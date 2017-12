V Nizozemsku přišli na to, jak těžit kryptoměny vlastním tělem

Kdo alespoň jednou viděl film Matrix, jistě si vybaví, jak Morpheus poprvé Neovi vysvětluje, co je to Matrix. Proslov pak zakončuje vážným pohledem a s baterkou v ruce. Ano, stroje si udělali z lidí nevyčerpatelné zdroje energie pro svou potřebu! Tedy, to se zatím ve skutečnosti (pokud nežijeme v Matrixu) nestalo, zatím totiž můžete své tělo proměnit v baterku dobrovolně.

Startup v Nizozemsku, ve městě Den Haag, přišel na to jak udělat z člověka baterii. V institutu pro stárnutí populace (IoHO - The Institute of Obsolescence) se zabývají využitelností člověka na biologické úrovni s produkcí dat skrze umělecké a výzkumné projekty. Vědci z tohoto institutu tak vymysleli oblek. Oblek na těžbu kryptoměn.

Ten by měl pohlcovat a využívat přebytečné teplo vygenerované lidským tělem. Můžete si jít lehnout, číst si knihu nebo být v práci. A kdykoliv oblek na sobě budete mít, vydělává vám peníze. Nezní to skvěle? Myšlenka toho, že generujete zisk tím, že spíte? Někteří si jistě někdy řekli, jaké by to bylo fajn, kdyby byl spánek placenou prací. Vypadá to na splněný sen.

A jestli to vydělává? V institutu natěžili celkem 16 954 mincí (konkrétní měnu neuvedli) za dobu 212 hodin těžby rozprostřených mezi 37 zdrojů a spotřebovalo se 127 210 mW elektrické energie. Výdělek si pak rozdělili v poměru 80 % mezi testery a zbytek pro institut. Přesnou částku bohužel neznáme.

Manuel Beltran - umělec, aktivista, výzkumník a zakladatel projektu IoHO se trochu obává budoucnosti lidstva, kde roboti a umělá inteligence postupně nahradí lidskou pracovní sílu. Jestli se tak skutečně stane, je otázka, minimálně je však jeho přáním to, aby lidé začali nad touto budoucností přemýšlet. Doufá, že podobné umělecké a výzkumné projekty pomohou lidem v představě o této budoucnosti a tedy ukáží, čemu se vyvarovat.