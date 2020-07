Užijte si příští generaci her naplno. Zvolte grafickou kartu s ray tracingem

Koupě grafické karty nikdy nebyla natolik stěžejní jako právě v tomto roce. Nacházíme se totiž na rozcestí, ze kterého jedna cesta vede vstříc příští generaci konzolí a ta druhá je slepá ulička. O tom, kterou trasou se vydáte, rozhoduje správný výběr grafické karty. Ačkoliv se mohou jevit starší modely grafických karet po stránce finanční lákavě, jedná se rozhodně o špatnou investici do budoucna.

Mezigenerační skok ve hrách byl vždy spjat s dramatickým nárůstem hardwarových nároků, ale ve všech předchozích přerodech jste nikdy nebyli tak limitováni technologicky jako je tomu právě nyní. V uplynulém roce totiž dosáhl herní průmysl hned dvou důležitých technologických milníků v podobě technologie raytracing a DLSS 2.0 (k jejichž představení se hned dostaneme), které zkrátka starší grafické karty nepodporují.

Těch několik měsíců, které jsme strávili v úžasu nad vizuální podobou raytracingových titulů, by se dalo popsat jako ticho před bouří. Ať se nám totiž líbí nebo ne, směr herního průmyslu nadále určují herní konzole, které pro svůj věk na tuto technologii byly a nadále jsou krátké. Těch pár výstředních titulů, které se ray tracingem chvástaly a nabízely jej jen na PC platformě, můžeme považovat za takovou ochutnávku.

Příští generace konzolí však tuto technologii hodlá plně utilizovat, oba tábory jsou na ni hardwarově připraveny a rázem se z ní stane samozřejmost pro každý obstojný titul. Nejnovější grafické karty řady GeForce RTX jsou navíc obdařeny systémem umělé inteligence DLSS 2.0, která dokáže eliminovat výkonnostní propady a pojistit vás do budoucna. Tam, kde byste dříve pro plynulejší zážitek museli snížit rozlišení, vás dnes zastoupí umělá inteligence, která při zachování vašeho nativního rozlišení nabídne maximální plynulost s vysokými a krásně ostrými detaily.

U her trávíme desítky až stovky hodin času, které nám už nikdo nevrátí. A u každé hry máme jen jednu příležitost ji přehrát poprvé, a tak byste měli mít pořádné železo, se kterým na ni budete vzpomínat jen v tom nejlepším. Těšíte se třeba na Cyberpunk 2077?

A co že je to ten raytracing?

Osvětlení ve hrách bylo jednou z nejtěžších zkoušek při vývoji každé hry. Většina dosavadních her využívá techniku zvanou rasterizace, která nám sloužila v posledních několika dekádách, ale nyní je na odpis.

Každý snímek, který vidíme na obrazovce, prochází několika fázemi komunikace. Hra vyzve grafickou kartu, aby vykreslila 3D scénu a rozdělila ji do změti pixelů, které by rozuměl náš monitor. O každý pixel se ještě mezitím postará shader, který mu přidělí barvu, texturu a také osvětlení. A právě osvětlení je zde kámen úrazu.

Počítač nerozumí naším fyzikálním zákonům, a tak veškeré osvětlení a odrazy paprsků určuje podle předem určeného zdroje světla. S technologií ray tracingu však grafická karta chápe, jakým způsobem světlo putuje po scéně, od kterých objektů se odráží a kam, takže výsledek odpovídá naším představám o reálném světě a působí fotorealistickým dojmem.

S touto technologií jste se dokonce mohli setkávat již několik let, ovšem ne při svých videoherních seancích ale s popkornem v ruce. Filmové snímky ovšem měly tu výhodu, že mohly strávit nad vykreslením každého snímku celé hodiny až dny, kdežto hráči potřebují stejného výsledku docílit alespoň 30x za sekundu. Teprve grafické karty NVIDIA pokořili tuto výkonnostní hranici svojí RTX řadou.

Ray Tracingem počínaje, DLSS konče

Mezi grafickými kartami máme v současnosti ohromný výběr. Pokud si ale přejete, aby váš počítač byl ještě pár let relevantní, pak se tento výběr ztenčuje. Možná vás dnes lákají grafické karty za pakatel, které vaše oblíbené hry rozjedou tak akorát při zachování rozlišení vašeho monitoru, ale nenechte se opít rohlíkem.

Od podzimu začnou nároky na jednotlivé hry prudce stoupat. Žádná postarší grafika, která není vybavena podporou raytracingu, nebude stíhat tuto proměnlivou situaci. Budete hledat kompromisy u každé nainstalované hry a říkat si, že jste měli kdysi přihodit nějakou tu tisícovku navíc. Bavíme se dokonce i o případech, že dnes stále frčíte na zastaralém 1080p rozlišení, jelikož technologicky tuto zeď neprorazíte, i kdybyste do kompu píchli starý CRT monitor.

Přejděme ovšem k další technologii, která může pro mnohé být právem daleko zajímavější technologií. Kde si Ray Tracing ve výkonu daň vybírá, tam totiž DLSS 2.0 výkonu přidává (ať už s Ray Tracingem nebo bez).

Technologii DLSS 2.0 aktuálně naleznete jedině u grafických karet NVIDIA GeForce RTX, které pohání jádra Tensor, jejichž síla tkví v aplikování umělé inteligence na chod samotných her. Při zachování vašeho nativního rozlišení dokážou ze hry vytáhnout až o polovinu více snímků za sekundu, a přesto zachovat kvalitu obrazu. Za pomoci strojového učení se dokáže karta naučit pohyb objektů v dané scéně a na základě posledního snímku o vysokém rozlišení v reálném čase dopočítat, jak bude vypadat následující snímek.

S každým vygenerovaným snímkem se umělá inteligence z nasbíraných dat učí. Technologie DLSS 2.0 vychází z metody opravování starých fotografií, kdy umělá inteligence na základě nasbíraných dat dokázala dopočítat, jak by asi vypadaly poničené části snímku. Namísto cákanců a odrbání šmirglpapírem však v případě her dopočítává části o horším rozlišení, které doplňuje daty ze snímků o vyšším rozlišení.





Dříve se vám hry sekaly, tak jste snížili rozlišení; s DLSS se k žádným kompromisům nesnížíte. Pokud byste se za pár let ocitli v situaci, že vaše grafická karta už přestane stíhat nové hry, stačí zapnout DLSS a nechat umělou inteligenci, aby z vašeho hardwaru vyždímala ještě několik dalších let s plynulou hratelností.

Vybíráme konkrétní modely

Nejlepší volbou, která vám zaručí kýžené výsledky, nádherné vizuály za pomocí technologie ray tracingu a při stabilní snímkové frekvenci, ať už 144 FPS při 1440 rozlišení nebo zážitkových 60 FPS na 4k zobrazovadle, je řada grafických karet NVIDIA GeForce RTX, v čele s GeForce RTX 2080; GeForce RTX 2080 SUPER a GeForce RTX 2080 Ti.

Uznáváme, že tyto nejvyšší modely jsou pro opravdové fajnšmekry, kteří nechtějí do budoucna nic riskovat a chtějí se vyhnout dalšímu upgradu ještě několik dlouhých let. V řadě RTX tedy můžete klesat cenově libovolně, všechno jsou to dobré karty. Nutno podotknout, že grafické karty z řady RTX jsou aktuálně jedinými kartami na trhu, které podporují DirectX 12 Ultimate (nabízející další technologie, jako variabilní stínování, sampler feedback, mesh shaders a další).

Jelikož si je NVIDIA vědoma toho, že ne všichni mohou cenově dosáhnout na tuto řadu, doplnila o technologii ray tracingu i předposlední řadu grafických karet GTX 10XX. U těchto kousků ovšem nepočítejte s 4k rozlišením nebo 144 FPS snímkovou frekvencí, technologii ray tracingu si alespoň okusíte na nižší detaily.