Chladíme AMD X570 chipset pasivně

Tento krátký článek jsem nosil v hlavě přibližně od doby, co se začaly šířit fotografie základních desek s novým AMD X570 chipsetem. Téměř všechny desky jsou osazeny nějakým ventilátorem, lepší desky používají 50x50 nebo 60x60mm notebookové ventilátory s dlouhou životností a inteligentním zastavováním ventilátoru při nízké teplotě chipsetu. Levnější desky mohou mít menší a hlučnější 40x40mm ventilátory a menší pasivní chladiče.

Opravdu pasivní chlazení X570 chipsetu mají aktuálně snad jen tři desky na trhu a proto jsem chtěl zkusit, zda má smysl pořídit nějaký malý pasivní chladič, který by bylo možné snadno namontovat na nějakou základní desku. Zvolil jsem tedy poněkud starší celoměděný Primecooler PC-NBHP1, který je v prodeji snad od dob nForce4 chipsetů.

Chladič stojí něco málo okolo 300 Kč s DPH a upíná se za pomoci dvou plastových kolíčků, které prochází skrze polohovatelná kovová ramena a díky tomu můžeme chladič upevnit na plejádu dostupných desek. Namísto výrobcem přibalené pasty jsem použil klasickou Artic MX-4.

Dále bylo zapotřebí zvolit vhodnou základní desku, kam lze tento chladič namontovat. Původně jsem chtěl otestovat ASUS ROG Crosshair VIII HERO WIFI, nicméně tato deska má příliš úzké díry na plastové kolíčky, stejně tak Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI. Nakonec jsem použil desku Gigabyte X570 AORUS PRO.

Demontáž původního chladiče byla jednoduchá, stejně tak montáž celoměděného Primecooleru. Nyní je čas na nějaké teplotní testy oproti originálnímu chladiči. Chipset jsem chtěl trochu zatížit a tak jsem do posledního PCIe x4 slotu osadil menší redukci se Samsung SSD PM951 256GB, kde jsem pořád dokola pouštěl nějaké benchmarky. Jedná se tedy o relativně malou zátěž, ale menší než žádnou, je mi jasné, že se nejedná o nějaký super hloubkový test. Co se týče grafické karty, použil jsem pasivně chlazený maličký Radeon R5 230 1GB a GeForce RTX 2080 Ti. Primecooler jsem testoval pouze s R5 230, jelikož RTX 2080 Ti zabere 2,5 slotu a zasahuje tak do prostoru chladiče chladiče chipsetu.

Na základní desce je možné ventilátor chipsetu konfigurovat, testoval jsem tedy presety Silent, Balanced a Performance. Vlastní křivku jsem nezkoušel. Nejprve se tedy podíváme na provoz, kdy RTX 2080 Ti fouká horký vzduch do továrního chladiče chipsetu, což jsem udělal tak, že jsem nechal běžet Unigine Superposition s presetem Extreme.

Na desce jsou dva senzory, Chipset a Chipset Diode, nejsem si jist, kde přesně se dioda nachází, ale reportuje vždy vyšší teplotu než samotný chipset. Pro jistotu tedy uvádím obě dvě teploty. Také pro jistotu uvádím otáčky ventilátoru u jednotlivých presetů.

graph-1

graph-2

graph-3

Z grafů si můžeme všimnout jedné zajímavé věci. Chipset dosahuje nejvyšší teploty při použití Performance profilu. Osobně si myslím, že je to z důvodu foukání horkého vzduchu do chipsetu, čím více se ventilátor točí, tím více horkého vzduchu nasaje. Něco jiného nastane v případě použití karty, která nefouká horký vzduch přímo do desky. Dále se podíváme na to, jak si vede chipset s Radeonem R5 230 a pasivním chladičem.

graph-4

graph-5

graph-6

Při použití GPU, které nefouká ohřátý vzduch do chipsetu je situace poněkud jiná, vlastně dle očekávání. Performance profil zde dosáhne nejnižších teplot a Silent nejvyšších. Zcela nejnižší teploty a nulovou hlučnost nabídne i Primecooler, teploty jsou příjemně nízké. Nicméně i tovární chladič si nevede zle a pokud se chipset nezahřeje na více jak 60°C, ventilátor se vůbec neroztočí.

Závěrem tedy mohu říci, že pasivní chladič tohoto typu bych uvítal na vícero deskách, klidně v nějaké placatější formě, příplatek cca 300-400 Kč mi nepřijde zlý. Zároveň bych chtěl zmínit, že existují i další možnosti pasivního chlazení, existují různé malé univerzální vodní bloky, nebo také velmi zajímavý Thermalright HR-05 SLI/IFX, který má i subvarianty HR-55 a HR-05/IFX s lehce odlišnou konstrukcí.

Jeden ze čtenářů mi také zaslal foto své sestavy, kde použil právě zmiňovaný Thermaltake HR-05 SLI/IFX, což dost dobře může řešit „tlusté“ grafické karty, věž pasivního chladiče je posunuta a nebrání tak grafické kartě.

Tento článek tedy berte spíše inspiraci, pokud Vás hodně štve ventilátor chipsetu, je poměrně snadné ho vyměnit za nějaký pasivní chladič za pár stovek a tento problém tak vyřešit.