Vánoční dárek pro hráče her a filmové fanoušky? 3D tiskárny jim splní každý sen

Zapomeňte na pořizování nové videohry, poptávání nových deskových her a filmové plakáty, stejně se jim netrefíte do vkusu nebo pořídíte něco, čemu by se osobně vyhnuli obloukem. Obzvláště u dospělých exemplářů je těžké se zavděčit – co chtějí, to si už koupí sami.

Koncept 3D tisku byl ještě donedávna science fiction. Dnes už však najdeme skvělé stroje pro běžné domácí využití za sympatickou cenu. A díky neustále rozrůstající se komunitě rostou i možnosti, jak si práci s 3D tiskárnami usnadnit – na internetu tak nalezneme stovky až tisíce různých projektů, které si stačí jen stáhnout a vytisknout.

Jednou z nejrozšířenějších a nejoceňovanějších značek na trhu je společnost Creality, konkrétně pak modely jako Ender 6, CR-6 či Ender-3 V2. Právě Creality 3D Ender-3 V2 aktuálně naleznete v internetovém obchodě TomTop v senzační 76% slevě. Do tohoto předvánočního výprodeje však bylo zařazeno pouze 128 kousků a více než polovina již zmizela! Mrkněte tedy, zda na váš ještě nějaký zbyl.

Creality 3D Ender-3 V2 je zasílaný z německého skladu. Nákupy v rámci EU jsou osvobozeny od CLA a DPH

A proč by zrovna 3D tiskárny měly zajímat vašeho syna, dceru či partnera?

Hráče videoher, filmové fanoušky, geeky a nerdy všeho druhu spojuje láska k soškám, figurkám, diorámám a různým vychytávkám, které mohou třeba využít u deskových her nebo třeba při hraní Dungeons and Dragons. Darováním 3D tiskárny jim prakticky darujete přístup k jakémukoliv předmětu z kteréhokoliv zájmu, a to na dosah ruky a jediného stisknutí tlačítka.

Pokud je obdarovaný obzvláště velký kutil, můžete ho potěšit také gravírovacím strojem. S gravírovačkou je možné vyřezat a zosobnit jakýkoliv předmět. Dokáže vyrýt vzkazy do dřeva, na železo, různé podtácky nebo třeba kůži. Pár dřevěných destiček tak lze proměnit na model vysněného domu, vláčků nebo automobilů. Firmy a živnostníci zase mohou pomocí gravírovačky vyrábět firemní a dárkové předměty, jako třeba elegantní vizitku nebo stylizované flashdisky.

V odvětví gravírovacích strojů bychom doporučili sáhnout po firmě SCULPFUN. Jeden z jejich cenově dostupných modelů SCULPFUN S9 nyní naleznete v 61% slevě v internetovém obchodě TomTop. I zde však byl zařazen do výprodeje pouze omezený počet kusů.