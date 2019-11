Už máte svoji 3D tiskárnu? Ve výprodeji ji nyní seženete v 72% slevě

Touha tvořit je v člověku odpradávna, ale teprve v posledních letech je konečně možné ji probudit a ukojit pomocí 3D tiskáren. Ty však teprve před nedávnem se svými cenami vystřízlivěly, a vy si tak jednu takovou můžete pořídit přímo domů za pakatel. Staňte se svým vlastním Ježíškem a vytiskněte si své sny pouhým stisknutím tlačítka.

Společnost Anet je uznávaným výrobcem 3D tiskáren, který obsazuje hned několik prvních příček v popularitě a prodejnosti. Z dobrého důvodu, za senzační cenu poskytnou začátečníkům i pokročilým široké možnosti, se kterými si vystačí na mnoho let dopředu. Konkrétně s modelem Anet ET4, který aktuálně naleznete v internetovém obchodě Cafago ve 72% slevě, si vyhrajete dosyta.

Tiskárna Anet ET4 nabízí ohromnou pracovní plochu, která umožňuje zpracovávat i rozsáhlé projekty, které se budou vyjímat v každé vitríně. Díky rozsáhlé internetové komunitě, která bezplatnými projekty přímo překypuje, budete neustále objevovat novou inspiraci.

Do výprodeje bylo zařazeno ovšem jen 150 kusů, ze kterých jich v době publikace tohoto článku zbývá už jen pár. Omrkněte, zda se na vás usmálo štěstí, a ještě nějaký stíháte. Nezapomeňte zvolit zaslání z německého skladu, ze kterého vám bude tiskárna bezplatně zaslána do 4-6 pracovních dní.

Sázkou na jistotu pro každého začátečníka i pokročilého je pak model Creality 3D Ender-3, který je doporučován na všech diskusních fórech jako perfektní odrazový můstek pro každého uchváceného zájemce. Nezoufejte tedy, pokud na vás výše zmiňovaná Anet ET4 už nezbyla, neboť za podobný peníz můžete mít celosvětově osvědčený model.





Také tato tiskárna byla zařazena do limitovaného výprodeje, který je rovněž omezen množstvím kusů. Do bleskové akce bylo zařazeno pouhých 266 kusů, přičemž bezmála polovina již zmizela. Pro největší slevu si na stránce produktu překlikněte dopravu z německého skladu. Tiskárna vám tak zaťuká na dveře do 4-6 pracovních dní.