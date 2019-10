S bezpečnostní kamerou od Xiaomi uhlídáte svůj domov i z druhé strany planety

V dnešní době není opatrnosti nikdy nazbyt. Většinu času trávíme mimo domov, kam se v podstatě chodíme jen vyspat. Když jsme ovšem v práci nebo sníme, naším domovem se může prodrat nezvaný host a vysmýčit vše, na co jsme tak poctivě dřeli. Policejní složky se většinou nemají čeho chytit. Buďte o krok napřed a zabezpečte si svůj bezpečnostní videokamerou.

Xiaomi Xiaovv XVV-1120S-B1 pomůže ochránit manželku, děti i majetek, a vy tak budete moct konečně klidně spát. Stačí ji připevnit nad dveře, nad garáž, k zadnímu vchodu do domu, zkrátka kam chcete. Díky certifikaci IP65, který zabezpečuje prachuvzdornost a voděodolnost, nemusíte mít ani obavy z jejího poškození.

Zorný úhel bezpečnostní kamery činí 180°, což vám umožní sledovat dění nejen před vašimi dveřmi, ale na celé ulici. Kamera pak překvapí i svým FullHD rozlišením, se kterým snáze poznáte pochybné existence, a to i v noci, neboť je kamera vybavena infračerveným viděním, které dokáže zprostředkovat jasný a čistý obraz i v naprosté tmě. Rozpětí provozních teplot od -10 °C – 50°C zaručuje bezchybné fungování i za parných letních večerů.

V neposlední řadě musíte ocenit i funkci na bázi umělé inteligence, která dokáže s přesností na 98 % detekovat člověka i ve velké mlze a v případě, že si to budete přát, vám zašle varovnou zprávu ve formě notifikace do vašeho mobilního telefonu, což oceníte například během dovolené, kde se tak nebudete strachovat o to, zda se za dobu vaší přítomnosti něco nestalo. Veškeré záznamy se pak ukládají buď na lokální MicroTF kartu s maximální kapacitou 128 GB nebo do Cloudu.

Tuto kameru také můžete připojit k vašemu mobilnímu telefonu pomocí aplikace „Mi Home“, která je volně ke stažení na Google Play a App Storu. Jedním kliknutím tak můžete mít dokonalý přehled, co se děje konkrétně u vás doma, před domem či na vaší zahradě. Díky drobné investici tak máte zaručené klidné spaní a naprostý pocit bezpečí.