Minirecenze: Lenovo ThinkPad P15v Gen3, konečně pracovní stanice s AMD CPU

Po nějaké odmlce se mi do rukou dostal nějaký novější Lenovo ThinkPad, který mě pro změnu spíše příjemně překvapil a nerozesmutnil. Totiž situace na trhu business class notebooků je poslední dobou tak trochu zvláštní. Nicméně zpět k ThinkPadu P15v Gen3. Tento model existuje s Intel i AMD procesory, já jsem měl možnost se podívat právě na AMD verzi využívající procesory Zen3+ architekturu, nazvanou Rembrandt.

Pokud totiž chcete 15,6" ThinkPad, můžete narazit na omezení ve formě pájené LPDDR5 RAM, přičemž Lenovo u modelů T16 připájí maximálně 32GB paměti. Proto je ThinkPad P15v Gen3 zajímavý, má dva DDR5 SODIMM sloty a také dva M.2 2280 sloty.

Lenovo tento model nabízí v různých konfiguracích, přičemž hlavním rozdílem je grafická karta. AMD varianty mohou mít NVIDIA T600 4GB, T1200 4GB nebo dokonce NVIDIA A2000 4GB dGPU. Grafika je vždy pověšena na PCIe linky a je spíše sekundární zařízení, ThinkPady P15v Gen3 nemají MUX čip a všechny výstupy na monitor jsou připojeny do iGPU.

To je skvělé z hlediska provozu notebooku na baterie, horší, pokud chcete maximalizovat výkon dGPU. Na druhou stranu taková NVIDIA T600 dnes příliš neohromí, jedná se o celkem malé GPU s 40W napájecím limitem.

Poněkud zvláštní je i to, že Lenovo nabízí ThinkPad P15v Gen3 i ve variantě bez přídavné grafické karty, ale pouze s Intel procesory. Proč to tak je, netuším, AMD verze tak vždy musí být s NVIDIA T600/T1200/A2000 dGPU.

Mnou testovaný kus je normálně zakoupený z distribuce, ale došlo na vylepšení RAM a SSD, jelikož originální konfigurace v sobě měla 1x16GB RAM, to bylo vyměněno za 2x32GB RAM. Dále původní Micron 2450 512GB NVMe SSD bylo nahrazeno lepším Samsung 990 Pro 1TB SSD. Originální konfigurace se prodává za nějakých 52-54 000 Kč s DPH. Po mnou provedených úpravách vypadá takto:

AMD Ryzen 7 PRO 6850H 8C/16T - 3,2GHz, Turbo až 4,7GHz, 16MB L3 cache, 54W TDP, 6nm

2x32GB RAM DDR5-4800 CL-40-39-39-77 1T

AMD Radeon 680M iGPU

NVIDIA T600 Laptop 4GB - 40W TGP

15,6“ 1920x1080 BOE NV156FHM-N6A, IPS, 60 Hz, 100% sRGB, 300 nitů jas

Samsung SSD 990 Pro 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

Realtek RTL8111EPV 1 GbE Adapter

Qualcomm WCN685x WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 68Wh baterie

135W adaptér

Windows 11 Pro v22H2

Bohužel v případě ThinkPadu P15v Gen3 a operačního systému Windows musím doporučit použít Windows 11. Něco je totiž špatně ve Windows 10 a procesor neboostuje jak má, výkon odpovídá spíše modelům z řady U, často se pohyboval někde okolo Ryzenu 7 5700U. Ve Windows 11 procesor boostuje správně a dlouhodobý napájecí limit se drží na hodnotě 54 Wattů, krátkodobě může skákat na 60-65 Wattů. Z tohoto důvodu jsem nainstaloval Windows 11 Pro a testoval jsem v nich.

Dále musím ještě zmínit, že AMD verze neexistuje ve variantě s WWAN slotem a nelze tak osadit 4G/5G modem, což je škoda, tato možnost existuje pouze u Intel verze.

A nyní už detailněji k ThinkPadu P15v Gen3. Notebook ke mě z distribuce dorazil ve svém standardním balení, to znamená že byl zabalen v tradiční Think kartonové krabici. Mimo samotného notebooku najdeme uvnitř ještě jednoduchý manuál a 135W napájecí adaptér typu slim tip(ten je navíc překvapivě kompaktní a lehký). To znamená hranatý konektor se žlutou koncovkou.

Osobně toto vnímám jako malou výhodu, pokud se totiž pokazí USB-C, nebo kontrolér USB-C portu, prakticky to většinu notebooků znefunkční. Zatímco stará dobrá koncovka je většinou spolehlivější a pokud se mechanicky opotřebuje, lze ji snadno vyměnit, jelikož konektor je připojen přes krátký odpojitelný kabel. Odpadají navíc občasné trable s dokováním přes USB-C, kdy si některá zařízení špatně dohodnou napájení a to pak nemusí fungovat korektně. Prostě samotné USB-C je občas opravdu "zábavné".

ThinkPad samotný má klasický ThinkPadí design, přičemž horní víko displeje, spodní víko i palmrest jsou bohužel jen plastové, nejedná se tak ani o nějakou magnesiovou slitinu a na vychytávky typu RollCage můžeme taktéž zapomenout. Rozměry notebooku činí 366 x 250 x 22 milimetrů a hmotnost začíná na 2,26 kg. S hmotností lze zamávat v rámci jednotek až desítek gramů v závislosti na osazeném SSD, RAM a displeji.

Portová výbava je na mobilní pracovní stanici lehce střídmá, na levné straně notebooku najdeme onen slim-tip napájecí konektor, USB-C poskytující USB4 konektivitu s DisplayPortem 1.4, výfuk chlazení a slot pro SmartCard karty.

Zbytek portů je pak na pravé straně, zde najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, RJ45 pověšené na Realtek gigabitový čipset, dva USB-A 5Gb/s porty, HDMI 2.1 výstup(připojeno do Radeonu 680M), překvapivě čtečku velkých SD karet a 3,5mm audio combo jack.

Jsem překvapen, že USB-A porty jsou jen 5Gb/s a ne 10Gb/s, dále bych ocenil ještě čtvrtý USB port, klidně na levé straně, prostě další USB-C 10 Gb/s, tři USB porty celkem se mi u mobilní WS jeví jako poněkud málo. Pozitivně vnímám přítomnost velké čtečky SD karet, za to si Lenovo odnáší malou pochvalu.

Po otevření notebooku nás přivítá stará dobrá chiclet klávesnice s TrackPointem, jak ji známe již od roku 2012. TrackPoint je díky fyzickým tlačítkům úžasný, numerický blok je celkem použitelný a jedná se o snad nejlepší klávesnici na trhu business class strojů. Pro nadšence do touchpadů zde Lenovo umístilo celoklikací variantu s podporou gest. Pod klávesnicích nechybí čtečka otisků prsů a lepík chlubící se snižováním CO2.

Klávesnice je podsvícená za pomoci LEDek bílou barvou a má dvě intenzity podsvícení. Zapínací tlačítko je naštěstí mimo klávesnici samotnou.

Notebook má samozřejmě i nějaký displej, Lenovo nabízí u ThinkPadu P15v Gen3 hned několik variant displeje, varianty můžete vidět v tabulce níže. Testovaný model má FullHD IPS panel se 100% sRGB pokrytím.

Nad displejem sedí ještě 720p webkamera s dvěma mikrofony a ThinkShutter přepínačem, který ji navíc umí vypnout. Za příplatek je možno objedant i model s IR kamerou umožňující přihlašování přes Windows Hello.

Dovnitř ThinkPadu se lze dostat velmi snadno, spodní víko na místě drží celkem osm šroubků, je vhodné využít nějaký plastový nástroj či trsátko na odcvakání zobáčků, které kryt drží na místě. Po odklopení spodního víka, nás přivítají vnitřnosti notebooku.

V levé spodní části najdeme čtyřčlánkovou baterii s kapacitou 68Wh, což není úplně špatné. V pravé spodní části pak najdeme dva M.2 2280 sloty, každý z nich poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace přímo z procesoru, nicméně mi přišlo, že jsou limitované na 5 Wattů, jak je zvykem u mnoha notebooků a opravdu rychlá SSD se pak nemohou naplno projevit. Pozitivní jsou i malé měděné chladiče, je to rozhodně lepší, než teplo z SSD posílat jen do základní desky, což se zde děje jako bonus. Ještě lepší by bylo kovové spodní víko notebooku, které by odnášelo teplo z M.2 disků, ale toto je lepší než nic.

Já jsem původní OEM SSD od Micronu vyměnil za větší Samsung 990 Pro 1TB.

Veprostřed notebooku jsou pak dva DDR5 SODIMM sloty, vyndal jsem původní 16GB 1Rx8 DDR5-4800 modul a nahradil ho dvěma Kingstony KCP548SD8-32, tedy dva 32GB DDR5-4800 moduly, což je aktuálně podporované maximum. Zda tento model dostane podporu 24/48GB DDR5 modulů netuším, je dost možné, že tomu tak nebude, ale byl by to příjemný bonus.

Nad paměťovými moduly je pak primární chladič, který se skládá ze dvou velkých heatpipes a jednoho ventilátoru, toto řešení je pro daný model celkem dostatečné, procesor totiž nemá nějaký super vysoký odběr, nicméně teploty v zátěži mohou být celkem vysoké, pokud využíváme naplno všech osm jader.

Nad chladičem najdeme ještě připájený WiFi 6E modul od Qualcommu, což je trochu mrzuté, jelikož ho nelze snadno vyměnit. Tato verze notebooku navíc postrádá M.2 slot pro WWAN kartu poskytující 4G/5G připojení, tuto výsadu mají jen konfigurace od Intelu.

Servisovatelnost notebooku je tak velmi snadná a můžeme vyměnit většinu důležitých komponent vyjma CPU, GPU a WLAN modulu.

Co se procesoru týče, testovaný kus měl osazen osmijádrový AMD Ryzen 7 PRO 6850H, procesor má dlouhodobý napájecí limit nastaven na 54 Wattů, krátkodobě si může sáhnout až na 60-65W, ale pouze po nějaké jednotky vteřin.

Procesor má i integrovanou grafickou kartu AMD Radeon 680M, což je celkem schopné iGPU a obsluhuje všechny obrazové výstupy notebooku, jelikož přídavná NVIDIA T600 nemá fyzická rozhraní pro připojení monitoru. Pozitivní je, že HDMI výstup na iGPU si bez problémů poradil i s patnáctimetrovými kabely a 1920x1080@60Hz rozlišením.

Procesor lze v OS přepnout do 15W režimu, jak se to projeví na výkonu můžete vidět níže skrze Cinebench R23 test.

graph-6

Jelikož je ThinkPad P15v Gen3 spíše mobilní pracovní stanice, srovnávám tak s ostatními stanicemi a rychlými notebooky. ThinkPad má však handicap ve formě nižšího napájecího limitu, některé ostatní testované notebooky mají klidně 80W+ napájecí limit na CPU a rychlejší grafickou kartu, proto jsem herní testy prakticky vypustil.

Grafická karta NVIDIA T600 Laptop vychází z lehce ořezané GeForce GTX 1650, přičemž nemá fyzické rozhraní pro připojení monitoru, všechna data tak putují přes osm PCIe linek čtvrté generace do CPU. Bohužel ostatní nabízené grafické karty mají také jen 4GB VRAM, což je trochu škoda, výkonnější NVIDIA T1200 má 4GB VRAM a stejně tak nejnovější NVIDIA A2000, kdy mobilní verze není shodná s desktopovou.

Pokud bych chtěl přídavnou grafiku nějak více používat, asi bych si připlatil za A2000, jelikož teoreticky poskytuje nejvyšší výkon. Lenovo tvrdí, že napájecí limit všech grafik je 35 Wattů, ale dle GPU-Z a HWiNFO je T600 ochotna konzumovat i 40W dlouhodobě, předpokládám tak, že zde figuruje Dynamic Boost s +5W nastavením, pokud není příliš zatíežený procesor.

Na testování jsem využil Windows 11 Pro z čisté instalace přímo od MS, ovladače jsem nechal aktualizovat skrze Lenovo Commercial Vantage, přičemž jsem byl nepříjemně překvapen při pokusu nainstalovat ovladače pro NVIDIA grafiku přímo ze stránek NVIDIA.

Není to zdá se možné, je to taková klasika z dob starších notebooků, kdy výrobci modifikovali VBIOS karet a nešlo tak využít generický ovladač výrobce GPU. To pak znamená být odkázán na milost a nemilost výrobce notebooku, zda se ovladač uráčí vydat. Na integrovaný Radeon 680M mi však nejnovější ovladač přímo od AMD nainstalovat šlo.

ThinkPad P15v Gen3 nemá v BIOSu možnost dGPU zcela vypnout, lze pouze měnit množství VRAM pro iGPU, pokud tedy dGPU nepotřebujete, stačí upravit napájecí profil tak, aby se NVIDIA grafika nepoužívala. Pokud ji potřebujete, jste odkázáni na MSHybrid řešení bez MUX čipu.

Za zmínku stojí ještě Lenovo Commercial Vantage, tento nástroj umožňuje zjistit stav záruky, instalovat ovladače, firmware, zjistit stav baterie a další nastavovátka relevantní pro provoz notebooku.

A nyní hurá na testy!