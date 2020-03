Vytěžte z koronaviru. Splňte si z Home Office své novoroční předsevzetí a cvičte

V posledních několika dnech zasáhla Českou republiku karanténa, kterou pocítili prakticky všichni zaměstnanci i živnostníci. K vynucenému domácímu vězení můžete přistupovat ale také pozitivně! Konečně máte spoustu času pracovat na osobním růstu, a to psychickém i fyzickém. Spočítejte si sami, kolik času denně strávíte dojížděním do práce a pokuste se minimálně tyto drahocenné hodinky využít a zainvestovat do sebe samotných. Odpověď se přímo nabízí, zainvestujte do hodinek. Těch chytrých.

Chytré hodinky už dávno slouží k více účelům, než jen k samotné organizaci času. Díky chytrým funkcím jakými jsou krokoměr, výpočet spálených kalorií a měření srdeční činnosti dokážou spolehlivě vyburcovat k aktivnímu pohybu, který se obzvláště v karanténě stává důležitým. Rozpomeňte se na svá novoroční předsevzetí a pojměte nadcházející volno jako příležitost. Skvělým pomocníkem se může stát například model P8 Smart Watch, které naleznete v internetovém obchodě Ebay za bezmála 500 Kč s dopravou zdarma.





Tyto chytré hodinky dokáží zobrazovat nejenom vaší aktivitu a počítat spálené kalorie, ale také měřit kvalitu vašeho spánku, okysličení krve a varovat před vyšším tlakem, který může být jedním z příznaků koronaviru. Dalším symptomem jsou například respirační problémy, které můžete včas identifikovat díky měření okysličení krve.

Samozřejmostí jsou pak typické funkce chytrých hodinek, jako zobrazování notifikací z mobilního telefonu, ovládání mobilního fotoaparátu či přepínání písniček. Díky certifikaci IP67 se s hodinkami nemusíte bát vyběhnout ani do deště, což se obzvláště v aprílovém počasí hodí, jelikož v posilovnách aktuálně příliš nepochodíte.

Chytré hodinky P8 Smart Watch pořídíte aktuálně v internetovém obchodě Ebay ve 30% slevě za atraktivních 500 Kč s dopravou zdarma.