Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Třikrát Framework Laptop 13 v testu - všechny tři Ryzen AI 300 verze

Pátek, 13 Únor 2026 - 17:55 | Karáš Svorka | Hardware, Recenze, Notebooky
nepřehlédněte

Zdroj: Karáš Svorka - diit.cz

Framework Laptopy 13 dostaly minulý rok nové procesory AMD Ryzen AI 300. Podíváme se tak na všechny tři varianty, Ryzen AI 5 340, Ryzen AI 7 350 a Ryzen AI 9 HX 370.

Kapitoly článků

1.  Představení všech tří Frameworků
2.  Paměťový subsystém - propustnost a latence RAM - Microbenchmark
3.  AI výkon - generování obrázků skrze Stable Diffusion XL Turbo - Amuse
4.   Konverze videa - ffmpeg 7.0.1 (AVX-512) - SVT-AV1 a x265 - plovoucí medúzy
5.  CPU výkon – JavaScript - Kraken a Motion Mark, 7-Zip
6.  CPU výkon - Cinebench 2024, R23, R20, R15 Extreme a R15
7.  Produktivita - SPECviewperf 2020 v3.1
8.  CPU výkon – rendering - Blender 4.0.2 - Sinosauropteryx Prima, scanlands, barbershop_interior, monk, victor
9.  CPU výkon - Stellaris 3.13 - simulace jednoho roku
10.  GPU výkon - 3D Mark Night Raid a Fire Strike, Unigine Superposition
11.  Counter-Strike 2 - cs_office 5v5 a 10v10
12.  Witcher 3 Wild Hunt Next-Gen 4.0 - DirectX 11 a 12, FSR2
13.  Herní výkon iGPU - SOTR, DOOM Eternal, WOT enCore
14.  Výkon úložiště - zápis 608GB dat
15.  Baterie - výdrž ve Firefoxu
16.  Závěrečné hodnocení

Mnozí čtenáři jistě o společnosti Framework slyšeli. Framework notebooky jsou specifické tím, že mají modulární porty, slušný výkon, kvalitní zpracování a není problém sehnat náhradní díly, přičemž samotný notebook lze velmi snadno opravit, nebo upgradovat. 

V minulosti jsem recenzoval Framework Laptop 13 s procesorem AMD Ryzen 7 7840U. Proto v tomto článku nebudu zabrušovat do příliš velkých detailů, protože nové Frameworky 13 desky s Ryzeny AI 300 se primárně liší novější základní deskou a oním novějším procesorem.

Ale jsou zde i nějaké další změny, klávesnice dostala mírné vylepšení a pokud si notebook objednáte bez OS, nebudete mít klávesu Start, ale s logem Frameworku. Očekává se totiž, že ho budete provozovat s Linuxem nebo Windows na vlastní pěst. Copilot klávesa je přepínatelná s pravým Ctrl a Copilot potisk najdeme pouze na modelu s předinstalovaným OS Windows. 

Velkou změnou je konektivita portů. Nově už uživatel nemusí řešit, do kterého portu vloží DisplayPort/HDMI modul, protože všechny čtyři USB-C porty v notebooku nyní podporují DisplayPort 2.0 nebo 1.4. Stejně tak všechny čtyři porty podporují napájení. Opět jsou pouze dva porty vybavené plným USB4.

Hlavní změnou jsou právě nové procesory AMD Strix Point a Kraken Point. V předochozí generaci bylo možné pořídit šestijádrový AMD Ryzen 5 7640U, nebo osmijádrový AMD Ryzen 7 7840U. Nyní jsou na výběr procesory dokonce tři. Šestijádrový Ryzen AI 5 340, který nabídne vyšší CPU výkon, než původní šestijádro, ale má slabší grafické jádro, Radeon 840M vs 760M.

Prostředním procesorem je pak osmijádrový Ryzen AI 7 350 s Radeonem 860M, což je pomalejší iGPU, než jaké měl 7840U. Vrcholovým modelem je pak dvanáctijádrový AMD Ryzen AI 9 HX 370 s Radeonem 890M. Je škoda, že Framework nenabízí zajímavý Ryzen AI 9 365, ten má totiž deset fyzických jader a Radeon 880M.

Všechny procesory mají k dispozici stejný napájecí limit, 30 Wattů dlouhodobě a 35 Wattů krátkodobě, stejně jako v minulé generaci. Z tohoto napájecího limitu benefituje celkem značně nejslabší šestijádro, dosáhne tak totiž bez problémů vyšších taktovacích frekvencí. 

Otestoval jsem tři různé Frameworky 13 se všemi třemi nabízenými procesory, předem se omlouvám, že v některých testech chybí osmijádrový Ryzen AI 7 350, notebook s tímto CPU musel jít velmi rychle do oběhu a proto některá data chybí. Předběžně je možné potvrdit, že je o nějaká procenta rychlejší, než jeho předchůdce, má ale pomalejší iGPU.

Framework Laptop 13 má dva standardní DDR5 SODIMM sloty a podporuje 5600 MT/s paměti, zde bude nejvíce trpět dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 a jeho velké iGPU, Radeon 890M. Notebooky s rychlejší LPDDR5X RAM zde budou mít většinu času navrch. 

V následující tabulce můžete vidět konfigurace všech tří notebooků, jsou velmi podobné, ale liší se použitými paměťovými moduly, časováním RAM, SSD a procesory jako takovými. V určitý neprospěch dvanáctijádra mluví fakt, že je párovaný s 2,8K displejem, což zvyšuje spotřebu při provozu na baterie oproti 2,2k panelu.

Framework 13 konfiguraceRyzen 5 AI 340Ryzen 7 AI 350Ryzen 9 AI HX 370
CPU jádra3x Zen5 + 3x Zen5c4x Zen5 + 4x Zen5c4x Zen5 + 8x Zen5c
Základní takt2000 MHz2000 MHz2000 MHz
Turbo takt4800 MHz5000 MHz5100 MHz

L3 cache

16 MB16 MB24 MB
iGPURadeon 840M (256 SP)Radeon 860M (512 SP)Radeon 890M (1024 SP)
RAM2x24GB DDR5-56002x32GB DDR5-56002x48GB DDR5-5600
časování RAMCL46-45-45-90 1TCL40-40-40-80 1TCL46-45-45-90 1T
Displej13,5" 2256x1504 60Hz13,5" 2256x1504 60Hz13,5" 2880x1920 120Hz
SSDSamsung SSD 990 EvoPlus 1TBSamsung SSD 980 Pro 1TBSamsung SSD 990 Pro 2TB

Všechny tři testované Frameworky 13 přetrpěly přítomnost Windows 11 Pro 24H2 a nejnovější BIOS ve verzi 3.04, výjimkou byl model s Ryzenem 7 AI 350, ten jsem testoval dříve s BIOSem verze 3.03. Tento model si také užívá pamětí s nižší latencí, ale není to něco, co by nějak výrazně notebook zrychlilo.

Ovladače pro Windows společnost Framework poskytuje tradičně velkém instalačním balíčku, Framework tyto balíky jednou za pár měsíců aktualizuje a stačí tak pustit jeden exáč. Průběh instalace můžeme vidět v terminálu.

Na všech třech strojích jsem iGPU vyčlenil 2GB VRAM fixně, více paměti si pak mohou sosat dynamicky z RAM. Toto nastavení je možné změnit v BIOSu, nebo ve Windows v AMD ovladačích, kde je možné přidělit až 48GB VRAM. Framework Laptop 13 aktuálně nabídne až 96GB RAM, pokud osadíme dva 48GB moduly, více zatím nepodporuje.

Jelikož jsem notebooky netestoval ve stejný den, liší se i verze použitých grafických ovladačů, což můžete společně s parametry jednotlivých iGPU vidět níže.

A nyní hurá na testy!

Tagy: 
Framework Laptop, Kraken Point, Strix Point, AMD, Zen 5, upgrade, notebook, hliník, AI, NPU, Stellaris, Counter-Strike 2, JavaScript, CPU-Z, HWiNFO, ffmpeg, Cinebench, Blender, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3: Wild Hunt, World of Tanks
nahlásit chybu
Kapitoly článků
1.  Představení všech tří Frameworků
2.  Paměťový subsystém - propustnost a latence RAM - Microbenchmark
3.  AI výkon - generování obrázků skrze Stable Diffusion XL Turbo - Amuse
4.   Konverze videa - ffmpeg 7.0.1 (AVX-512) - SVT-AV1 a x265 - plovoucí medúzy
5.  CPU výkon – JavaScript - Kraken a Motion Mark, 7-Zip
6.  CPU výkon - Cinebench 2024, R23, R20, R15 Extreme a R15
7.  Produktivita - SPECviewperf 2020 v3.1
8.  CPU výkon – rendering - Blender 4.0.2 - Sinosauropteryx Prima, scanlands, barbershop_interior, monk, victor
9.  CPU výkon - Stellaris 3.13 - simulace jednoho roku
10.  GPU výkon - 3D Mark Night Raid a Fire Strike, Unigine Superposition
11.  Counter-Strike 2 - cs_office 5v5 a 10v10
12.  Witcher 3 Wild Hunt Next-Gen 4.0 - DirectX 11 a 12, FSR2
13.  Herní výkon iGPU - SOTR, DOOM Eternal, WOT enCore
14.  Výkon úložiště - zápis 608GB dat
15.  Baterie - výdrž ve Firefoxu
16.  Závěrečné hodnocení

Ryzen 7 9850X3D si vystačí i s jednokanálem, FPS jsou jako u 9800X3D se dvěma

Trochu jiný pohled: Kupujete novou sestavu a nemáte peníze na dva paměťové moduly? Nevadí, Ryzen 7 9850X3D nabízí v jednokanálovém zapojení stejný herní výkon, jako Ryzen 7 9800X3D ve dvoukanálovém…

AMD dosáhla historicky nejvyššího prodeje CPU, příjmy z grafik stouply 2,6×

Výsledky AMD za léto překvapily. Samozřejmě lze mluvit o miliardách z AI a serverů, ale asi největším překvapením je desktop. Obrovský zájem o Ryzeny a Radeony téměř dotáhl příjmy z AI a Epyců…

Vývoj rychlejších GDDR7 nemotivují GPU, ale AI akcelerátory

Hynix oznámil, že na únorové ISSCC 2026 představí superrychlé 48Gb/s GDDR7. To je oproti aktuálně používaným 28-30Gb/s extrémní posun. Druhým překvapením je, že cílem nejsou herní grafiky, ale AI…

ARM APU AMD Sound Wave se dostalo do testovací fáze, má pouzdro BGA1074 32×27 mm

AMD testuje ARM APU Sound Wave, což znamená, že vývoj tohoto produktu byl nejen dokončen, ale došlo i na výrobu vzorků a s produktem se podle všeho nadále počítá…

RECENZE: MSI Vector 16 HX - aneb mobilní Intel Arrow Lake na steroidech

Intel Arrow Lake pro notebooky existuje i v "tlustším" HX provedení pro velké notebooky, na jeden takový stroj od společnosti MSI se dnes podíváme.

Karel "Karáš Svorka" Svoboda (Google+)

Pesíci dělají chro. Je potřeba vysumýšovat chrochták.

VGA Legacy MKIII

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Třikrát Framework Laptop 13 v testu - všechny tři Ryzen AI 300 verze

Žádné komentáře.