Shrnutí nereferenčních karet RX Vega pro konec roku 2017

Úkolem tohoto článku není rozbor každé karty do detailů. To ostatně ani není tak úplně možné, karty se nám zatím získat do redakce nepodařilo. Na internetu se samozřejmě již některé preview či review dají najít, každý ale musí procházet a studovat výsledky každé karty zvlášť. Rád bych tedy v tomto článku udělal takové shrnutí všech doposud oznámených RX Vega nereferenčních modelů, aby byly vidět vedle sebe včetně odkazů na některá review, a každý si tak mohl udělat představu, pokud nad koupí RX Vega uvažuje.

Custom RX Vega zatím oznámilo celkem šest výrobců: ASUS, Sapphire, MSI, PowerColor, XFX a Gigabyte. Všechny zmíněné společnosti představily jak Vegu 64, tak 56 (i když ne ihned po sobě, například ASUS jako první představil Vegu 64 a jako poslední Vegu 56).

S reálnou dostupností to zatím není žádná hitparáda... je vlastně nulová, alespoň tedy co se českých obchodů týče. Je to trochu škoda vzhledem k vánočním svátkům, kde by se jistě nějaké Vegy prodaly. Do konce roku 2017 se karty v obchodech neobjeví, tak doufejme, že alespoň v lednu 2018 by se již mohly objevit první kusy na skladech obchodů.

RX Vega 64

Nejprve se podíváme na modely silnější Vegy 64, která je aktuálně nejvýkonnější kartou ze stáje AMD. Nereferenční verze začaly vznikat už v září, bohužel ale z důvodu dodávky čipů od AMD či kvůli problémům s konstrukcí nevypluly na povrch. Jediný, kdo stihl kartu představit, byl ASUS ve svém provedení ROG Strix. Ostatní výrobci se k tomu dostaly až zhruba v listopadu.

Připomeňme, že AMD připravilo celkem tři referenční verze RX Vega 64. Nejlevnější a nejobyčejnější vzduchem chlazenou kartu s černým chladičem, druhou variantou byla limitovaná edice se stříbrným chladičem (která ale jinak nepřinesla nic jiného), a poslední pak vodou chlazená stříbrná verze.

Ohledně cen nebyly Vegy 64 zrovna příznivé. Zatímco u základní verze mělo AMD doporučenou cenu 499 dolarů (dnes přibližně 11 000,-Kč), partneři ceny výrazně zvedly klidně o 200 dolarů. Výsledkem tak bylo, že například u nás se vzduchem chlazená verze pohybovala mezi 15 000 - 16 000,-Kč, což poněkud ztratilo na své atraktivitě. Další dvě verze pak přišly pouze v balíčkách s dalším hardwarem, monitorem nebo hrami. Dá se tedy očekávat, že ceny nereferenčních modelů budou podobné, některé i nad 16 000,-Kč.

V tabulce níže jsou k vidění rozdíly mezi jednotlivými provedeními nereferenčních modelů. Shrňme ale nejprve údaje, které mají všechny karty společné a nemá tedy smysl je zařazovat do tabulky. RX Vega 64 jede na GPU označené „Vega 10 XT” (v případě vodou chlazené Vegy jde o „Vega 10 XTX”), vyráběné 14nm procesem a obsahujícím 12,5 milionů tranzistorů. Všechny edice RX Vega 64 (včetně vodou chlazené) pak mají 8GB HBM2 paměti taktované na 1 890MHz efektivně s propustností až 484GB/s. Všechny RX Vega 64 by navíc měly mít duální BIOS, který má dopad na spotřebu a výkon.

AMD RX Vega 64 Air Cooled XFX RX Vega 64 Double Edition ASUS ROG Strix RX Vega 64 Gaming OC MSI RX Vega 64 Air Boost PowerColor RX Vega 64 „Red Devil" Gigabyte RX Vega 64 Gaming OC Sapphire RX Vega 64 NITRO+ Základní frekvence 1 247 MHz ? 1 275 MHz 1 417 MHz 1 276 MHz 1 423 MHz Boost frekvence 1 546 MHz 1 590 MHz 1 575 MHz 1 607 MHz 1 560 MHz 1 611 MHz Napájení 2x 8-pin 3x 8-pin Grafické výstupy 3x DisplayPort

1x HDMI 2.0 2x DP

2x HDMI

1x DVI-D 3x DP

1x HDMI 2x DP

2x HDMI 3x DP

3x HDMI 2x DP

2x HDMI TDP/TBP 295W více než 295W

Nyní se podíváme na jednotlivá nereferenční provedení. Ke každému si dovolím pár vět, nebudu ale zabíhat do velkých podrobností, jelikož to by bylo spíše na recenzi konkrétního produktu. A samozřejmě nechybí ani odkazy na review, které nějakým způsobem zaujaly. Ty berte spíše orientačně v tom, jak si stojí proti konkurenci, jelikož každý kus byl testován na jiném hardwaru, v jiných podmínkách. Některé karty (například varianta od ASUSu) byly dokonce testovány už před delší dobou.

XFX RX Vega 64 Double Edition

RX Vega 64 od XFX sice přináší vlastní návrh PCB a backplate, frekvence ale zůstávají nedotčené a jsou shodné s referenční edicí. Stejně tak je stejná i konfigurace grafických výstupů a udávané TDP. Karta by tedy měla nabídnout hlavně efektivnější a tišší chlazení řízené pomocí výrobcem definovaných profilů. Potěší také celková délka karty, která nečiní 28cm jako u reference, ale pouhých 24cm.

Zajímavostí na kartě je pak napájení, které je umístěné přibližně uprostřed boku karty, nikoliv na konci, jak to bývá zvykem. Zda to uživatelé ocení nebo naopak odsoudí se teprve uvidí. Bohužel se tato karta zatím v žádném review neobjevila, a tak její výkon či efektivita chlazení zůstává tajemstvím. Stejně tak její cena, která také nebyla řečena.

ASUS ROG Strix RX Vega 64 Gaming OC

Jestliže u předchozí karty byla celková menší délka potěšujícím faktorem, pak u ASUS ROG Strix je to přesně naopak. Ta totiž měří dokonce 30cm, takže jde o pořádný kus. PCB je pak kompletně přepracované společností ASUS a o napájení se stará 12+1 fází Super Alloy Power II. Chladič je také známý z jiných ROG Strix karet. Ten se skládá z masivních dvou pasivů, do kterých rozvádí teplo heatpipes a celé to ofukují tři ventilátory s patentovaným designem.

RX Vega 64 v podání ASUS ROG Strix je určitě jedna z nejzajímavějších nereferenčních karet. Nechybí ASUS Aura Sync s podsvíceným backplate. Na kartě pak také najdeme dva konektory pro další ventilátory. Zatím je v tomto provedení na oficiálních stránkách ASUS dostupná pouze jedna karta, může jich však přijít do budoucna víc s různou frekvencí.

Karta již prošla testováním v některých redakcích:

Z výsledků můžeme vidět mírný posun proti referenčnímu provedení, rozdíl ale najdeme především v teplotách a hlučnosti. Prostor pro taktování sice nějaký existuje, je ale vykoupen dalším nárůstem spotřeby, která už tak je dost velká.

ASUS ROG Strix RX Vega 64 Gaming OC se již nachází v nabídce některých českých obchodů, kde má nastavenou cenovku okolo 19 000,-Kč s daní. To je poměrně slušná pálka vzhledem k tomu, že výkonnější GTX 1080 Ti se dají pořídit okolo 20 000,-Kč, a jejich poměr výkon/spotřeba je v aktuálních hrách vyrovnaný, častěji spíše lepší.

MSI RX Vega 64 Air Boost

Model z dílny MSI je velmi podobný tomu od XFX. Samozřejmě ne vzhledem, ale počtem novinek a vylepšení, které přináší. Na rozdíl od XFX Double Edition ale nepřináší nijak zvlášť upravené PCB (jen vlastní kondenzátory) a je tedy nejblíže referenčnímu provedení. I když chladič zřejmě nebude stejný jako ten referenční, velké zázraky bych od něj nečekal, už jen kvůli jen jednomu ventilátoru.

Lehce zvýšené frekvence pak nejspíš budou příčinou lehce vyšší spotřeby, než u reference. I když se MSI chlubí možností přetaktování skrze Afterburner, osobně bych to u této karty neviděl nijak použitelně. Jelikož jde o zřejmě nejčerstvější variantu nereferenční Vegy, testy zatím žádné nejsou. Už se na ně ale těším, provozní teploty a spotřeba budou u této karty zajímavé. Cena zatím také nebyla stanovena.

PowerColor RX Vega 64 „Red Devil"

Design modelu od společnosti PowerColor považuji za jeden z nejlepších. Karta se může pyšnit druhými nejvyššími takty a kvalitním chlazením. Pro nás bude největším problémem této varianty její dostupnost, jelikož v České republice se s produkty od PowerColor příliš nesetkáváme. Výrobce si však dal záležet, a kromě vlastního PCB, VRM a velkého chladiče přináší také přepínání mezi dokonce třemi BIOSy.

Kartu se podařilo otestovat na následujícím místě:

Z testů můžeme vidět poměrně nepřesvědčivé výkony, místy je i referenční provedení výkonější. Samozřejmě to nedosahuje tak tichého provozu a lepších teplot jako v případě PowerColor „Red Devil". Nicméně i tak je výkon za GTX 1080. To můžeme přisoudit buď brzkým testům, kdy ještě nebyly BIOSy na kartě zcela odladěné, nebo starším ovladačům. Nebo chybnému měření, špatnému HW, postavení hvězd... Pokud ale zabrousíte na YouTube, najdete i recenzi, kde je výkon vyšší než u GTX 1080.

„Red Devil" zatím stále není dostupný ani na zahraničních obchodech, pouze jako předobjednávka. Ta činí v přepočtu na koruny přibližně 19 500,-Kč.

Gigabyte RX Vega 64 Gaming OC

Společnost Gigabyte se snaží jít cestou kompromisu a nesnaží se z čipu vymáčknout co nejvíc. Takty z výroby jsou tak poměrně střízlivé. Přesto je ale karta vybavena velmi slušným chladičem Windforce 2X s dvojicí 100mm ventilátorů a velkým pasivem s měděnými heatpipes.

Karta se také chlubí kvalitním 12+1 fázovým napájením z kvalitních materiálů, a měla by tak mít slušný potenciál pro přetaktování. Technologie zastavení ventilátorů v případě nulového vytížení snad u takto kvalitních chladičů ani nemusím zmiňovat. Slušný je také počet a konfigurace grafických výstupů.

Testy se zatím bohužel nikde neobjevily. Karta se ale již objevila na našem území, a to za cenu přibližně 18 500,-Kč. Zatím ale stále ve fázi předobjednání. Snad se nějakých recenzí brzy dočkáme.

Sapphire RX Vega 64 NITRO+

Monstrum od společnosti Sapphire v provedení NITRO+ je nejvýše taktovanou kartou, a se svými 31cm také nejdelší kartou ze všech výše zmíněných. Napájení si pak vyžádá dokonce tři osmi-pinové konektory. Chlazení je jedno z nejlepších, které si pro Vegu můžeme přát. To je postavené na technologii Vapor Chamber známé z grafických karet série Vapor-X. Velký pasiv obsáhne chlazení celé karty včetně VRM a ofukovat jej budou celkem tři ventilátory, dva 92mm a jeden 80mm.

Vzhledem k mohutnosti celé karty dodává Sapphire i podpěru, aby nebyla na PCI-E slotu taková zátěž. Karta má celkově příjemný design a nechybí dnes velmi oblíbené diody. Samozřejmě jde ale o výkon, a ten by tato karta určitě měla mít, doplněný dobrým a tichým chlazením.

O recenzi se zatím postaraly následující redakce:

Varianta NITRO+ od Sapphire se v testech také až tak neblýskla, za to ale autoři uvádí, že teploty byly skutečně pozitivní. V našich obchodech se karta již objevila a to za cenu přibližně 19 000,-Kč s daní, opět jde ale pouze o předobjednávku či zatím jen předzvěst.

RX Vega 56

U slabší Vegy bude shrnutí výrazně kratší. Karty výrobců jsou totiž totožné s Vegou 64, takže nejvýraznějším rozdílem je právě použitý čip. Zároveň měla Vega 56 pouze jednu variantu referenčního provedení s doporučenou cenou 399 dolarů (přibližně 8 500,-Kč). Za tu cenu by to byla perfektní karta. Bohužel ale prodejci opět cenu vyhnaly výš, a tak v našich obchodech můžeme najít referenční provedení okolo 15 000,-Kč s daní. To je situace aktuální - karty v obchodech vedené stále jsou, ale nejsou nikde skladem. Čeká se na příchod nereferenčních variant.

Varianty RX Vega 56 mají tedy opět většinu vlastností společných. Čip ve variantě „Vega 10 XL" nabídne 56 nCU (next-gen Compute Unit), tedy 3584 stream procesorů. Jinak je to ale stále čip Vega 10 vyráběný 14nm procesem a nesoucí 12,5 milionů tranzistorů. U všech karet pak najdeme paměti typu HBM2 o velikosti 8GB. Ty jsou o něco níže taktované na 800MHz (tedy 1600MHz efektivně), takže mají i nižší propustnost 410GB/s.

Pro Vegu 56 jsem shrnul i známé ceny a review do tabulky:

AMD RX Vega 56 Air Cooled XFX RX Vega 56 Double Edition ASUS ROG Strix RX Vega 56 Gaming OC MSI RX Vega 56 Air Boost OC PowerColor RX Vega 56 „Red Devil" Gigabyte RX Vega 56 Gaming OC Sapphire RX Vega 56 NITRO+ Základní frekvence 1 156 MHz 1 297 MHz 1 181 MHz 1 156 MHz 1 170 MHz 1 305 MHz Boost frekvence 1 471 MHz 1 573 MHz 1 520 MHz 1 526 MHz 1 501 MHz 1 572 MHz Napájení 2x 8-pin 3x 8-pin Grafické výstupy 3x DisplayPort

1x HDMI 2.0 2x DP

2x HDMI

1x DVI-D 3x DP

1x HDMI 2x DP

2x HDMI 3x DP

3x HDMI 2x DP

2x HDMI Délka karty 267mm 240mm 298mm 267mm více než 267mm 274mm 310mm TDP/TBP 210W více než 210W Review - - Overclock3d - Guru3d - BitTech *Cena v Kč 15 000 ? ? ? ? 15 400 16 500

* Ceny jsou buď aktuální z českých obchodů nebo zahraničních obchodů

Počítejte s tím, že některé údaje se ještě mohou časem změnit. Stejně tak pravdepodobně nezůstane jen u těchto verzí, například MSI oznámilo dvě varianty, my máme v tabulce jen OC model. Stále nám zůstavají některé informace neznámé a nezbývá než počkat na recenze a uvedení produktů do prodeje. Nicméně Vega 56 se jeví stále zajímavěji, než Vega 64. Cena je nižší, spotřeba také a výkon o tolik horší není.

Informace zde uvedené jsou tedy přibližně vše, co nám rok 2017 ohledně nereferenčních RX Vega přinesl. Samozřejmě je možné, že mi nějaký údaj unikl, rád informace upravím nebo doplním, pokud na ně někde narazíte a podělíte se o ně v komentářích.

Závěrem

Na závěr bych ještě rád napsal něco málo k Vegám obecně. Pokud si recenze projdete, tak zjistíte, že výsledky testů nejsou nějak závratně optimistické. Je ale potřeba si říct, že u nereferečních modelů v aktuální situaci jde především o lepší provozní teploty a menší hluk. Vega jako taková je něco nového, co ještě čeká na využití svého potenciálu.

Věřím, že časem, až se objeví nové hry plně využívající DX12 a další technologie, které Vega nabízí, pak teprve uvidíme její skutečný výkon proti konkurenci. Pokud by se mě dnes někdo zeptal, zda bych si Vegu koupil, asi bych odpověděl, že ano, ale spíše ze zvědavosti a vnitřního pocitu ji mít doma.

Pravda je, že místy se vyrovná Vega i top high-endu konkurence v odpovídající cenové relaci, často to tak ale není a poměr cena/výkon je horší. Uvidíme, co přinese rok 2018 nejen z hlediska nových HW produktů, ale také her a podpory pro Vegu. Já se na to třeba těším a věřím, že v nadcházejícím roce uvidíme zajímavý souboj mezi AMD a NVIDIA.