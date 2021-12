Upgradujte na Vánoce svůj počítač a připravte ho na nenasytné hry nové generace

Ačkoliv by se mohlo zdát, že s vydáním nové generace budeme v prvé řadě potřebovat novou grafickou kartu, skutečnost je jiná. Vývojáři mají v současné době svázané ruce těžaři kryptoměn a nemohou si příliš vyskakovat. Stejně byste nenašli žádnou skladem. Výrazný posun ovšem zaznamenaly hry v rámci své velikosti. Ještě před lety si stačilo pořídit relativně malé SSD, které pojmulo kompletní systém a hned několik her. Při současných nárocích jste ale rádi, když se vám na něj vejde aspoň jedna.

Kam to všechno cpát?

Klasické plotnové disky jsou sice z hlediska kapacity nepřekonané, ale s těmi byste si stihli udělat kafé, vypít ho a možná i vyloučit, než by se vám na nich načetla některá současná hra. Možností k upgradu máte hned několik. Pokud je vaše základní deska kompatibilní s M.2 SSD disky, sáhněte po tom nejlepším z nejlepšího.

Vysokorychlostní herní M.2 SSD řady FURY Renegade od společnosti Kingston dosahují rychlosti čtení i zápisu až 7300MB/s a disponují enormní kapacitou až 4 TB. Z hlediska poměru cenu a výkonu doporučujeme sáhnout po 2 TB verzi.

Kingston FURY Renegade Model 500 GB 1000 GB 2000 GB 4000 GB NAND TLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC 3D Sekvenční čtení 7300 MB/s 7300 MB/s 7300 MB/s 7300 MB/s Sekvenční zápis 3900 MB/s 6000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s Náhodné čtení (4K) 450000 IOPS 900000 IOPS 1000000 IOPS 1000000 IOPS Náhodný zápis (4K) 900000 IOPS 1 000000 IOPS 1000000 IOPS 1000000 IOPS Spotřeba v zátěži 4,10 W 6,29 W 9,90 W 10,20 W Spotřeba v klidu 5,0 mW 5,0 mW 5,0 mW 5,0 mW Životnost 500 TB 1000 TB 2000 TB 4000 TB Skladem na CZC.cz

Nemáte desku kompatibilní s M.2? Nevadí

V případě, že vaše základní deska není kompatibilní s M.2 SSD disky či si nejste jisti, doporučujeme sáhnout po alternativě v podobě externího SSD řady XS2000 od společnosti Kingston. Přestože je tento drobek rozměrově srovnatelný s flashdisky, předčí klasické SATA III SSD až čtyřnásobně, dosahuje totiž rychlosti čtení i zápisu až 2000MB/s. Cenově dokonce vychází téměř o polovinu levněji než výše zmíněné modely řady KC3000 a FURY Renegade.

V kontextu přenosných kapacitních zařízení se hodí zmínit také běžné flashdisky, se kterými můžete odlehčit svému počítači například od filmů, seriálů a instalaček, aniž byste je museli mazat. V této kategorii bychom doporučili model DataTraveler Max s kapacitou až 1 TB. Se svojí rychlostí čtení a zápisu až 900 MB/s se rovnají dokonce klasickým SATA III SSD.

Přenosné hraní je také na vzestupu

Nezapomínejme ale ani na přenosné herní konzole. Současný Nintendo Switch i nadcházející Steam Deck disponují slotem pro MicroSD kartu. Pokud jednu z těchto konzolí vlastníte, přejete si pod stromeček nebo v brzké době plánujete, pomyslete rovnou na rozšíření její kapacity.

S dostatečným prostorem na kartě si budete moci dovolit stáhnout více her současně, a vyhnout se tak jejich stahování na nestabilním připojení po cestě autem nebo v městské hromadné dopravě. Nikdy nevíte, na kterou hru zrovna dostanete chuť.

Při výběru MicroSD karty mějte stále na paměti, že o rychlosti načítaní vašich her rozhoduje přenosová rychlost. Doporučujeme sáhnout po vysokokapacitních MicroSD kartách řady Canvas Go! Plus od společnosti Kingston, které jsou původem určené pro akční kamery a nahrávání videí ve 4k rozlišení s rychlostí zápisu až 170MB/s.