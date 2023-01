Minirecenze: ASUS RS700A-E11-RS12U - aneb dva 240W EPYCy 7543 v akci

Na úvod musím zmínit, že tento článek vyšel s "menším" zpožděním, měl jsem v plánu vydat ho předtím, než společnost AMD poslala na trh nové EPYCy Genoa, ale bohužel jsem to nestihl a od konce prosince mně ještě trápí zranění pravé ruky, což přidává zpoždění ke všemu.

Nicméně nyní k serverům. Velmi často jsou servery mou náplní práce, nějaké se nakoupí, ale občas se i zapůjčí před samotným nákupem. Za to vděčím hlavně společnosti Abacus. Pokud se na serverovém trhu orientujete, nejspíše víte, že společnosti jako ASUS a GIGABYTE vyrábí i servery a stávají se celkem slušnou konkurencí vůči výrobcům, jako například Supermicro, DELL, HPE a dalším.

Před nějakou dobou jsem tak získal k zápůjčce více jak jeden ASUSí server na otestování(některé byly rovnou zakoupené, ale to není pro tento článek důležité). Neměl jsem velmi mnoho času na jejich testy, ale něco málo jsem otestoval před jejich uvedením do provozu.

Nejvíce času jsem měl právě s ASUSem RS700A-E11-RS12U. Tento server má standardní 1U výšku, ale je překvapivě dlouhý, určitě na něj budete potřebovat standardní metr dlouhý 19" rack, do krátkých telco racků se nevejde. Jedná se o model s dvousocketovou základní deskou a s mnoha RAM a PCIe sloty. ASUS vyrábí i kratší servery řady RS500A, ale ty mají pouze jeden procesorový socket, jsou však logicky levnější a vhodnější, pokud nepotřebujete mnoho CPU jader a RAM. Za zmínku stojí fakt, že ASUS i v této 1U variantě podporuje až 280W TDP pro každý procesor.

ASUS RS700-E11-RS12U existuje i ve variantě, která má vepředu čtyři 3,5" pozice pro disky, testovaná konfigurace má šasi s dvanácti pozicemi pro 2,5" SATA/SAS/NVMe disky. To je v dnešní době mnohem flexibilnější, leda potřebujete vysokokapacitní 3,5" plotnové disky. Nicméně na takový účel může posloužit lépe nějaká SASová police, která jich pojme třeba šestnáct nebo více.

Všechny testované servery jsou konfigurované na nějaký konkrétní účel, což je typický stav při pořižování serverů, většinou se servery nekupují ve formě nějakých hotových retail konfigurací, jelikož se jedná o celkem specializovaný hardware.

Server ke mně dorazil zabalený v masivní kartonové krabici. V takto zabaleném stavu může krabice dosáhnout hmotnosti klidně přes 24 kilogramů, server samotný cca 18-20 kg dle konfigurace. Rozměry jsou 842.5 x 449 x 43.85 milimetrů.

Mimo samotného serveru najdeme v krabici i nějaké příslušenství, to je závislé na dané konfiguraci serveru. V mém případě byly k serveru kolejnice pro montáž do 19", dále v menších krabičkách byly stahovací pásky, DVD s ovladači, šroubky, NVMe lepíky pro 2,5" šuplíky vpřed a záslepka se sériovým portem. Server má totiž i sériový port, který se nevešel přímo na desku a pokud ho potřebujete, můžete si do serveru namontovat a připojit tuto záslepku.

Další zajímavé příslušenství je pak karta ASUS RG16L-OCP-R2P-B. Ti pozornější vidí, že se jedná o OCP 3.0 slot ve formě PCIe karty, což poskytuje šestnáct PCIe linek čtvrté generace přímo z procesoru. Tyto sloty jsou značně menší, než klasické PCIe sloty a karty a primárně se využívají na různé síťové karty. S příchodem AMD Rome EPYCů podporující PCIe čtvrté generace tak začala na serverovém poli menší renesance z hlediska možností připojení síťových prvků, NVMe úložišť.

Dnes už existují technologie jako NVMe over fiber, GRAID(RAID se počítá na grafické kartě a NVMe PCIe SSD jsou připojena do CPU, není to tak klasické řešení s nějakou RAID kartou, která sedí na osmi PCIe linkách a nemá dostatečný výkon pro opravdu rychlá SSD). AMD EPYCy mají totiž k dispozici 128 PCIe linek čtvrté generace a k tomu jednu Gen2 navíc na připojení IPMI.

OCP slot je tak skvělá vychytávka, jelikož v 1U serveru opravdu není mnoho místa pro přídavné PCIe karty a díky OCP slotu můžeme mít často třeba i tři velké PCIe sloty + OCP na rychlé síťové karty. Bohužel ASUS se rohodl nemít nativní OCP slot na desce, ale dává možnost si ho vyrobit touto kartou. Osobně to vnímám jako downgrade oproti předchozím generacím, takto se musíme rozhodnout, zda budeme mít dva PCIe sloty a OCP, nebo tři PCIe sloty bez OCP slotu.

Nyní k samotnému serveru. Jak jsem zmínil dříve, přední část má primárně dvanáct hot-swap pozic pro 2,5" NVMe/SAS/SATA disky(připojují se klasicky přes miniSAS kabely přímo do základní desky, nebo přídavné RAID karty). V pravé části předku najdeme zapínací tlačítko, UID tlačítko s LEDkou a sadu LEDek oznamující stav síťových karet, napájení a chyb. Vyloženě diagnostický displej vepředu není, ale v zadní části má server POST displej.

Testovací konfigurace měla osazena dvě SSD. Konkrétně zde byly dva Samsungy PM9A3 2,5" 960GB PCIe NVMe x4 Gen4. Obě SSD jsou připojena přímo do procesoru, v serveru nebyla žádná RAID karta, jelikož finálně na serveru běží Linux a přes obě SSD je rozchozený softwarový RAID.

Nyní k zadní části serveru. V levé části najdeme dva hot-swap napájecí zdroje. Každý z nich dokáže dodat až 1600 Wattů a splňují certifikaci 80PLUS Platinum, což je u serveru očekávané. Zdroje podporují napětí ze sítě v rozsahu 100 až 240 Voltů, nicméně od voltáže se nabízí maximální výkon. 1600 Watůů můžeme ze zdroje získat pouze vrámci 200-240 V sítě. Zdroj má dvě větve, +12,2V dodávající až 128,7A a +12Vsb 2,5A.

Vedle zdrojů najdeme jeden low-profile PCIe slot, tento slot poskytuje šestnáct PCIe linek čtvrté generace, je vhodný spíše pro menší LP karty. Zároveň do něj můžeme vložit třeba dříve zmiňovaný sériový port. Pod PCIe slotem najdeme zapínací tlačítko, UID tlačítko, POST displej, což je velmi užitečné na základní diagnostiku problému od oka a nechybí starý dobrý patnáctipinový D-Sub konektor připojený do ASPEED AST2600 2D zobrazovače. Vedle VGA výstupu se nachází RJ45 port sloužící pro vzdálenou správu serveru. Nechybí zde dva USB 3.0 5Gb/s porty.

Dále zde máme lehce atypickou věc a to sice síťovou kartu v proprietárním formátu. Můžeme si zvolit buď kartičku se čtyřmi RJ45 gigabitovými porty (obsluhují to Intely I350) nebo kartičku, kterou vidíte na fotograficích, ta má na sobě starý známý Intel X710-AT2 10GbE čipset a dva RJ45 porty. Menší nevýhoda může být v tom, že je tato karta připojena pouze přes čtyři PCIe linky třetí generace. Je zde nějaká flexibilita síťových portů, ale chybí nějaké kartičky se SFP+ či SFP28 porty. Na druhou stranu pro SFP28 už nejsou čtyři PCIe Gen3 linky dostačující. Pokud si to zákazník přeje, je možné server objednat bez této síťové karty.

Zadní výbavu nám zakončují dva PCIe x16 Gen4 sloty plné délky a výšky. Technicky vzato můžeme do serveru osadit i dvouslotovou grafickou kartu, nebo přiloženou OCP kartu, pokud chceme použít OCP.

Je čas odklopit horní víko serveru. To je do serveru zašroubované a není zde nějaká páčka, jako to bývá u DELL/HPE serverů. Na vnitřní straně najdeme rozpis komponent serveru a to včetně instrukcí pro montáž procesoru a doporučená zapojení RAM. Jsem překvapen, že u montáže CPU není zmínka ohledně momentového šroubováku, který je potřebný pro správné utažení socketu, ale je možné, že to má ASUS v nějakém detailnějším manuálu.

Nyní můžeme vidět poměrně standardní serverové rozložení komponent. V přední části má tato konfigurace celkem osm 40xx40x56mm ventilátorů, jedná se tradičně o spřažené dva kusy v jedné jednotce, toto řešení je běžné snad u všech 1U serverů. Tyto ventilátory se mohou točit na velmi vysoké otáčky, tedy musí, protože je třeba protáhnout co nejvíce chladného vzduchu skrze celý server. Zajímavé je, že jedna pozice neobsahovala ventilátor, ale pouze pěnovou záslepku.

Dále jsou v přední části hlavně dva chladiče s dvěma procesory, v tomto případě se jedná o dva AMD EPYCy 7543, každý procesor má 32 jader a podporu SMT, velmi slušných 256MB L3 cache a ASUS dovoluje napájecí limit 245 Wattů. To znamená, že oba dva procesory mohou boostovat v MT zátěži na vcelku vysoké frekvenci. V neAVX zátěži není problém, aby všechna jádra tikala na 3,7GHz, při použití AVX2 instrukcí nám takt klesá na 3200-3295 MHz, což není špatné. Při použití menšího množství jader frekvence logicky stoupá, maximální boost procesoru je právě 3,7GHz.

Vedle chladičů procesorů se nachází celkem třicet dva slotů pro DDR4 Registered ECC paměti. Každé CPU má tak k dispozici šestnáct slotů, určitě je optimální obsadit všech osm kanálů každého procesoru pro nejlepší výkon, přičemž v 2DPC režimu je server ochotný paměti provozovat na 3200 MT/s propustnost. Server tak může mít až 8TB RAM, nicméně testovaná konfigurace má celkem "jen" 256GB, celkem je zde šestnáct 16GB dual-rank modulů od Samsungu a obě CPU jsou veselá.

Za paměťovými sloty můžeme různě po desce vidět kupu portů jako různé miniSASy, napájecí osmipiny a tak podobně.

Za zmínku stojí ještě jedna zajímavost, ASUS umístil za jeden PCIe slot jakýsi vnitřní PCIe x8 Gen4 slot, ten je však primárně určený pro ASUS PIKE II kartu, což je SAS řadič, do kterého můžeme připojit přední pozice v serveru. Nejsem si zcela jistý, zda lze slot využít jako normální PCIe slot, ale bude zde minimálně problém se záslepkou.

V zadní části serveru najdeme i dva dlouhé M.2 22110 sloty pro až 110 milimetrů dlouhá PCIe NVMe SSD, což je užitečné, pokud chceme osadit třeba jen dvě SSD a nevyžadujeme hot-swap. Okolo těchto slotů je také sada pinovišť, jedno z nich slouží pro sériový port.

To máme tedy vše co se týče hardwaru, alespoň z rychlíku. Na testy ve Windows jsem využil Windows Server 2022 Datacenter v Evaluation edici, OS jsem nainstaloval jen na jedno NVMe SSD, jelikož Windows neumí ani v roce 2022 vyrobit bootovalný SW RAID. V době testování jsem měl na desce nejnovější BIOS(na screenshotech je vidět verze 0901, nicméně BIOS jsem flashnul na verzi 1201, ale zapomněl jsem udělat screenshoty znovu) i všechny updaty systému. Ovladače síťových karet a chipsetu jsem stáhnul ze stránek ASUSu.

V testech můžete vidět ještě další servery, které nebudu extrémně detailně představovat, jelikož jsem stihl otestovat jen něco málo u některých z nich. Nicméně tři kousky jsou z dílny ASUSu a čtvrtý je Supermicro.

Tyto doplňkové konfigurace vypadají takto:

ASUS RS500A-E11-RS4U

AMD EPYC 7443P 24C/48T - 2,85GHz, Turbo až 4GHz, 128MB L3 cache, 200W TDP, 7nm

8x8GB RAM DDR4-3200 Registered ECC CL-24-22-22-52 1T

ASUS RS700A-E9-RS4 V2

2x AMD EPYC 7302 16C/32T - 3GHz, Turbo až 3,3GHz, 128MB L3 cache, 155W TDP, 7nm

8x8GB RAM DDR4-3200 Registered ECC CL-24-22-22-52 1T

ASUS RS500A-E11-RS4U

AMD EPYC 7232P 8C/16T - 3,1GHz, Turbo až 3,2GHz, 32MB L3 cache, 120W TDP, 7nm

4x8GB RAM DDR4-3200 Registered ECC CL-24-22-22-52 1T

Supermicro H12SSW-NT

AMD EPYC 7272 12C/24T - 2,9GHz, Turbo až 3,2GHz, 64MB L3 cache, 120W TDP, 7nm

4x8GB RAM DDR4-3200 Registered ECC CL-24-22-22-52 1T