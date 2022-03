Jak organizovat fotografie? Umělá inteligence od Synology je roztřídí za vás

Ať už technologie pokročí kamkoliv, k zachycení našich rodinných fotek a videí druhou příležitost nikdy nedostaneme. Čím déle se od času jejich pořízení vzdalujeme, tím cennějšími se pro nás stávají. Zabezpečení těchto dat je tak pro většinu z nás stěžejní. Nejefektivnější metodou, jak ochránit svá data, je v současné době zálohování do síťového úložiště NAS.

Právě zálohování fotografií je jedním z nejčastějších scénářů a důvodů pro pořízení domácího NAS serveru. Zařízení od Synology jsou dodávána s předinstalovaným operačním systémem Diskstation Manager, a tak je jeho zapojení a spárování s ostatními zařízeními otázkou pěti minut. Zároveň jejich modely disponují bohatou knihovnou aplikací, kterými si můžete schopnosti svého NAS rozšiřovat dle potřeb a zkušeností.

Začátečníkům doporučujeme sáhnout po modelu Synology DS218play nebo Synology DS220+, které disponují dvěma šachtami pro plnou utilizaci zabezpečení dat ve formě RAID konfigurace. Kompletní portfolio naleznete zde.

NAS zjednoduší organizaci vašich fotek

Síťové úložiště se za běžných podmínek chová jako standardní disková jednotka, kterou vidíte ve svém počítači, přestože běží samostatně. Instalací aplikace Synology Photos jej však proměníte v efektivní nástroj pro správu fotografií. Jednou ze specializací společnosti Synology jsou kamerové systém s pokročilou umělou inteligencí schopnou rozeznávat obličeje a prostředí. Podobnou technologií obdařila i aplikaci Synology Photos, která tak umí seskupovat vaše fotografie dle zachycené osoby či oblasti.

Jakmile zařízení rozpozná obličej, začne seskupovat fotografie na základě shody napříč uloženými snímky. Nijak přitom však nezasáhne do adresářové struktury, tedy vaše složky i soubory zůstanou v původním stromu. Pouze dostanete možnost dotyčné osobě přidělit jméno, a vytvořit tak nový filtr. Fotografie konkrétních lidí, které byste ve stovkách složek jen stěží hledali, a ještě hůře je z nich separovali, takto najdete jediným kliknutím.

Výpočet probíhá lokálně rámci zařízení, nemusíte se tedy bát odesílání dat třetím stranám. Podobně můžete fotografie filtrovat na základě metadat, jako datum pořízení, model fotoaparátu, typ objektivu, hodnoty ISO a další.

Život členů rodiny jako na dlani

Jednotlivé filtry kombinuje aplikace s chronologickým zobrazením na časové ose. Můžete tak sledovat všechny fotografie konkrétního člena rodiny napříč časem, aniž by se vám pletly do cesty nerelevantní fotografie. Profesionálním fotografům tato funkce například usnadní rozdělování fotografií klientů do jednotlivých složek. Mezi klasickým složkovým zobrazením a časovou osou můžete libovolně přepínat.

Přístup k síťovému úložišti můžete udělit neomezenému počtu uživatelů. Každý z nich může disponovat vlastním diskovým prostorem, který může využívat jako privátní cloud, a ušetřit tak za služby třetích stran jako Microsoft OneDrive, Google Drive, DropBox a další. Stejně tak ale můžete dotyčným udělit ke sdílenému prostoru např. s rodinnými fotografiemi, aby každý člen rodiny přiložil ruku k dílu při budování rodinného alba.

Do sdíleného prostoru pak může vkládat fotografie celá rodina. Technologie rozpoznávání obličejů se postará o to, aby každému snímku byly přiřazeny ty správné obličeje. Každý své fotografie může nejprve nahrát do svého osobního prostoru a nasdílet jen ty, na kterých se nachází opravdu jen člen rodiny – aby dotyčný nenasdílel něco soukromého.

Stejným způsobem můžete sjednotit společné fotografie s vašimi přáteli. Stačí abyste jim zřídili dočasný diskový prostor na svém síťovém úložišti (a v zájmu soukromí si klidně odepřít práva je číst), na které nahrají své fotografie. Synology Photos následně rozpozná ty, na kterých jste společně. Tisíce fotografií tímto proberete v rámci minut. Překopírují vám do sdíleného prostory ty, na kterých jste, a zbylé zase smažou.

Bezstarostné řešení

Synology Photos pracují i s neprotříděnými složkami. Vaše archivy fotografií tedy mohou zůstat chaoticky neuspořádané jako dříve, ale přesto v nich naleznete určitý řád. Na časové ose je naleznete chronologicky seřazené bez ohledu na to, v které složce se zrovna nacházejí.

Práci si ušetříte i se samotným zálohováním či uploadováním vašich fotografií, jelikož celý proces můžete kompletně zautomatizovat. Synology Photos ve verzi pro mobilní telefony disponuje automatickým plánem zálohování, do kterého můžete zahrnout svoji složku s fotografiemi či třeba jen konkrétní alba. V pravidelných časových intervalech se vaše fotografie nahrají do vašeho privátního prostoru v síťovém úložišti.

Automatické plány zálohování se ovšem nemusí týkat pouze fotografií. Podobně můžete zálohovat jakékoliv soubory na své síťové úložiště. Vy i každý uživatel, kterému na svém síťovém úložišti vyhradíte vlastní diskový prostor, můžete stejným způsobem zálohovat i vybrané složky v počítači pomocí aplikace Active Backup. Každé z těchto aplikací jen vyberete jinou cílovou složku, aby aplikace Synology Photos nemusela evidovat obrázky, které byste si na časové ose vidět nepřáli.

Bezpečné řešení

Zařízení od Synology, které disponují alespoň dvěma šachtami, podporují zapojení pevných disků v RAID konfiguraci. Podobně jako byste si vy zálohovali svá data na více zařízení, zálohuje i síťové úložiště samo sebe. Klasické plotnové disky jsou totiž nevyzpytatelné a mohou kdykoliv vypovědět službu. Rozhraní RAID zjednodušeně řečeno znamená duplikaci uložených dat na dva či více zapojené disky současně. Více informací o technologii RAID a jejich variantách uskupení naleznete zde.





Síťové úložiště dokáže zároveň idenfitikovat hardwarovou závadu na zapojených discích, abyste stihli včas pořídit náhradu. Vadný HDD můžete dokonce vyměnit i za chodu, jelikož vaše data jsou stále přítomná na ostatních discích – zařízení pak automaticky začne data duplikovat na prázdný disk.

Nač NAS? Cloud není kloudné řešení

Alternativním řešením je zálohování do cloudových úložišť třetích stran, které na první pohled působí jednoduše a levně. Akorát, že vůbec. Mějme na paměti, že rodinné fotografie a videa zálohujeme dlouhodobě – ideálně trvale. Pravidelné měsíční poplatky se zdají nevinné, ale časem nabobtnají do neopomenutelných výšin. Oproti tomu síťové úložiště je jednorázovou investici. O rozdílech mezi oběma cestami jsme psali více zde:

Svá data v případě cloudových úložišť navíc svěřujeme třetí straně, která obsah vašeho úložiště nechá zmizet lusknutím prstu, pokud opomenete pár plateb nebo usoudí, že fotky vašeho miminka v rouše Evině jsou v rozporu se zákonem jejich země. Cloudová úložiště se navíc chovají pouze jako vzdálená úložiště a postrádají chytré funkce, o kterých jsme si psali výše.

Tip: Nevíte jaké zařízení si vybrat? Zkuste konfigurátor NAS, který Vám poradí tu nejvhodnější variantu pro Vás. Případně využijte poptávkový formulář, po jehož vyplnění se s Vámi spojí specialisté a vymyslí řešení na míru.