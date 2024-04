GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC 16G se představuje

Grafická karta GeForce RTX 4070 Ti Super představuje jednu z nejnovějších a nejvýkonnějších nabídek společnosti NVIDIA pro herní a grafické aplikace. Nové RTX 4000 s přídomkem SUPER přináší menší vylepšení a evoluci v rámci této řady.

Primárně se podíváme na kartu společnosti GIGABYTE, přičemž detailnější recenze přijde později s hromadou dalších karet společnosti NVIDIA a GIGABYTE.

Pro lepší přehled různých variant (nejen) RTX 4070 je možné konzultovat tabulku níže, přičemž nejlepší energetickou efektivitu pro hraní v 1440p rozlišení poskytuje překvapivě nižší model RTX 4070 Super. Nicméně RTX 4070 Ti Super nabízí více VRAM a nějaký ten výkon navíc.

GeForce

RTX 4070 Ti GeForce

RTX 4070 Ti

Super GeForce

RTX 4080

16GB GeForce

RTX 4080

Super GeForce

RTX 4090 GPU AD104

35,8 mld. tr.

[7680 SP] AD103

45,9 mld. tr.

[10752 SP] AD102

75,3 mld. tr.

[18432 SP] plocha 295 mm² 379 mm² 608 mm² proces 4nm TSMC takt 2310 MHz 2340 MHz 2205 MHz 2295 MHz 2235 MHz boost 2610 MHz 2610 MHz 2505 MHz 2550 MHz 2520 MHz str. proc. 7680 8448 9728 10240 16384 TMU 240 264 304 320 512 ROP 80 96 112 176 FP32

TFLOPS 40 44 49 52 83 sběrnice 192bit 256bit 256bit 256bit 384bit paměť 21 GHz

GDDR6X 22,4 GHz

GDDR6X 23 GHz

GDDR6X 21,2 GHz

GDDR6X kapacita 12 GB 16 GB 16 GB 24 GB data 504 GB/s 672 GB/s 717 GB/s 736 GB/s 1,01 TB/s LLC 48 MB 48 MB 64 MB 64MB? 72 MB napájení 16pin 16pin 16pin 16pin TDP 285W 320W 450-600W doporučená

cena 770€ 870€ $1070 1090€ 1840€

V tomto článku se zaměříme nejen na tuto grafickou kartu, ale také na některé specifické NVIDIA technologie, které jsou hlavním tahounem moderního GPU.

Pokud jste zvědaví na to, co tato grafická karta dokáže a zda je pro vás vhodná, pak Vás tento článek provede všemi důležitými informacemi a poskytne Vám pohled na její možnosti a výhody. Pojďme se tedy ponořit do podrobného zkoumání GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super GAMING OC 16G a zjistit, jaký přínos může přinést vašemu hernímu a grafickému prostředí.

Technické specifikace

Grafický čip:

Frekvence jádra: 2 340 MHz

Frekvence jádra (Boost clock): 2 655 MHz

Grafický procesor: AD103

Architektura čipu: Ada Lovelace

Počet stream procesorů: 8 448×

Výrobní technologie: 5nm

Paměť:

Velikost paměti VRAM: 16 GB

Typ paměti: GDDR6X

Šířka sběrnice: 256-Bit

Frekvence paměti: 21 000 MHz (21 GHz)

Rozhraní:

Pro připojení k PC: PCI Express x16 4.0

Rozhraní sběrnice: PCIe 4.0 x16

Pro připojení monitoru: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a

Počet výstupů obrazu: 4

Maximální počet připojených monitorů: 4

Technologie:

Speciální funkce grafické karty: NVIDIA DLSS 3.7

Verze DirectX: 12 Ultimate

Verze OpenGL: 4.6

Chlazení:

Typ chladiče: Aktivní

Velikost chladiče: Tříslotový

Počet ventilátorů: 3 ×

Rozměry:

Šířka: 300 mm

Výška: 58 mm

Hloubka: 130 mm

Spotřeba:

Přídavné napájení: 1x 16-pin

Doporučený výkon zdroje: 750 W

Podsvícení:

RGB ovládání: Gigabyte RGB Fusion

Další vlastnosti: ARGB podsvícení (5V)

Design a konstrukce

Grafická karta GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti Super GAMING OC přichází s atraktivním designem a robustní konstrukcí, které kombinují jak estetiku, tak funkčnost. Jak je tradicí u GIGABYTE karet typu GAMING OC, má na sobě celkem tři ventilátory, ty se samozřejmě točí v momentě, kdy se grafické jádro zahřeje. V nízké zátěži, nebo v klidu se karta chladí zcela pasivně.

Karta je samozřejmě vybavena i několika RGB LED pásky, což je v tomto segmentu víceméně standard, dříve to u GIGABYTE bylo doménou spíše vyšší řady AORUS, ale došlo i na řadu GAMING OC. Tyto LEDky samozřejmě můžeme konfigurovat, nejvíce se nám líbí režim, kdy se barva mění podle teploty grafického jádra, přechází se pak zelené na žlutou a výjimečně červenou, podle toho jak se to nastaví.

Podobně jako jiné karty, i tento model má výřez v zadním plechu aby teplý vzduch mohl proudit skrze kartu vzhůru a teplo se tak odvádí efektivněji, než jen do boků.

Konstrukce je pak tradiční tříslotová, karta tak zapadne do většiny běžných počítačů, ,majitelé miniITX systémů si musí pohlídat rozměry, protože velmi malé skříně typicky nepodporují velké grafické karty.

Výkon

Grafická karta GeForce RTX 4070 Ti Super nabízí výkon, který uspokojí jak náročné hráče, tak i profesionální uživatele v oblasti grafického designu a videoprodukce. Detailnější recenzi přineseme v blízké době, ale pro hrubou představu je možné sdělit, že se jedná primárně o konkurenci Radeonu RX 7900 XT a také dýchá na záda GeForce RTX 4080.

V porovnání s předchozími modely řady RTX 4000 a konkurenčními kartami od AMD poskytuje GeForce RTX 4070 Ti Super vyvážený poměr výkonu(z hlediska energetické efektivity je na tom RTX 4070 Super trochu lépe), efektivity a ceny, což ji činí atraktivní volbou pro širokou škálu uživatelů. Tato karta přináší vynikající výkon a je schopná zvládnout nejnovější herní tituly i náročné grafické úlohy s lehkostí a konzistentním výkonem.

Funkce a technologie

Grafická karta GeForce RTX 4070 Ti Super přináší širokou škálu pokročilých funkcí a technologií, které zlepšují herní zážitek a poskytují vynikající výkon. Zde je přehled některých klíčových funkcí:

Ray Tracing

Grafická karta GeForce RTX 4070 Ti Super je vybavena technologií ray tracingu, což je pokročilá technika renderování, která umožňuje vytvářet realističtější stíny, odrazy a globální osvětlení ve hrách. Tato technologie dramaticky zvyšuje vizuální kvalitu her a přináší více realismu do herního prostředí.

AI zpracování

S využitím technologie NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) grafická karta RTX 4070 Ti Super využívá umělou inteligenci k vylepšení grafiky a zvyšování výkonu. Tato technologie umožňuje dosáhnout vyšších snímkových frekvencí při zachování vysoké kvality obrazu díky inteligentnímu upscalingu.

NVIDIA Reflex

Technologie NVIDIA Reflex snižuje latenci ve hrách a zvyšuje odezvu myši, což umožňuje hráčům reagovat rychleji a přesněji ve vysokonáročných akčních hrách.

NVIDIA Broadcast

Grafická karta RTX 4070 Ti Super je vybavena technologií NVIDIA Broadcast, která poskytuje pokročilé funkce zpracování videa a zvuku pro streamery a obsahové tvůrce. Tato technologie zahrnuje potlačení hluku, virtuální pozadí, automatickou ostrost a další.

Tyto funkce a technologie představují jen malý zlomek toho, co GeForce RTX 4070 Ti Super nabízí. Jejich kombinace poskytuje uživatelům vynikající herní zážitek a umožňuje vytváření obsahu na profesionální úrovni.

DLSS 3.7.0

Mnozí čtenáři jistě slyšeli o technologii DLSS, tato technologie je už s námi na trhu nějaký ten pátek a NVIDIA neustále DLSS vylepšuje a rozvíjí. Aktuálně nejnovější verze DLSS 3.7.0 je tak značně odlišná od původní verze DLSS 1.0/2 i 3.

Pro rychlý přehled, obrázek řekne více, než tisíc slov.

Jednou z hlavních novinek DLSS 3 byla funkce Frame Generation, což zní skoro jako magie, jelikož se efektivně vzato generují nové snímky a ty zařídí značné navýšení FPS. To je velmi užitečné pro slabší grafické karty, nebo i pro ty výkonnější, hlavně v případě vyšších rozlišení, například v UHD/4K.

Další výhodou je i možnost kombinovat DLSS s Frame Generation a technologií NVIDIA Reflex, do party se navíc může přidat Ray Tracing, kde nám DLSS pomůže zajistit hratelnou snímkovou frekvenci při dobrém herní zážitku.

Jedním z potenciálních problémů samplování za pomoci technologií ála DLSS mohou být určité artefakty, ghosting a tak podobně. To ale není typicky snadno vidět a je to občas třeba hledat na statických scénách nebo screenshotech. Záleží samozřejmě i na použitém rozlišení a nastavení kvality.

DLSS 3.7.0 přináší zlepšení oproti 3.5.0 a starším verzím právě na poli obrazové kvality a různých detailů. Menší srovnání můžete vidět na videu níže.

Zde však může být zapotřebí vyčkat, než vývojáři novou verzi DLSS přidají do svých her. Pokud nechcete čekat, je možné manuálně vyměnit DLL knihnovnu, která řeší právě DLSS, u většiny titulů by nemělo dojít k nějakým problémům.

Samozřejmě musíme mít nainstalované aktuální ovladače a rozumně nový operační systém, společnost NVIDIA doporučuje alespoň Windows 10, build 20H1. My bychom doporučili používat nejaktuálnější build, tedy 22H2, nebo Windows 11. Co se týče ovladačů, jistotu budete mít alespoň s verzí 522.25 nebo novější.

Na chvíli se zastavíme i u technologie Ray Reconstruction, ta řeší snížení šumu právě při použití ray tracingu, lépe je to vidět na pohyblivém videu níže, povšimněte si

Kombinací DLSS a Frame Generation tak můžeme dosáhnout vyšší snímkové frekvence a to i se zapnutým ray tracingem. Dle společnosti NVIDIA je možné očekávat vysoký nárůst výkonu, na přesná čísla se podíváme v samostatné recenzi.

Za zapůjčení grafické karty děkujeme společnosti GIGABYTE, grafické karty GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER můžete zakoupit zde.