přes software. Další výhodou je možnost programování kláves. Její největší nevýhodou je, že kromě hraní se na nic jiného příliš nehodí. Chybí jí tlačítka, která se na standardních klávesnic běžně vyskytují. K dispozici je navíc jen v americkém rozložení, takže pokud neumíte psát všemi deseti po paměti, nedáte dohromady ani větu.

České e-shopy ji mají v nabídce teprve pár měsíců a její cenovka napříč republikou je 1 699 Kč. Tato cenovka jistě není nejnižší, ale v oboru mechanických herních klávesnic se jedná spíše o levnější kousek. Pokud tedy toužíte po herní klávesnici a nemáte potřebu psát delší texty, je to jistě dobrá volba.

Závěr

Yankee ATOM YKB 3600US je robustní klávesnice s jedním jediným účelem, a to hraní her. Ke svému pracovnímu počítači raději zvolte jiný model. Pokud ovšem hrajete na notebooku, u kterého vás trápí membrány, pak zrovna Yankee ATOM YKB 3600US může řešit váš problém s přenositelnou klávesnicí, kterou strčíte třeba i do kapsy mikiny (kam se skutečně vejde), jelikož velikostně odpovídá otevřené peněžence.