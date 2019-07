Tipy na léto: Ochlaďte se příručním větráčkem a užijte si závistivé pohledy lidí

Léto nastoupilo ve velkém stylu a každý hledá, kam by se před takovým žárem schoval. Padají teplotní rekordy z doby, kdy bylo Mrtvé moře ještě marod a dobře vychlazené pivo padá do lidí jako vojáci do krytu. A do toho všeho se vynořilo pár zajímavých kousků na internetovém obchodě ebay.com.

ZMI Mini Fan

První z produktů je velice praktický bezdrátový mobilní větráček, který vás ochladí skutečně kdekoliv Díky baterii o kapacitě 3 550 mAh vydrží pracovat plných 12 hodin, takže od východu až do západu slunce. Navíc si můžete nastavit tři stupně intenzity. Pochvalujte si dobrý nákup, až se budete vychlazovat v autě bez klimatizace, v městské hromadné dopravě, v kanceláři nebo jen tak doma.

Nabíjení se provádí přes standardní Micro USB, takže ho můžete dobíjet kdekoliv na cestě i z obyčejné powerbanky. Užijte si ti závistivé pohledy, až ze všech lidí okolo potečou potoky potu, zatímco si užíváte chladného vzdoušku.

Haylou GT1

Společnost Xiaomi patří mezi celosvětové špičky ve vývoji a prodeji nejrůznějších technologií. Její žhavý přírůstek jsou bezdrátová sluchátka Haylou GT1. Stejně jako jiné produkty od Xiaomi i tato sluchátka se vyznačují elegantním a moderním designem, díky kterému se dají bez problémů označit i za módní doplněk. Jejich majitelé jistě ocení i enormně nízkou váhu, která činí pouhé 4 gramy.

Sluchátka však nejsou jen módní, ale především technologickou špičkou ve svém oboru. Disponují totiž nejnovějším standardem Bluetooth 5.0, který udrží spojení na vzdálenost 10 metrů, ale zároveň extrémně snižuje nároky na spotřebu energie. Takže jinými slovy – sluchátka vám vydrží přehrávat hudbu ještě daleko déle.

Nejde nezmínit ani vysoko citlivé 7,2 mm měniče a podporu stereo zvuku, což naplní zaplní vaše sluchovody vaši oblíbenou hudbou naplno. Kvalitní zvuk podporuje i pokročilá technologie, která odstíní veškeré nežádoucí ruchy z vašeho okolí. Nezvyklou funkcí v tomto oboru je i voděodolnost IPX5, díky které se nemusíte bát ani poslechu hudby v dešti. Samozřejmostí je pak plná kompatibilita s operačními systémy Android a iOS.

XIAOMI bezdrátový reproduktor

Pokud rádi v létě hrajete plážové hry, opalujete se nebo chystáte super grilovačku pro partu známých, jistě oceníte i kvalitní hudbu. Ale kdo by se chtěl tahat s prodlužovačkama. Společnost Xiaomi proto přišla s bezdrátovým výkonným reproduktorem, který díky své kapacitě 1800 mAh vydrží přehrávat hudbu po dobu 8 hodin.

Pro spárování s vaším telefonem využívám nejnovější technologii Bluetooth 5.0. Tento reproduktor však neslouží pouze pro přehrávání hudby, ale díky bezdrátové technologii Qi Charge může i nabíjet váš chytrý telefon.