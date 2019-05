Ubraňte se smradlavcům z MHD: Jezděte do práce a na nákupy na elektro koloběžce

Venku se konečně začíná dělat teplo, a to je signál, že v městské hromadné dopravě bude krušno. Každý kouká, jak by se dostal ven na čerstvý vzduch a někteří z nás to chtějí spojit i s mírným sportovním zážitkem. Do toho všeho přichází internetový obchod TomTop, který pro vás připravil super před letní slevy elektrických koloběžek.

Elektrická koloběžka je přesně ten kompromis mezi pohybem na čerstvém vzduchu a pohodlným pobytem venku, jaký hledáte. Pokud nepreferujete přecpané MHD s lidmi bez deodorantů, jsou elektrokoloběžky a elektrokola tou nejlepší, nejzdravější a mnohdy nejrychlejší volbou na cestu do práce a za nákupy.

Společnost Xiaomi nabízí v oblasti koloběžek jeden ze svých hlavních produktů, a to elektro koloběžku Xiaomi M365, která má navíc tu výhodu, že je skládací do praktického malého tvaru a v kombinaci s odlehčenou 12 kg konstrukcí se stává i snadno přenosná. Je to ideální partner na zdolávání kratších vzdáleností do cca 30 km. Výrobci do ní vložili kvalitní baterie, kterým stačí pouhých 5 hodin pro maximální dobití, takže ji stihnete z nuly na sto dobít ještě před polední pauzou či odpoledním odchodem domů.

Pro vaši bezpečnost jsou zde zabudována jako samozřejmost dvojitý brzdový systém, výkonná světla nebo třeba protiskluzová držadla. Do provozu ji připravíte stisknutím jediného tlačítka, takže to zvládne opravdu každý. Při jízdě se o vaše pohodlí starají kvalitní pneumatiky, které tlumí většinu nepříjemných nárazů, tudíž je perfektní volbou pro naše české kostky. Ovládání je u tohoto modelu velice prosté, takže ho zvládne i každý začátečník. Stačí když přidáte plyn a pak jen určujete směr jízdy.

Pokud raději než jízdu na koloběžce preferujete sedavou jízdu na kole, tak tento model je určen právě pro vás, neboť se jedná o praktické skládací elektrokolo. Vybaveno jest silným 250W motorem, který zvládne maximální rychlost 25 km/h a dokáže vás dopravit na vzdálenost 40 km, pokud se chcete nechat svézt bez šlapání, nebo až 80 km při asistenci.

Hodí se tak na každodenní zdravé cestování například po Praze či jiných větších i menších městech. Maximální nosnost je 120 kg, takže bez problémů uveze téměř kohokoliv. Naprostou samozřejmostí jsou pak kvalitní brzdy a silné LED světlo, které pomáhá hlavně v příšeří a ve tmě.

I přes exotický název dostane konečný zákazník při koupi tohoto modelu úplně vše, co si jen může představit. Je to výborný kompromis mezi kvalitou a výhodnou cenou. Toto ekologické vozítko je vyrobeno ze slitiny kvalitního hliníku a díky tomu uveze až 120 kg cestovatele.

Motor o výkonu 250 W dokáže pádit až 25 km/h, což je přesně o 25 km/h rychleji než všechny auta ve špičce na dé-jedničce. Výkonná baterie umožňuje dojezd až 50 km, ale pro plné nabití ji stačí pouhé 4 hodiny. T18 navíc disponuje certifikací IP54, která vám zaručuje odolnost v dešti a prachu, což se při venkovním popojíždění zajisté neztratí.

Fiido D1 patří mezi klasiku u elektrokol. Svému majiteli nabídne díky speciální technologii neobyčejný zážitek a spolehlivost při každodenní cestě do práce. D1 se pyšní dojezdem až 50 km, což bohatě vystačí na běžné cestování po Praze.

Konkrétně tento model uspokojí i majitele vyššího vzrůstu, protože díky nastavitelné výšce sedadla a řídítek může na D1 jezdit každý od trpaslíka po obra. Naprostou samozřejmostí jsou i kvalitní kotoučové brzdy, silné LED osvětlení a odpružené pneumatiky, které tlumí všechny nepříjemné nárazy.

Pomyslnou třešničkou na dortu se stává elektrokoloběžka Xiaomi Mijia, která již na první pohled zaujme vysoce nadupaným motorem o výkonu 300 W. To umožňuje této koloběžce mastit 25 km/h až do vzdálenosti 45 km. Pro zvýšenou bezpečnost je tato koloběžka vybaveny i protiblokovacím systémem brzd, tzv. E-ABS, na předním kole a kotoučovou brzdou na kole zadním.

Pro maximalizaci jak životnosti tak bezpečnosti disponuje koloběžka i ochranou proti zkratu, nadproudovou ochranou, ochranou proti přetížení, atd. Nespornou výhodou je její malá váha, přenositelnost a schopnost složit ji do 3 sekund. Složená koloběžka zabere tak málo místa, že ji ocení i obyvatelé malých bytů s nedostatkem prostoru.