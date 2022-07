Minirecenze: Lenovo ThinkPad L15 Gen3 (AMD), aneb když řádí manažer

Business class notebooky a zařízení všeobecně jsou mým denním chlebem a jelikož jsem nedávno potřeboval pořídit pro někoho nový notebook s nějakým osmijádrovým Ryzenem a ThinkPady L15 Gen2 s osmijádry nebyly skladem, takže jsem pořídil o generaci novější Lenovo ThinkPad L15 Gen3 (AMD). Očekával jsem, že to bude v podstatě L15 Gen2 s větší baterií, nicméně realita se ukázala být poněkud jiná a tak jsem provedl více testů a napsal tuto minirecenzi.

Bylo pro mně lehkým překvapením, že nové ThinkPady řady L využívají ještě DDR4 paměti, ale z ekonomického hlediska to dává smysl, jelikož DDR5 paměti jsou stále drahé a špatně dostupné. To také znamená, že tyto notebooky nemohou mít nové AMD Ryzeny 6000, jelikož ty mají pouze DDR5 paměťový řadič, zatímco konkurenční Intel Alder Lake podporuje DDR4 i DDR5 paměti. Intel varianta má tak k dispozici procesory, které mají dvě velká jádra, HT a až osm malých jader. Víceméně nutností je operační systém Windows 11 pro správnou funkci. AMD varianta používá nadále Ryzeny řady 5000 založené na Zen3 architektuře a označené jako Barcelo.

Neočekával jsem tak nějaký vyšší výkon či nějaké zásadní změny, ale Lenovo mne příjemně překvapilo vyšší kapacitou baterie, ta se zvětšila z 45 Wh na 57 Wh, což je hezké. Bohužel některé další aspekty notebooku už tak hezké nejsou.

Důvod proč občas ThinkPady L15 s AMD procesory pořizuji je ten, že Lenovo z nějakého důvodu nevyrábí ThinkPady řady T s 15,6" displejem. Intel varianty navíc měly maximálně typicky čtyřjádrový procesor generace Tiger Lake, což není příliš užasné.

Do testované konfigurace jsem přidal druhý 16GB DDR4-3200 CL22 2Rx8 modul společnosti Krucinál, cílem bylo notebooku dodat 32GB paměti a dvoukanálové zapojení paměti pro lepší výkon. Bohužel paměťový modul přímo od Lenova byl pouze 1Rx8, tedy single rank. Do notebooku můžeme vložit maximálně 64 GB RAM, více procesor nepodporuje. Extra RAM je tedy jediní změna originální konfigurace, pro testování jsem využil i předinstalované Windows 10 Pro od Lenova.

Cena šla také nahoru, za tuto konfiguraci bez extra 16GB RAM zaplatíte aktuálně nějakých 38 000 Kč s DPH, což je o nějakých 5000+ Kč více, než u předchozích generací s osmijádrem. V ceně je však rovnou tříletá OnSite NBD záruka, nicméně ta bývala v ceně i u L15 Gen1/Gen2 v běžné distribuci.

Dnes testovaný model má v sobě následující hardware:

AMD Ryzen 7 PRO 5875U 8C/16T - 2GHz, Turbo až 4,5GHz, 16MB L3 cache, 15W TDP, 7nm

2x16GB RAM DDR4-3200 CL-22-22-22-52 1T

AMD Radeon RX Vega 8 Mobile

15,6“ 1920x1080 60Hz IPS LCD, 250 nitů, 45% NTSC

Solid State Storage Technology Corporation CL4 512GB M.2 2242 PCIe NVMe Gen3 x4

Realtek RTL8111 Gigabit Ethernet

AMD RZ616 WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 57Wh baterie

65W USB-C adaptér

Windows 10 Pro V21H2

Jelikož je tento článek minirecenze, přeskočím tak některé detaily a kapitoly, například standardní 65W USB-C adaptér, krabici s notebook a tak podobně. Enviromentálně založené lidi pak potěší fakt, že Lenovo využívá čím dál více recyklovaných součástí a materiálů, což je pozitivní vzhledem k nezvratné aktuálně probíhající klimatické krizi™, která nás všechny zahubí:

50% PCC recycled plastic used in speaker enclosure

30% PCC recycled plastic used in the battery

95% PCC recycled plastic used in standard 65W adaptor

Low-temperature solder

90% recycled and/or sustainable packaging

Nový ThinkPad L15 Gen3 se rozměrově lehce liší oproti předchozí generaci, rozměry jsou 360 x 237 x 19,9 milimetrů. Notebook ubral na hmotnosti, z nějakých 1,98 kilogramu zhubnul na cca 1,7 kg v závislosti na konfiguraci. Existují totiž i modely s tříčlánkovou 42Wh baterií, ale dnes testovaný kus má naštěstí větší čtyčlánkovou s kapacitou 57Wh, což je pozitivní změna oproti předchozí generaci, která nabízela maximálně 45Wh. Nicméně jsme za to museli zaplatit strašlivou cenu.

První platba přišla ve formě absence kovového víka displeje, to je nově plastové a zde se nejspíše ušetřilo několik set gramů. Je to lehce krok zpátky, jelikož předchozí ThinkPady řad E a L měly víko kovové.

Další platba za větší baterii přišla ve formě portové výbavy. Ta je velmi podobná předchozí generaci, nicméně na levé straně notebooku nám chybí zapuštěný proprietární ethernet a také podporu mechanických dokovacích stanic. Osobně tomu moc nerozumím, jelikož od roku 2018 ony mechanické doky používaly suše dva USB-C porty a ethernet. Nicméně pokrok nezastavíme a tak zde najdeme RJ45 ethernet konektor(připojeno na gigabitový Realtek chipset), dva USB-C porty s podporou 10Gb/s USB, DisplayPort 1.2 a napájení, dále zde najdeme velké HDMI údajně ve verzi 2.1 což je opět pozitivní změna ze starších modelů, které měly HDMI 1.4b(řada T/X s AMD CPU měla HDMI 2.0 již od roku 2018, Intel varianty ne), USB-A 5Gb/s port, 3,5mm audio combo jack a čtečku Smart karet.

Na zadní straně je tradiční šuplík pro SIM kartu, jinak nic.

Zbytek portů najdeme na pravé straně, zdířka zámku typu Kensington, výfuk chlazení, druhý USB-A 5Gb/s port a čtečka microSD karet.

Notebook jsem otevřel očekávajíce klasickou ThinkPadí klávesnici a samozřejmě můj oblíbený TrackPoint. Jenže už při prvním pohledu na klávesnici jsem doznal, že je něco v nepořádku. Něco je jinak. Toto není stejná klávesnice jako na loňském modelu. I zde bylo pokroku učiněno za dost.

Všechny klávesy jsou tak o něco placatější a lehce menší, tlačítka TrackPointu nesedí na pantíku a nejsou součástí klávesnice, jsou to spíše touchpad tlačítka klikatelná shora. Jakožto uživatel TrackPointu musím říci, že je toto řešení méně pohodlné, ale samotný TrackPoint fungoval skvěle. Vítám přítomnost NumLock LEDky a čtečka otisků prstů je nově integrovaná v zapínacím tlačítku.

Během testování jsem si nemohl nevšimnout, že levá část klávesnice se značně hřeje, jednotlivé klávesy měly na povrchu teploty přesahující klidně 40°C, což není dlouhodobě zrovna příjemné, pokud není zima. Alespoň to nebylo 50°C+ jako u některých herních notebooků.

Nad klávesnicí najdeme opět obyčejný 1920x1080 45% NTSC IPS panel s jasem až 250 nitů, za příplatek je možno objednat i 300 nit dotykovou variantu, ale netuším o jak kvalitní panel se jedná. Nad panelem nechybí tradiční 720p webkamera s IR kamerou a krytkou ThinkShutter, která USB kameru i zcela vypne.

Před rozborkou notebooku jsem si všiml menší nedokonalosti, pravý roh notebooku nelícuje příliš dobře na palmrest, ale děje se to jen na pravé straně notebooku a pro svou pohodu jsem se to rozhodl ignorovat.

Spodní víko se jen odšroubuje a pak opatrně odklopí, na vnitřní straně víka najdeme jen různé průduchy a měněnou pásku.

Co se týče vnitřností samotných, zde jsem byl opět zklamán, notebook má jediný slot pro SSD a to sice jen krátký M.2 2242 slot nahoře nad procesorem. Pozitivní je, že SSD má i měděný chladič, ale zároveň je přelepený páskou, aby se teplo drželo hezky uvnitř. Přímo pod SSD je pak teplovodivá podložka, která teplo odvádí do PCB. Znáte výrobce SSD značky Solid State Storage Technology Corporation? Já také ne, ale údajně patří ke společnosti Kioxia a specializuje se na OEM SSD.

Osazené SSD v notebooku má kapacitu 512GB a Lenovo Vám prodá maximálně 1TB SSD, v M.2 2242 formátu navíc nikdo SSD větší jak 2TB nevyrábí, zatímco v M.2 2280 existují až 8TB SSD. Použitím M.2 2242 slotu se tak velmi razantně sníží možnosti koncových uživatelů origninální SSD vyměnit za nějaké jiné, což je.......pokrok? Zajímavé je, že použité SSD podporuje PCIe čtvrté generace, ale procesor umí pouze PCIe Gen3, takže nemůžeme očekávat plný výkon. Pokud se naskytne příležitost, SSD vyzkouším v nějakém desktopu, třeba to bude příjemné překvapení.

Veprostřed notebooku jsou dva DDR4 SODIMM sloty, do jednoho z nich jsem přihodil druhý 16GB DDR4-3200 CL22 2Rx8 modul společnosti Crucial.

Ale pak jsem si všiml, že nám zpod chladiče procesoru leze nějaký blobík a to sice tovární "šedivka". Protože mne to vnitřně prudilo, originální pastu jsem nahradil za Arctic MX-4, povšimněte si také podivně špinavé měděné základny chladiče, fleky zůstaly i po očištění isopropylalkoholem. Pozitivní je, že i část napájecí kaskády je chlazena.

Notebook má ještě dva M.2 sloty, jeden slouží pro 4G/5G modem a v druhém najdeme Mediatek/AMD RZ616E WiFi 6E kartu, takže v budoucnu bude možné tento čipset v případě potřeby vyměnit.

Rozborka notebooku je tak velmi snadná, ale možnosti ohledně SSD jsou horší, než u předchozích generací, kde je možné osadit výkonnější a větší SSD.

Všechny testy jsem prováděl v předinstalovaných Windows 10 Pro, jen jsem systém aktualizoval a provedl i aktualizace ovladačů skrze Lenovo Commerical Vantage. Výkon jsem očekával podobný jako u ThinkPadu P14s Gen2 s Ryzenem 7 PRO 5850U, jelikož se jedná o podobné procesory. Rozdíl je však v tom, že P14s Gen2 udrží dlouhodobě napájecí limit APU až 24 Wattů, zatímco L15 Gen3 drží jen 20W. Navíc jsem narazil na podivný bug, kdy procesor zůstal viset v 15W režimu a nemohl jsem ho přepnout zpět na 20W. Místy je navíc APU ochotné brát i 23W, takže v některých situacích je výkon paradoxně vyšší, než u P14s Gen2. Jelikož 15W bug nedokážu spolehlivě replikovat, budu se prostě tvářit, že neexistuje a bude v nové verzi opraven(po otestování jsem na notebook nalil jinou W10 Pro image, kde se mi 15W režim nepodařilo vyvolat, v Best Performance nastavení CPU skákalo mezi 20-23W). Pokud se procesor propadne k 15W TDP, výkon je bližší spíše šestijádrovému Ryzenu 5 5600U. Z tohoto důvodu uvádím v grafech 15W TDP, jelikož některé testy proběhly v 15W režimu a neměl jsem čas vše otestovat znovu a porovnat.