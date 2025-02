Framework Event Gen2 - Strix Halo desktop, Strix Point FW13 a FW12 představeny

Na úterní akci nazvané Framework (2nd Gen) Event došlo k představení několika novinek. Framework razí filozofii opravitelných a upgradovatelných notebooků a zatím se jim toto poslání daří. Kdo si zakoupil 13,5L" Framework Laptop 13 v roce 2021, může upgradovat základní desku a paměti z původních čtyřjádrových Intelů jedenácté generace na značně rychlejší Ryzeny 7 7840U/7640U. Není tak třeba kupovat celý nový notebook, ale stačí obměnit některé komponenty.

Dále jsou běžně dostupné veškeré náhradní díly a notebook je velmi snadno opravitelný, čímž může být zajímavý i pro menší a klidně i střední firmy, odpadne totiž čekání na dostupnost dílů velkých dodavatelů. To samozřejmě vyžaduje alespoň lehce schopné IT oddělení, jemné motorické funkce v rukou a šroubovák s T5/P0 hlavicemi. A také nějakou tu vůli jít touto cestou, teoreticky by mělo dojít na snížení TCO a je možné optimalizovat portovou výbavu notebooků.

Framework Laptop 13 jsem také recenzoval a označil jsem jej jako nejlepší 13,5" notebook na trhu, celou recenzi si můžete přečíst pro osvěžení paměti a znovuzískání některých detailů níže.

Během události vystoupil nejprve CEO společnosti, Nirav Patel. Pochlubil se, že od založení společnosti se daří každým rokem zvyšovat zisk. Nevíme žádná konkrétní čísla, ale sloupečky jsou čím dál vyšší.

Zde pro jistotu zmíním, že Framework mívá tendence nějaký produkt vyvinout a nabídnout ho k předprodeji, či prodeji, většinou neoznamují dopředu, na čem přesně pracují. Proto jsou některé moduly a hardwarové novinky poněkud překvapením.

Framework Laptop 13

První novinkou je aktualizace Frameworku 13, došlo k představení nových základních desek, které používají novější AMD Strix Point APU, tyto procesory využívají Zen5 CPU architekturu, mají veselejší iGPU, 50 TOPS NPU a nejvyšší model Ryzen AI 9 HX 370 má k dispozici celkem dvanáct jader. Čtyři Zen5 a osm Zen5c, podpora SMT je samozřejmostí.

Základní deska doznala menší změny z hlediska chlazení, nově se používá jedna tlustá heatpipe a místo teplovodivé pasty se používá Honeywell PTM7958, což by mělo zlepšit provozní vlastnosti. Aktuálně nejsou známé napájecí limity, ale předpokládám, že se budou opět pohybovat v rozpětí 30~35 Wattů.

Má předpověď se bohužel nepotvrdila a na použití LPCAMM2 slotu nedošlo, na desce zůstávají dva staré dobré DDR5 SODIMM sloty s podporou až 5600 MT/s pamětí, osadit můžeme až 96GB RAM. Další novinkou je použití WiFi 7 čipset, který je vyroben společností MediaTek.

Další novinkou je to, že všechny čtyři modulární porty nyní podporují DisplayPort výstup, což předchozí AMD verze neuměla. Nirav Patel také zmínil vylepšenou klávesnici, tu vyrábí Lite-On a řeší některé specifické drobné potíže a má zajistit lepší uživatelský zážitek.

Klávesnice má i nové potisky kláves, pokud si Framework Laptop 13 objednáte s předinstalovanými Windows 11, budete mít na klávesnici i Copilot klávesu. Nicméně DIY verze bez OS, které nejsou "pre-built" budou mít místo klávesy Start s logem Windows logo Frameworku.

Tradičně je důležitá podpora Linuxu a Framework Laptop 13 vybavený AMD Strix Point APU dostal do vínku oficiální podporu distribucí Linux Mint, Arch, Ubuntu a Fedora. Framework totiž rozeslal několik laptopů vývojářů předem, aby se mohlo vše hezky doladit.

Další roztomilou novinkou je vrácení průhledného bezelu kolem displeje a také je možné objednat průhledné USB-C moduly.

Samozřejmě se nabízí otázka, co to všechno bude stát? AMD Strix Point APU jsou jednoduše dražší, než starší Phoenix, ten navíc dostal ve všech konfiguracích slevu 3 až 5%. Pokud chcete nejvyšší dvanáctijádrový AMD Ryzen AI 9 HX 370, 2,8K displej, bez RAM, bez SSD, bez OS, bez adaptéru a se čtyřmi moduly(2xUSB-C, USB-A, HDMI), je třeba připravit si 50 360 Kč včetně DPH.

S osmijádrovým Ryzenem AI 7 350 se pak dostáváme na částku 41 760 Kč s DPH a s šestijádrovým Ryzenem AI 5 340 se dostaneme na 31 660 Kč s DPH. Můžeme ušetřit tím, že použijeme starý dobrý 2256x1504 LCD panel, ten cenu sníží o nějakých 3700 Kč a je dle mého názoru zcela dostatečný.

To jsou výrazně vyšší ceny, než za původní Zen4 Phoenix, kde nás model s Ryzenem 7 7840U s 2256x1504 panelem bez RAM, bez OS, bez SSD, bez adaptéru se čtyřmi moduly vyjde na nějakých 31 860 Kč včetně DPH. AMD Ryzen 7 7840U je i dnes velmi slušný mobilní procesor, takže pokud nepotřebujete více jader a lepší iGPU, řekl bych, že pro mnoho lidí bude nadále lepší Phoenix.

Framework Laptop 16

Nějaké novinky se dočkal i modulárnější a větší Framework Laptop 16, který mimochodem testuji a chystám jeho recenzi. Na jednu stranu jsem rád, že nedostal základní desku s novějším procesorem, protože recenze tak bude aktuální, na druhou stranu jsem tak trochu čekal, že se objeví nová deska s AMD Strix Halo nebo Strix Point. Spekulovalo se také o novější přídavné grafické kartě, než je Radeon RX 7700S, ale to se také nestalo.

Jedinou novinkou Frameworku 16 je tak nový klávesnicový modul, který existuje ve formě jedné klávesy. To má umožnit výrobu zcela vlastního rozložení a je tak možné, že se dočkáme ergonomických klávesnic, což je přinejmenším zajímavé.

Framework Desktop

Asi největším překvapením je Framework Desktop, toto miniPC využívá nové AMD Strix Halo APU, což je velký čip, který obsahuje až šestnáct Zen5 jader, velké iGPU Radeon 8060S a má navíc 256-bit širokou paměťovou sběrnici. Přes sběrnici jde připojit až 128GB LPDDR5X-8000 RAM a grafickému jádru lze alokovat až 96GB VRAM, což je neironicky užitečné pro práci s AI.

Framework Desktop využívá plných 120 Wattů a je tak výrazně rychlejší, než tablet ASUS ROG Flow Z13, který jsem nedávno testoval a Strix Halo v něm podává velmi dobrý výkon i s 60~70W napájecím limitem.

Základní deska Framework Desktopu má k dispozici dva M.2 2280 PCIe Gen4 x4 sloty, jeden PCIe Gen4 x4 slot a využívá standardní napájecí konektory. Na velký chladič je možné namontovat prakticky libovolný 120x120 mm ventilátor a Framework cílil na co nejnižší hlučnost i v maximální zátěži.

Zadní panel miniPC má k dispozici dva USB-A 10Gb/s porty, HDMI výstup, dva DisplayPorty, dva USB4 porty, 3,5mm audio jack a 5 GbE síť. Takto menší portová výbava je dána tím, že mobilní Strix Halo je určené do notebooků a má tak pochopitelně ořezanou konektivitu, celkově má navíc k dispozici jen šestnáct PCIe Gen4 linek.

Na jeviště posléze vstoupil Frank Azor ze společnosti AMD a řekl něco málo k samotnému Strix Halo, nicméně všechny informace jsou vesměs známé, zajímavé jsou pro uživatele, co o Strix Halo nic neslyšeli.

Došlo samozřejmě i na nějaké to povídání o AI, zde si Nirav Patel lehce rýpnul do všelijaké konkurence, která nabízí 128GB RAM za nemalé příplatky a Framework Desktop se Strix Halo zde vychází poněkud levněji. Což je vlastně pravdivé, možnost alokovat až 96GB VRAM pro GPU není úplně běžná věc a grafické akcelerátory, které mají hodně paměti jsou velmi drahé, ale budou i o něco rychlejší a žravější, než toto 120W APU.

Za zmínku stojí i možnost clusterování, kdy vrazíme třeba čtyři Framework Desktopy se Strix Halo do nějakého držáku, všude nasypeme Linux, ROCm a můžeme z toho udělat jakýsi AI cluster. Jak moc se toto ujme nedovedu posoudit, ale je možné, že to bude podobně oblíbené jako Apple MAC Mini počítače.

Framework Desktop používá v předním panelu dva modulární porty, které jsou stejné, jako u Framework notebooků. Čelní strana navíc podporuje všelijaké dlaždice, kterým si můžeme toto miniPC personalizovat dle chuti.

Pokud si chcete Framework Desktop s AMD Strix Halo koupit, budete si muset počkat, předprodej byla sice zahájena tento týden, ale dodávky mají začít až v třetím kvartále tohoto roku, přičemž první čtyři várky jsou u všech konfigurací vyprodané. Osobně jsem zvědavý, zda se objeví nějaké statistiky, kolik se těchto miniPC vlastně prodá.

Osobně jsem byl překvapen, že se Framework pouští takto i do miniPC, jelikož je to segment, kde je velká konkurence a je možné postavit výkonnější hardware levněji, ale samozřejmě za cenu vyšší spotřeby a nižší flexibility co se VRAM na iGPU týče, takže si to jistě své zákazníky najde.

Framework Laptop 12

Poslední novinkou, kterou společnost Framework tak trochu naznačila před touto akcí je další notebook do sbírky. A tentokrát se jedná o 2v1 notebook s dotykovým displejem (má i podporu stylusu), tedy tak trochu Lenovo Yoga style.

Framework Laptop 12 je mířen na studenty a je celkově barevnější a dalo by se říct, že i méně seriózní, než zavedený Framework Laptop 13. Stejně jako FW13 i FW12 má čtyři sloty pro modulární porty, má dokonce zdířku pro zámek typu Kensington a dedikovaný 3,5mm audio jack.

Bylo zmíněno, že Framework Laptop 12 byl postaven pro vyšší odolnost, aby přežil různé pády a zároveň má být opravitelný, jako ostatní Frameworky.

Ohledně hardwaru toho mnoho známo není, použity jsou prý procesory Intelu třinácté generace a displej má rozlišení 1920x1200 pixelů s jasem až 400 nitů. Cena a dostupnost je zatím neznámá, je to vlastně takový "sneak peak".