Rohlík.cz usnadňuje nákupy handicapovaným: První e-shop pod záštitou Světlušky

On-line prodejce potravin Rohlík spojil síly s datacentrovou společností Master Internet a pod záštitou Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška společně akcentují téma přístupnosti či chcete-li webu bez bariér. Jen v Česku totiž žije kolem 100 tisíc zrakově postižených, zhruba 9 % mužů s poruchou barvocitu a v neposlední řadě také téměř 2,5 milionu důchodců, pro které je nakupování přes internet často stresující nebo vinou technologických překážek zcela nemožné.

Zatímco v případě budov a veřejných prostranství pracují na odstranění bariér architekti a projektanti, v on-line světě se o přístupnost na straně kódu musí postarat vývojáři a IT specialisté. Myslet je při tom potřeba zejména na: správné strukturování webu, vhodnou navigaci na stránce, ovládání z klávesnice, barevný kontrast a v neposlední řadě třeba i na alternativní popisky k obrázkům a ikonkám.

„Ke zboží se třeba vůbec neproklikají, a pokud ano, tak ho nejsou schopni vložit do košíku a dokončit objednávku,“ vysvětluje programátor Roman Kabelka z Master Internet. Kabelka je sám nevidomý a situaci, kterou popisuje, tak zažívá dennodenně na vlastní kůži. Zatímco třeba e-maily si díky čtecímu zařízení vyřídí poměrně snadno a rychle i na mobilu, přizpůsobení českých e-shopů pro jeho odečítač obrazovky pokulhává a Kabelka tak své nákupy často není schopný sám bez pomoci dokončit. „Možná si to řada lidí ani neuvědomuje, ale právě pro nás nevidomé je nákup přes internet preferovaný způsob oproti kamenným prodejnám. V těch totiž potřebujeme asistenci personálu, na kterou často čekáme dlouhé minuty. Celý nákup se taky výrazně prodlouží, pokud chceme zkontrolovat třeba složení výrobků,“ přibližuje Kabelka. Ne tak na Rohlíku, kde sám pravidelně nakupuje.

Po odstranění bariér se Rohlik.cz díky práci interního front-endového týmu pod vedením Jakuba Valenty řadí mezi jeden z nejpřístupnějších českých e-shopů. „Zákazníkům se nejen v rámci klubu Rohlík bez bariér snažíme usnadňovat nákup dlouhodobě, jak to jen jde. A byl to právě Master Internet, který nám pomohl s otestováním objednávkového procesu a zdokonalením přístupnosti webu i mobilní aplikace,“ říká komerční marketingový ředitel Rohlíku Olin Novák. Roman Kabelka na konkrétních příkladech demonstroval, jak si jeho čtečka dříve neporadila s kódem a četla informace na stránce v nesprávném pořadí. Problémy jí činilo i ovládání z klávesnice a v některých případech se tlačítka jevila jako obyčejný text, nikoliv ovládací prvky.

Napsat web je jedna věc. Ale zpřístupnit ho pro čtečky obrazovek a další asistivní technologie, věc druhá. Povědomí o přístupnosti se tak ve spolupráci s Rohlíkem a Nadační fondem Českého rozhlasu Světluška snaží Master Internet díky Kabelkovi šířit dál. Firma provozující datacentra MasterDC v Praze a Brně spustila na podzim loňského roku pilotní a ze svých prostředků plně hrazený program školení auditorů přístupnosti, kteří by v tom měli českým firmám pomáhat. A přístupnost v Česku posouvat dál. To vše právě na popud svého zaměstnance Romana Kabelky a spolupracovníka Radka Pavlíčka z Masarykovy univerzity a pod záštitou Světlušky. A další pozitivní aspekt toho všeho? Auditoři se rekrutují z řady nevidomých a slabozrakých, čímž dochází ke zvýšení jejich uplatnění na trhu práce a rekvalifikaci. Právě on-line supermarket Rohlík měl to štěstí být prvním webem, který nevidomí auditoři webu otestovali. A jejich připomínky obratem reflektoval.