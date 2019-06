Výprodeje mobilních telefonů: Držte v ruce špičkový hardware za skvělou cenu

Mobilní telefony již dávno nejsou jen pro volání a posílání SMS. Jsou již součástí našich životů stejně jako automobily či další technologie. Pro mnoho z nás se staly i pracovním nástrojem bez kterého by to prostě nešlo. To si dobře uvědomuje internetový obchod GearBest a nabízí skvělé slevy na vybrané špičky ve svém oboru.

Asus Zenfone 6 je hlavní vlajkovou lodí společnosti Asus, který schovává pod krásným bezrámečkovým designem nespočet funkcí a vychytávek. Na přední straně vás jistě upoutá bezrámečkový NanoEdge 6,4" displej, který pokrývá zhruba 92% plochy a disponuje rozlišením 2 340 x 1 080px. Oproti jiným modelům zde však nenajdeme výřez pro přední kameru. Místo přední selfie kamery se rozhodla společnost ASUS nainstalovat zde výklopnou konstrukci, což znamená, že získáte naprosto stejnou kvalitu fotografií pořízených zadními fotoaparáty či v pozici pro selfie fotku.

ASUS Zenfone 6 se pyšní opravdu profesionálním fotografiemi, o které se stará kombinace 48 Mpx senzoru Sony IMX586 a širokoúhlého 13Mpx snímače. V srdci pak bije ta nejnovější čipová sada Snapdraon 855, která zajistí rychlý a bezproblémový chod. Pro takovýto výkon potřebujete i nějakou šťávu a tu si telefon bere z neobvykle velké baterie o kapacitě 5 000 mAh s podporou rychlonabíjení pomocí standardu Quick Charge 4.0.

Model OnePlus 6T je přímo určen pro ty nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nejlepší dostupný hardware. Díky cenové politice společnosti OnePlus se cena OnePlus 6T dostala tak nízko, že ve své kategorii nemá prakticky žádnou konkurenci. Velký 6,41" displej předurčuje tento phablet i pro mimořádný multimediální zážitek. OnePlus 6T se vyznačuje mimo jiné i velice luxusní záležitostí v podobě integrované čtečky otisků prstů přímo v displeji.

Na zadní straně se nachází duální fotoaparát s 16 + 20 Mpx senzory Sony IMX519 a Sony IMX376K vyznačující se hlavně suprovou světelností f/1.7, optickou OIS a elektronickou EIS stabilizací. Neobvyklá je i funkce natáčení zpomaleného videa při 480 fps. S tímto modelem také nestrávíte celé hodiny u nabíječky, protože velkokapacitní 3 700 mAh baterii dokáže speciální nabíječka dobít pro celodenní provoz již za půl hodiny.

Vlastnit takovýto phablet s úhlopříčkou Fluic AMOLED displeje 6,67" podpořeným osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 855 a 8GB velkou operační pamětí je snad snem každého z nás. Zadní strana uchvátí soustavou tří fotoaparátů s umělou inteligencí, které dokáží pořídit ty nejkvalitnější snímky. Tyto fotoaparáty představují svými možnostmi technologický rozkvět i kvůli rozlišení 48 + 16 + 8 Mpx, ultra širokoúhlým objektivem a trojnásobným optickým zoomem.

Pro co nejdelší požitek umístili vývojáři do tohoto krásného těla baterii o kapacitě krásných 4 000 mAh. Oproti své konkurenci je zde k dispozici i megarychlé úložiště UFS 3.0 o kapacitě 256 GB. Přímo skvostný požitek prožijete i při přehrávání filmu či paření nějaké solidní hry kvůli duálním stereo reproduktorům se systémem Dolby Atmos, který se postará o bezkonkurenční zvuk.

Společnost Xiaomi představila tímto modelem velice pokrokový telefon, který každého zaujme například svým nezvykle kvalitním 48 Mpx fotoaparátem s třemi objektivy, krásným a nadčasovým designem, nadupaným procesorem i rychlonabíjením. Tento telefon je jako předurčen pro náročné hráče či vášnivé diváky krásných filmů.

Díky Xiaomi Mi 9 ohromíte celé své okolí výjimečně kvalitními snímky třeba z dovolené. Kvalitu obrázků podtrhují všechny tři čočky, které umožní pořídit snímek za jakékoliv situace. Jako foto bonus je zde k dispozici i funkce makro, noční oblohy či vylepšené selfie.

Na internetovém obchodě Gearbest je tento model k dispozici ve třech variantách: