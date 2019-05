Sny skutečností na jeden klik: Pořiďte si domů 3D tiskárnu, nyní o 73 % levněji

Život s 3D tiskárnou je návykový. Začíná to různými pokusy, ale brzy se zamilujete do představy, že už nemusíte pro každou hloupost chodit do krámu, ale prostě si ji vytisknout dle obrazu svého. Může jít přitom o předměty zájmové, jako různé sošky a umělecké předměty, nebo ryze praktické.