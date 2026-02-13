Třikrát Framework Laptop 13 v testu - všechny tři Ryzen AI 300 verze
Mnozí čtenáři jistě o společnosti Framework slyšeli. Framework notebooky jsou specifické tím, že mají modulární porty, slušný výkon, kvalitní zpracování a není problém sehnat náhradní díly, přičemž samotný notebook lze velmi snadno opravit, nebo upgradovat.
V minulosti jsem recenzoval Framework Laptop 13 s procesorem AMD Ryzen 7 7840U. Proto v tomto článku nebudu zabrušovat do příliš velkých detailů, protože nové Frameworky 13 desky s Ryzeny AI 300 se primárně liší novější základní deskou a oním novějším procesorem.
Ale jsou zde i nějaké další změny, klávesnice dostala mírné vylepšení a pokud si notebook objednáte bez OS, nebudete mít klávesu Start, ale s logem Frameworku. Očekává se totiž, že ho budete provozovat s Linuxem nebo Windows na vlastní pěst. Copilot klávesa je přepínatelná s pravým Ctrl a Copilot potisk najdeme pouze na modelu s předinstalovaným OS Windows.
Velkou změnou je konektivita portů. Nově už uživatel nemusí řešit, do kterého portu vloží DisplayPort/HDMI modul, protože všechny čtyři USB-C porty v notebooku nyní podporují DisplayPort 2.0 nebo 1.4. Stejně tak všechny čtyři porty podporují napájení. Opět jsou pouze dva porty vybavené plným USB4.
Hlavní změnou jsou právě nové procesory AMD Strix Point a Kraken Point. V předochozí generaci bylo možné pořídit šestijádrový AMD Ryzen 5 7640U, nebo osmijádrový AMD Ryzen 7 7840U. Nyní jsou na výběr procesory dokonce tři. Šestijádrový Ryzen AI 5 340, který nabídne vyšší CPU výkon, než původní šestijádro, ale má slabší grafické jádro, Radeon 840M vs 760M.
Prostředním procesorem je pak osmijádrový Ryzen AI 7 350 s Radeonem 860M, což je pomalejší iGPU, než jaké měl 7840U. Vrcholovým modelem je pak dvanáctijádrový AMD Ryzen AI 9 HX 370 s Radeonem 890M. Je škoda, že Framework nenabízí zajímavý Ryzen AI 9 365, ten má totiž deset fyzických jader a Radeon 880M.
Všechny procesory mají k dispozici stejný napájecí limit, 30 Wattů dlouhodobě a 35 Wattů krátkodobě, stejně jako v minulé generaci. Z tohoto napájecího limitu benefituje celkem značně nejslabší šestijádro, dosáhne tak totiž bez problémů vyšších taktovacích frekvencí.
Otestoval jsem tři různé Frameworky 13 se všemi třemi nabízenými procesory, předem se omlouvám, že v některých testech chybí osmijádrový Ryzen AI 7 350, notebook s tímto CPU musel jít velmi rychle do oběhu a proto některá data chybí. Předběžně je možné potvrdit, že je o nějaká procenta rychlejší, než jeho předchůdce, má ale pomalejší iGPU.
Framework Laptop 13 má dva standardní DDR5 SODIMM sloty a podporuje 5600 MT/s paměti, zde bude nejvíce trpět dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 a jeho velké iGPU, Radeon 890M. Notebooky s rychlejší LPDDR5X RAM zde budou mít většinu času navrch.
V následující tabulce můžete vidět konfigurace všech tří notebooků, jsou velmi podobné, ale liší se použitými paměťovými moduly, časováním RAM, SSD a procesory jako takovými. V určitý neprospěch dvanáctijádra mluví fakt, že je párovaný s 2,8K displejem, což zvyšuje spotřebu při provozu na baterie oproti 2,2k panelu.
|Framework 13 konfigurace
|Ryzen 5 AI 340
|Ryzen 7 AI 350
|Ryzen 9 AI HX 370
|CPU jádra
|3x Zen5 + 3x Zen5c
|4x Zen5 + 4x Zen5c
|4x Zen5 + 8x Zen5c
|Základní takt
|2000 MHz
|2000 MHz
|2000 MHz
|Turbo takt
|4800 MHz
|5000 MHz
|5100 MHz
L3 cache
|16 MB
|16 MB
|24 MB
|iGPU
|Radeon 840M (256 SP)
|Radeon 860M (512 SP)
|Radeon 890M (1024 SP)
|RAM
|2x24GB DDR5-5600
|2x32GB DDR5-5600
|2x48GB DDR5-5600
|časování RAM
|CL46-45-45-90 1T
|CL40-40-40-80 1T
|CL46-45-45-90 1T
|Displej
|13,5" 2256x1504 60Hz
|13,5" 2256x1504 60Hz
|13,5" 2880x1920 120Hz
|SSD
|Samsung SSD 990 EvoPlus 1TB
|Samsung SSD 980 Pro 1TB
|Samsung SSD 990 Pro 2TB
Všechny tři testované Frameworky 13 přetrpěly přítomnost Windows 11 Pro 24H2 a nejnovější BIOS ve verzi 3.04, výjimkou byl model s Ryzenem 7 AI 350, ten jsem testoval dříve s BIOSem verze 3.03. Tento model si také užívá pamětí s nižší latencí, ale není to něco, co by nějak výrazně notebook zrychlilo.
Ovladače pro Windows společnost Framework poskytuje tradičně velkém instalačním balíčku, Framework tyto balíky jednou za pár měsíců aktualizuje a stačí tak pustit jeden exáč. Průběh instalace můžeme vidět v terminálu.
Na všech třech strojích jsem iGPU vyčlenil 2GB VRAM fixně, více paměti si pak mohou sosat dynamicky z RAM. Toto nastavení je možné změnit v BIOSu, nebo ve Windows v AMD ovladačích, kde je možné přidělit až 48GB VRAM. Framework Laptop 13 aktuálně nabídne až 96GB RAM, pokud osadíme dva 48GB moduly, více zatím nepodporuje.
Jelikož jsem notebooky netestoval ve stejný den, liší se i verze použitých grafických ovladačů, což můžete společně s parametry jednotlivých iGPU vidět níže.
A nyní hurá na testy!
