TIP IT Solutions vytváří aplikace a IT systémy E2E na míru

Co je cílem IT systému v podobě E2E (end-to-end)

I dnes fungují některé korporace na starých řešeních, která mnohdy využívají zbytečných procesů a protokolů ve více úrovních, a je obtížné je kontrolovat jako celek. Jenže když dojde k selhání jednoho, může to ohrozit fungování celého softwaru a tedy i firmy. Systémy E2E přitom definují souvislosti a zajišťují, že spolu budou veškeré části aplikace kooperovat dle očekávání „od začátku do konce“, a to s využitím minima procesů (a tedy i co nejnižších nákladů).

Aby bylo zajištěna 100% efektivita, vytvoří TIP IT Solutions E2E systém na míru, a nastaví ho pro konkrétní cíle a potřeby, které má každá společnost jiné (stejně jako zákazníci). Řešení sestavené na základě hloubkových analýz a sesbíraných dat pak zajistí bezchybné fungování každé jednotlivé části softwaru, ale i celku, a zároveň bude 24/7 kontrolován a testován. A pokud systém E2E odhalí chybu, bude možné ji v krátkém čase opravit, aniž by se muselo zapojovat celé IT oddělení.

V čem a komu je IT systém E2E přínosný

I když tohle všechno nemusí „neajťákům“ na první pohled nic říkat, budou ze systémů E2E těžit všichni; tedy nejenom firma jako celek a její zákazníci. IT oddělení z nich má sice přínos největší, neboť se vývojáři nemusí zabývat jednotlivými procesy a aplikacemi „postaru“, zatímco testerům odpadne nutnost testování pouze dílčích částí kódu a získají jistotu, že je každý krok v procesu opravdu funkční. Ve výsledku tak dochází k eliminaci chybovosti de facto na nulu.

E2E systém od TIP IT Solutions je přitom navržen také s ohledem na potřeby manažerů, kteří budou mít k dispozici díky aplikovaným nástrojům přesné a jasné výsledky, aby tak lépe posuzovali úspěšnost zavedených novinek a změn, stejně jako reakce zákazníků. Jednotlivé úkoly si navíc správně nastavený E2E systém určuje a provádí sám s minimální součinností lidí, a z praxe jasně vyplývá, že jsou díky němu firmy schopny výrazně rychleji a efektivněji uvádět produkty a služby na trh

Součástí systému je také E2E testování

Aby jednotlivé procesy i celá aplikace obstály, musí být ještě před uvedením do provozu řádně vyzkoušeny – k tomu slouží právě E2E testování, které odhalí případné nedostatky a zjistí, zdali je IT systém připraven na reálné lidi (zákazníky). V jeho rámci přitom probíhá komplexní testování celého softwaru, implementace nástrojů, a průběžná optimalizace, díky níž je E2E systém od TIP IT Solutions schopen reagovat na veškeré změny maximálně rychle a při minimálních nákladech.