Vyhněte se rouškám v MHD: Pořiďte si elektrokolo s dojezdem až 80km

Blížící se chřipková sezóna vzbuzuje obavy v každém z nás. Na vystavování se riziku chřipkovému onemocnění jsme si už za ta léta zvykli, ale letošní rok bude v tomto ohledu nevyzpytatelný. I pokud se nákazy nebojíte, stále budete svázáni zákony, které nařizují nošení roušek v každém prostředku městské hromadné dopravy a které vás mohou uvrhnout do 14denní karantény.

Pokud se vyvarujete jízdám v autě, například kvůli nepředvídatelným zácpám nebo z finančně úsporných důvodů, pak vyjma chůze máte už jen jedinou možnost, jak se vyhnout městské hromadné dopravě. Právě nyní jsou ideální podmínky pro investici do elektrokola, které vám dopřejí v pandemickém období nutnou dávku svobody.

Při výběru takového elektrokola je důležité dbát především pozor na výkon, dojezdovou vzdálenost, nosnost a samozřejmě na cenu. Skládací elektrokolo SAMEBIKE v tomto ohledu obzvláště potěší. Na jediné nabití s vámi ušlape až 80km, podle toho, kolik práce oddřete sami a kolik ji přenecháte motoru. Ti nejpohodlnější, kteří se neradi potí, se mohou nechat dovézt až do vzdálenosti 35km.

SAMEBIKE disponuje 10AH lithiovou baterií, kterou nabijete za přibližně 4 hodiny v domácích podmínkách. Pravé kouzlo tohoto elektrokola tkví v jeho skladnosti, jelikož jej můžete složit do velice kompaktních rozměrů, díky kterým se vejde i do menších bytů nebo třeba jen do kufru auto, až si příští léto budete chtít vyjet někam do přírody. I přes kompaktní rozměry se SAMEBIKE hodí i pro mohutnější uživatele, neboť je vyroben z hliníkové slitiny s nosností až 150kg.

SAMEBIKE ve své původní ceně je spíše luxusnější záležitostí pro náročnější uživatele, neboť stojí v přepočtu nějakých 27 tisíc Kč. V českých obchodech jej zatím ani nenajdete. Zakoupit jej ale můžete ve 42% slevě na Aliexpressu, tedy za přibližně 15 tisíc Kč, což už je krásná cena, navíc s dopravou zdarma a dodáním do 4-10 dní.