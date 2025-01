RECENZE: Framework Laptop 13 (AMD) - aneb nejlepší 13,5" notebook na trhu?

Framework 13 je po dlouhé době notebook, ze kterého jsem vlastně nadšený. Oproti některým jiným výrobcům, které své modely různě mění odpadá při vybalování ona myšlenka "Co tam pokazili tentokrát.". Zároveň neironicky použiji fráze jako udržitelnost a opravitelnost. Jsou to totiž dvě z několika hlavních témat, která se Frameworku týkají.

Framework notebooky jsou totiž opravdu snadno opravitelné, modulární a upgradovatelné. Pokud si tedy nějaký uživatel pořídil první Framework 13 v roce 2021 s čtyřjádrovým Intel Tiger Lake procesorem, mohl o dva roky později vyměnit základní desku s RAM za novější, která obsahuje třeba dnes testovaný osmijádrový AMD Ryzen 7 7840U.

No a starou základní desku je možné umístit do externí krabičky, kterou vyrábí Cooler Master a vyrobit z toho počítač třeba pro babičku, nebo na jiný účel. Výhoda takového upgradu tkví v tom, že nemusíme kupovat celý nový notebook, obzvlášť pokud nám jeho velikost a třeba i klávesnice vyhovuje. Samotná deska s chladičem je pak pochopitelně levnější, než celý nový notebook, který je v pořádku.

Skvělé je, že všechny náhradní díly a komponenty notebooku si lze koupit přímo přes eshop Frameworku, zatím vše prodávají přímo sami a nejsou tak žádní přeprodejci, což může mít výhodu v nějaké kontrole kvality. Za mě je to skvělé, protože ne u všech zařízení lze snadno nakoupit veškeré náhradní díly, je to takový opak toho co dělá Apple.

Framework laptopy lze nakonfigurovat v "Udělej Si Sám" edici, nebo rovnou sestavené, navíc je možné je objednat zcela bez SSD, RAM a OS, tedy takový polo rozebraný barebone, což jsem udělal, jelikož SSD a RAM mám, nebo je koupím výhodněji lokálně. Framework je Americká společnost, ale výroba probíhá na Taiwanu a notebook opravdu do pěti dní dodají i do ČR. Nákup na firmu je také možný, jen je třeba kontaktovat Framework a dodat VAT ID.

Já jsem Framework sledoval delší dobu, ale oficiálně se v ČR neprodával, což se konečně změnilo v prosinci roku 2024 a tak jsem jeden kus v "Dodělej Si Sám" edici objednal a během prosince jsem ho testoval. Už nyní musím říci, že jsem nadšený a jedná se o zajímavou volbu pro firmy a celkem ohrožuje pozice 14" ThinkPadů, opravdu chybí jen přítomnost TrackPointu, což je něco, co bude dost možná reálné dodat do Frameworku 16, ale na ten se podíváme později.

Pokud jste menší firma, může být zajímavé si servisní úkony dělat po vlastní ose, veškerá dokumentace i náhradní díly jsou běžně dostupné a nemusíte čekat klidně i týdny, než <název společnosti vložit zde> naskladní náhradní díly a pošle technika. To je něco, co je mi velmi sympatické, protože mě občas nebaví opravovat drobné chyby jako špatně zacvaknuté plastové zobáčky, nedotažené šroubky a tak podobně.

Jak jsem psal dříve, Framework 13 je modulární notebook, což je velká věc, relativně nevídaná. Namísto fixně osazených portů má základní deska čtyři speciální USB-C porty a tělo notebooku je pak tvarované tak, aby přijmulo různé moduly. Moduly pak mohou mít třeba USB-C konektor s podporou USB4, USB-A 10Gb/s, HDMI, DisplayPort, microSD, SD slot, 2,5 GbE síť a to je vlastně vše v základní nabídce Frameworku.

Kolem Frameworku existuje celkem velká komunita a vznikají tak různé neoficiální moduly, třeba dva USB-A porty vedle sebe, nebo USB-A modul s interním USB2.0 portem, kam lze připájet rozebraný Logitech Unifying dongle a nesežere nám pak USB-A port. Framework vypustil na veřejnost všechna potřebná data a tak si modul může ukuchtit skoro každý. Vše je zdokumentováno, což je úžasný přístup.

Z tohoto důvodu nemohu moc popisovat, na které straně notebooku jsou jaké porty, protože každý uživatel si může připojit různé moduly dle chuti. Výjimkou je 3,5 mm audio jack, ten je fixně v levé části notebooku, ale deska s ním je snadno vyměnitelná.

U modulů se musím zastavit u AMD verze Frameworku 13, totiž pouze dvě pozice podporují USB4 v plné rychlosti, zbylé dvě pozice umí pouze USB 10 GB/s a jeden z nich postrádá i DisplayPort. Všechny moduly podporují napájení skrze USB-C, takže můžeme USB-C osadit i do pozice číslo dva.

USB-C moduly s podporou USB4 je tak nejlepší osadit do pozic číslo jedna a tři. Já jsem testoval v konfiguraci s dvěma USB-C v pozicích jedna a tři, do pozice číslo dvě jsem vrazil USB-A modul a v pozici číslo čtyři jsem střídal HDMI modul a čtečku velkých SD karet. Také jsem si občas místo USB-C v pozici číslo tři osadil 2,5 GbE modul.

Všechny moduly je možné vyměňovat za chodu notebooku, vesměs se jedná o USB zařízení a jsou Plug&Play, Framework 13 normálně přežije vyndání všech modulů a jejich opětovné připojení. Tato modularita má za mě obří výhodu, kdo chce, může si do notebooku připojit třeba dva ethernety vedle sebe, oba navíc podporují 2,5 Gbps rychlost, což je skvělé. Nevýhoda ethernetových modulů tkví hlavně v jejich velikosti, RJ45 je příliš vysoký na to, aby se vešel do tenkého těla notebooku.

Na každé straně notebooku najdeme mezi moduly stavovou LEDku, ta svítí bíle, pokud je baterie nabitá a oranžově, pokud se nabíjí, podle toho na které straně je připojený USB-C adaptér.

Zespodu Frameworku 13 najdeme takové jakoby tlačítko, to je třeba zamáčknout a pak můžeme modul na dané straně notebooku vysunout, nehrozí tak, že by modul sám od sebe vypadnul. Celkově se mi tyto moduly líbí, protože pokud nějaký uživatel poškodí fyzicky téměř libovolný modul, stačí ho vyndat, nahradit novým, který stojí pár stovek a nemusí se měnit celá základní deska.

Samozřejmě chápu, že některým může připadat notebook s pěti porty poněkud nedostatečný, ale v dnešní době dostupného dokování přes USB-C to nevnímám jako super velký problém, i když preferuji mít všechny porty přímo v notebooku bez nutnosti využívat nějakých redukcí. Osobně nejsem cílovka tohoto modelu, je na můj vkus příliš malý, preferuji ideálně 18" displej, ale věřím, že se najde mnoho lidí, kterým tato velikost vyhovuje.

Rozměry Frameworku 13 jsou 96 x 229 x 15.85 milimetrů a hmotnost se pohybuje okolo 1,3 kilogramu, nicméně hmotnost se odvíjí primárně od osazených komponent a modulů, ty mohou v rámci desítek gramů s hmotností zahýbat. K mému překvapení je tak Framework 13 lehčí, než třeba nedávno testovaný Lenovo ThinkPad T14 Gen5 který má menší baterii a je plastový.

Framework 13 má totiž kovové víko displeje, kovový palmrest a také kovové tělo. Samozřejmě zde velkou roli hraje recyklovaný hliník. Na horním víku displeje najdeme ozubené kolečko, logo Frameworku.

Spodní strana notebooku pak obsahuje větrací otvory a tlačítka pro odpojení jednotlivých modlů, jak jsme si ukázali trochu dříve.

Také zde můžeme vidět celkem pět šroubků, jedná se o torxy velikosti 5. K Frameworku dostaneme navíc nářadí ve formě jednoduchého šroubováku s výměnným oboustranným bitem, na jedné straně je torx 5 a na druhé Philips 0. To jsou jediné dva tyby šroubků, které Framework 13 využívá a tento nástroj stačí na zcela kompletní servis celého notebooku. Nic dalšího není zapotřebí.

Na spodní vaně tak povolíme pět šroubků a tím uvolníme palmrest, ten navíc drží na několika magnetech. Celý palmrest s klávesnicí a touchpadem pak můžeme odpojit a servisovat vnitřnosti notebooku. Všechny díly mají natisknuté QR kódy, které vedou na další informace o těchto dílech a také na webu Frameworku najdeme návody. Všechny komponenty je možné velmi snadno vyměnit, většinu za pomoci dříve zmíněného šroubováku.

Nemohl jsem si navíc nevšimnout, že uvnitř notebooku sedí tři veselé náhradní šroubky, pro případ, že nějaký z notebooku ztratíme, to je skvělý smysl pro detail.

Framework do tohoto modelu osadil i WiFi čipset Mediatek MT7922, tedy AMD RZ616E, jedná se tak o WiFi 6E čipset. Kartu můžeme samozřejmě vyměnit dle chuti za nějakou jinou.

Mimo SSD a RAM byly všechny komponenty od Frameworku osazené, takto v DIY verzi mi notebook dorazil s neosazeným palmrestem a bezelem okolo displeje. Ten je možné objednat v několika různých barvách, já jsem zvolil šedou, protože mi přišlo, že bude lépe ladit k stříbrnému notebooku.

Do základní desky jsem osadil dva 32 GB DDR5-5600 moduly, které mi zbyly z nějakých ThinkPadů a pak jsem osadil ještě Kingston KC3000 1TB SSD, později jsem zkoušel i Samsung 980 Pro 1TB a ADATA LEGEND 840 1TB na nějaké hrátky s Linuxem.

Stačilo pak plácnout palmrest s klávesnicí na své místo, zašroubovat, připojit nějaké moduly, nainstalovat Windows 11 Pro 24H2 a mohlo se testovat. Než se dostaneme k nějakému testování, musím ještě představit zbytek Frameworku 13.

Klávesnice jako taková je celkem příjemná a má celkem rozumné rozložení, zapínací tlačítko je naštěstí mimo klávesnici a obsahuje i čtečku otisků prstů. Klávesnice je podsvícena bílou barvou a má tři úrovně podsvícení, to se navíc ovládá intuitivně za pomoci zkratky Fn+mezerník.

Jednou z hlavních zajímavostí je displej, ten má poněkud neobvyklou úhlopříčku 13,5" a poměr stran 3:2. Uživatelé ThinkPadů T4x/T6x s 4:3 displeji zde mohou zamáčknout slzu. Objednal jsem kus se standardním IPS panelem, ten nabízí slušné rozlišení 2256x1504 pixelů a je to velmi příjemné na práci. Displej má navíc slušný jas, něco přes 400 nitů. Osobně dokážu tento panel používat se 100% DPI, což je skvělé, ale do jisté míry individuální věc. Existuje i možnost připlatit si za OLED s 2,8K rozlišením, pokud toto nestačí.

Nad displejem najdeme ještě modul s webkamerou, standardní modul má 1080p 60 FPS webkameru a k tomu IR kameru na Windows Hello. Pokud ale 1080p nestačí, je možné objednat si modul, který podporuje 2880 x 1620 30 FPS. V bezelu jsou navíc dva přepínače, kterými lze vypnout webovou kameru a mikrofony. Nejedná se o fyzickou krytku, ale i tak tuto možnost cením. Pokud vypneme obojí, přepínače zůstanou v jiných polohách, takže je to nevhodné pro ty, kteří trpí OCD.

Samotný bezel kolem displeje drží na magnetech a ve spodní části má několik lepíků, aby lépe držel, nicméně omylem se mi ho sloupnout nepodařilo, musel jsem se snažit nehtem, aby bezel měl chuť se od magnetů odlepit.

Framework Laptop 13 ve variantě s Ryzenem 7 7840U bez SSD, bez RAM, bez OS v DIY verzi vyjde na nějakých 34 000 Kč s DPH, což není špatné. Někomu se to může zdát drahé, ale je to určitá daň za modularitu a opravitelnost, kvalita zpracování je navíc velmi slušná.

Konfigurace testovaného Frameworku 13 vypadala takto:

AMD Ryzen 7 7840U 8C/16T - 3,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3 cache, 30~35W TDP, 4nm

2x32GB RAM DDR5-5600 CL-46-45-45-90 1T

AMD Radeon 780M

13,5" BOE NE135FBM-N41 2256x1504, IPS, 60 Hz, 400 nitů

Samsung SSD 980 Pro 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

AMD RZ616E WiFi 6E + Bluetooth

1080p 60 FPS webkamera

4 cell, 61Wh baterie

Windows 11 Pro 24H2

Pro zajímavost ještě přidám fotku, jak vypadá zcela otevřený Framework 13 vedle Lenovo ThinkPadu A285, což je malý notebook s 12,5" FullHD displejem. Framework 13 je dokonce užší, než toto Xko, ale je vyšší díky poměru stran 3:2, což je něco, co se mi opravdu zalíbilo.

Framework oficiálně podporuje Windows 11 a několik Linuxových distribucí, nicméně je možné provozovat i nepodporované distribuce Linuxu a také Windows 10, ale je to samozřejmě na vlastní riziko. Já jsem primárně testoval ve Windows 11 a na chvíli jsem zkusil i svůj oblíbený Linux Mint se skořicí.

Další překvapení se týká ovladačů, Framework pro Windows poskytuje instalační balíček, který obsahuje ovladače AMD čipsetu, AMD iGPU, Realtek audio kodeku, WiFi karty, Bluetooth, Goodix čtečky otisků prstů, čtečky SD/microSD karet a 2,5 GbE ethernetu. Toto se nainstaluje v rámci jednoho exáče, což je uživatelsky přívětivé.

Jelikož AMD ovladače v tomto balíčku jsou lehce starší, zkusil jsem nainstalovat nejnovější ovladače grafické karty ve verzi 24.12.1, to proběhlo bez problémů a notebook byl zcela funkční, stejně jsem učinil s ovladači čipsetu pro AMD notebooky.

Proceesor AMD Ryzen 7 7840U je Zen4 osmijádro a není to žádná novinka, na trhu je téměř dva roky, ale pořád se jedná o velmi slušné APU, mnoho výrobců notebooků i v roce 2025 osazuje i starší generace procesorů.

Framework má navíc eso v rukávu, procesor dosahuje dlouhodobého napájecího limitu 30 Wattů, někdy i 35 Wattů a tím pádem strčí všechny 23~25W ThinkPady do kapsy. Chování ventilátoru je inteligentní, roztáčí se totiž velmi postupně, takže pokud spustíme pouze krátkodobou zátěž, která u jiného notebooku může způsobit okamžité zrychlení ventilátoru, zde se toto nekoná.

Za zmínku stojí informace, že Framework 13 existuje i se základní deskou obsahující Intel Core Ultra procesory, tedy prvogenerační Meteor Lake, nicméně verze s Core Ultra 7 155H začíná na 36 000 Kč s DPH a troufám si tvrdit, že výrazně lepší, než 7840U nebude. Intel verze má ale jednu výhodu, modulární porty na každé straně jsou pověšeny vždy na jeden Thunderbolt 4 řadič, takže je jedno, do kterého portu jaký modul vložíme. Je však třeba počítat s tím, že konektivita dvou bočních portů je vždy až 40 Gb/s, tedy skrze jeden TB4 řadič.

Vyzkoušel jsem i hromádku dokovacích stanic a se všemi fungoval Framework 13 perfektně. To samozřejmě neznamená, že bude fungovat úplně s čímkoliv, ale skoro bych tomu i věřil. Konkrétně jsem otestoval Lenovo ThinkVision T27hv-20, Lenovo ThinkPad USB-C Universal Dock 90W 40AY0090EU, ASUS SimPro Dock 2, i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W, i-Tec USB-C Metal nano Dock 2x DP HDMI with LAN 100W PD, DELL WD19S USB-C Docking Station 130W.

A nyní hurá na testy!