Elektrické kombo pro telefon: Lanchiya reproduktory nadchnou i náročné hudebníky

Elektronkové zesilovače jsou již navždy spjaté s hudebním světem. Právě díky této technologii nám tolik buší srdce na hudebních koncertech, kde jsme kolem dokola obejmutí desítkami zesilovačů.

Zesilovače však nalezneme i elektrických kombech, skrze které produkují hudebníci čistý zvuk s širokým dynamickým rozsahem a napumpovanými basy. Společnost Lanchiya vměstnala stejnou technologii do rozměrů malých reproduktorů, které spolehlivě schováte do šuplíku nebo zabalíte do batohu.

Reproduktor Lanchiya MK30 jsme přes pár měsíci testovali na našem magazínu, kdy si od nás odnesl samou chválu s jen drobnými vadami na kráse. V mezičase se tato série produktů dočkala hned dvou nástupců, Lanchiya MK35 a Lanchiya MK40. Podívejme se blíže, co tito nástupci přinášejí do vínku nového a zda se jim podaří konkurovat původnímu modelu, zejména když právě původní model nyní na stránkách českého distributora Daklos nalezneme ve -40% slevě.





Původní model Lanchiya MK30 stále nabízí nejlepší poměr cena/výkon

Každý model se hodí do drobet jiného interiéru. Za originalitu musíme pochválit především model Lanchiya MK40, který disponuje dřevěnými nožkami pod čistým bílým designem v boxovém tvaru. Do drtivé většiny interiérů však zapadne nejlépe Lanchiya MK30, který disponuje RGB podsvícením, snadno jej tedy sladíte se zbytkem domácnosti. Lanchiya MK35 je potom lehce vylepšený model, který se naopak absencí RGB snaží zavděčit konzervativnější skupině.

Lanchiya MK35

Všechny modely MK30, MK35 a MK40 nabízejí podobné vlastnosti. Spolehlivě je spárujete přes 3.5mm AUX kabel či Bluetooth ve verzi 4.2, díky kterému přenesete i nejkvalitnější soubor s vysokým datovým tokem. Pokud patříte mezi audiofily, zaručeně poznáte rozdíl mezi puštěnou MP3 a FLAC. Všechny modely rovněž podporují technologii NFC, což oceníte na každé společenské seanci. Každý rádoby DJ pouze ťukne telefonem o bedničky a může řídit aktuální playlist.

Po technické stránce se od sebe jednotlivé modely kupodivu příliš neliší. Nejdražší model Lanchiya MK35 disponuje nejkvalitnějšími repráčky o třech vrstvách, ale ve zbylých specifikacích se od daleko levnějšího Lanchiya MK30 příliš neliší. Nejlevnější Lanchiya MK40 nabízí atraktivní vzhled laděný v retru a kompaktnější rozměry, nicméně daní je horší frekvenční rozsah a jen poloviční výkon tvořený pouze jediným elektronkovým zesilovačem.

Nejlepší poměr cena/výkon si tedy stále drží původní model Lanchiya MK30, který jsme před nedávnem recenzovali, zejména s ohlédnutím na -40% slevu, jakou lokální distributor Daklos aktuálně nabízí na oficiálních stránkách.