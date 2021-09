Test: Vliv pamětí na výkon iGPU RX Vega 7 v AMD Ryzen 5 5600G APU

Po nedávné recenzi Ryzenu 5 5600G mne napadlo, že by mohlo být zajímavé otestovat, jak velký vliv mají různé paměti na výkon integrované Vegy 7. Původní plán počítal i s přetaktováním iGPU části, jelikož jádro tiká maximálně na 1900MHz a je možné ho s adekvátním chlazením přetaktovat na 2400MHz. Vega 7 v 5600G má jen 448 shaderů a vliv propustnosti RAM zde bude nižší, než u Ryzenu 7 5700G, které má iGPU s více aktivními CU. Bohužel jsem byl lehce zklamán základní deskou, z nějakého bizarního důvodu nebylo možné iGPU přetaktovat a z tohoto důvodu jsem nezkoušel ještě více pamětí a pokoušet se na rychlosti překračující 4000 MT/s. Na testované základní desce Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI nebylo možné z nějakého podivného důvodu iGPU přetaktovat. Nefungovalo přetaktování přímo v BIOSu ve standardním OC menu, zahrabané nabídky v AMD CBS/PBS menu také nefungovaly. Přímo ve Windows jsem to zkoušel i skrze MSI Afterburner, ale i to nebylo úspěšné. Změna PTT limitu také nepomohla. Test tedy berte spíše z pohledu tovární nepřetaktované R5 5600G s různými paměťmi.

Procesor jsem již vrátil, takže nemohu zkoušet jinou základní desku, nebyl na to čas.

Co se týče testovací sestavy, základ je stejný pro všechny paměti, tedy Gigabyte X570 I AORUS PRO WiFi miniITX základní deska s Ryzenem 5 5600G. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2. Windows jsou nainstalovány na Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD, které je umístěno v primárním M.2 slotu vedle X570 chipsetu.

Nyní k různým konfiguracím pamětí, vybral jsem nakonec šest různých konfigurací, ve všech grafech tak rozlišuji jen konfiguraci pamětí, jelikož procesor je všude stejný. V BIOSu jsem zvolil volbu "Game Optimized UMA", což nastaví 2GB paměti pro iGPU, pokud má systém alespoň 16GB RAM. V případě použití jednoho 8GB modulu dojde ke snížení na 512MB, nicméně iGPU si může brát více dynamicky.

G.Skill TridentZ RGB 2x8GB DDR4-3200

Tento paměťový kit jsem využil i v originální recenzi a jedná se o poměrně standardní paměťový kit, existují samozřejmě horší 3200 MT/s paměti s horším časováním, ale řekl bych, že pro představu tato sada stačí. Aby byl test o něco zajímavější, vyzkoušel jsem i nechat pouze jeden modul v jednokanálovém zapojení, jelikož je to něco, na co můžete v reálném světě narazit.

HyperX Fury RGB 2x8GB DDR4-3600

Další testovací sada patří mezi spíše levnější 3600 MT/s paměti s horším časováním, paměti tohoto typu jsou relativně levné a může být zajímavé srovnat papírově rychlejší moduly s pomalejšími 3200 MT/s, které mají lepší časování.

Gigabyte AORUS RGB 2x8GB DDR4-3933

Od Gigabyte mi dorazil i tento AORUS paměťový kit obsahující i dva humorné demo moduly, které jsou v podstatě takové paměti bez pamětí, jen PCB s chladičem a RGB LED. Paměti podporují s XMP profilem rychlost 3600 MT/s, rozhodl jsem se tak o nějaké ruční přetaktování, v BIOSu jsem pak využil volbu "AORUS Memory Boost", která provede jakési automatické přetaktování. Paměti jsem nakonec vyhnal na 3933 MT/s stabilně, problém byl spíše v tom, že jsem nemohl přetaktovat iGPU, nárůst výkonu oproti 3800 MT/s byl velmi malý.

Kingston KVR24E17S8 ECC 2x8GB DDR4-2400

Tyto paměti jsou standardní zelené kousky s podporou ECC, použil jsem je jako příklad pomalých levných pamětí bez XMP profilu, abych celý test okořenil, nechal jsem v desce i pouze jeden modul, který jsem schválně zpomalil na 2133 MT/s.