Vybavte se na léto: Zbavte se komárů, vybavte si domácnost a zlepšete zdraví

Zatímco se topíme ve vlastních šťávách, internetové obchody se děsí letního provozu a lákají potenciální zákazníky na akce žhavější než venkovní asfalt. Dobrá zpráva pro nás všechny. Vybrali jsme pro vás čtveřici produktů z aktuálně probíhající slevové akce v internetovém obchodě Tomtop. Nabídka je ovšem daleko širší, tak ji nejlépe omrkněte také. Jistě vás něco trkne do očí.

Mít vlastní 3D tiskárnu je sen nejednoho muže, ve kterém stále ještě dřímá ten hošík, co strávil hodinu skládáním Merkuru. Ženy stále ještě nedokáží plně docenit kvalitu a praktičnost 3D tiskárny. Ovšem poté, co jí předáte vytištěnou sadu vařeček, nástěnné hodiny, prkénko na krájení a de facto vše co je pouhým okem patrné, změkne a změní názor.

Pro začátečníky je nejlepší variantou koupit takovou tiskárnu, která je sice profesionální, ale za přijatelnou cenu, protože menší cena se lépe obhájí. Přesně taková je i Anet A8. Tiskárna disponuje akrylovým rámečkem s laserovým řezem a tiskovým objemem 300 x 300 x 350 mm, což je skutečně velký objem, který umožní tisknout i věci větších rozměrů.

Samozřejmostí je i kompatibilita s celou řadou standardních materiálů, jako je ABS, PLA, Woodfill, PVA, PP či další. Anet A8 není konfliktní, takže se dohodne i s každým operačním systémem od Windows 7 přes Linux až po Mac.

Neváhejte a objevte v sobě toho malého hocha, který si chce hrát, a přesvědčte svou polovičku o tom, jak praktické a úsporné je toto řešení, a to nemluvě o návratnosti. To vše jen za pouhých 4 365 Kč.

Bezdrátová sluchátka Xiaomi Haylou GT1 již dávno nejsou jen technologickou vymožeností, díky exkluzivnímu designu jsou již módním doplňkem a trendy záležitostí. Díky jejich čtyř gramové hmotnosti nebudete ani vědět, že nějaká sluchátka držíte v uších. K telefonu je připojíte pomocí technologie Bluetooth 5.0, která se vyznačuje vysokou efektivitou, ale i sníženými nároky na spotřebu energie.

Tyto sluchátka zvládnou hrát až plných 12 hodin v kuse. Oproti konkurenčním výrobkům nemusíte mít váš mobil v bezprostřední blízkosti, protože Bluetooth 5.0 umožňuje dosah až 10 metrů. Takže si v klidu můžete jít do fitka a mobil si nechat bez problémů v batohu nebo u benche. Jako standardní vybavení je zde umístěn i integrovaný mikrofon pro pohodlné vyřízení všech telefonních hovorů.

Chytrý fitness náramek od společnosti Xiaomi je právoplatně v žebříčku nejprodávanějších fitness náramky. Kvalita za super cenu. Svému nositeli nabízí krásný barevný dotykový OLED panel. Navíc si společnost Xiaomi připravila až 70 různých ciferníků, takže každý uživatel si může najít právě ten, který mu nejvíce vyhovuje.

Náramek umožňuje přijímat všechny notifikace z mobilu, aplikací i z hovorů. Jako naprostou samozřejmost nabídne i měřič tepu či celou škálu sportovních funkcí či funkcí na měření fyzické aktivity a délky spánku. Potěší i voděodolnost či neskutečně dlouhá dvacetidenní doba výdrže.

Málo co je tak obtěžující, jako když vás z krásného a tvrdého spánku vyruší bzučení komára. Když rozsvítíte, tak přirozeně zmizí. Kolik probdělých nocí jste již takto zažili? I s tímto problémem umí dnešní technologie pomoci. Konkrétně se jedná o speciální elektrický odpuzovač komárů od společnosti Xiaomi.

Není to však žádná neforemná pixla. Je to krásný designově vyladěný prvek, který perfektně doplní váš interiér a nebude působit jako pěst na oko. Odpuzovač navíc nabízí i synchronizaci s mobilním telefonem, kde si krásně a jednoduše nastavíte, rozvrh, jak a kdy má pracovat. Je tedy možné ho naprogramovat tak, aby sepnul vždy před tím, než se vrátíte z práce. Budete tak mít jistotu, že vás doma nebude nikdo bezdůvodně píchat.

I když se jedná o elektrické zařízení, jeho chod je naprosto tichý a nerušivý. Celé zařízení pracuje totiž na principu postupného uvolňování Pyrethroidů, což je látka odpuzující komáry. Tento odpuzovač se postará až o 28 metrů čtverečných po dobu 90 dnů. Ve srovnání s úlevou, jakou vám nabídne klidná ničím nerušená noc, je cena za 3 kusy skutečně směšná.