Neoretro: DELL Latitude C810 - pracovní stanice s dvěma ventilátory

Po nedávném neoretro článku na téma DELL Latitude C510 jsem se podíval na další kousek v řadě a to sice hi-endový Latitude C810. V roce 2001 se jednalo o hi-endový notebook oproti nižší řadě C500/C510. Cena začínala na nějakých 102 000 Kč, přičemž záleželo na konkrétní konfiguraci.

Testovaný kus jsem tradičně vylepšil, opět se jedná o business-class postavený na platformě Intel. Konkrétně byl v notebooku původně procesor Intel Pentium III-M 866 MHz, tak byl notebook zakoupen a existoval v této formě asi 23 let. Testovaný DELL Latitude C810 jsem upgradoval na vrcholové Pentium III-M s taktovací frekvencí neuvěřitelných 1133 MHz!

DELL Latitude C810 přichází s podporou rychlejší SDR 133 MHz pamětí a pomalejší moduly se mu nelíbí. Obsahuje nový severní můstek Intel 815EP a jižní můstek ICH2-M. Tento nový jižní můstek podporuje ATA-100. Pozorní čtenáři si možná vzpomenou, že dříve testovaný Latitude C510 měl novější kombinaci Intel 830MP a ICH3-M, je to dáno tím, že to byl jeden z pozdějších modelů.

DELL Latitude C810 je poměrně velký notebook s velmi dobrým displejem, ten má úhlopříčku čtrnáct palců a skoro až neuvěřitelné rozlišení 1400x1050 pixelů(existuje i 1600x1200 varianta). Ano, notebook může mít větší displej s úhlopříčkou 15" a rozlišeními 1400x1050 nebo 1600x1200, nicméně testovaný kus má tlustší rámeček kolem displeje a úhlopříčku 14,1".

Hmotnost se odvíjí od konkrétní konfigurace, jelikož Latitude C810 má samozřejmě dvě přední šachty, kam můžeme umístit baterie, optickém mechaniky a další příslušenství. Z hlediska hmotnosti se tak notebook pohybuje někde v rozpětí 3,3~4 kg podle osazení šachet.

K notebooku jsem dostal i napájecí adaptér DELL 70W, který využívá poněkud zvláštní tří pinový hranatý konektor.

Horní víko displeje má kulaté logo DELL. Povšimněte si, že v horní části jsou viditelné stavové LEDky.

Rozložení klávesnice je opět velmi slušné, DELL i do Latitudu C810 osadil polohovací zařízení TrackStick. Klávesnice je vlastně úplně stejná, jako na nižším Latitude C510.

Podobně jako starší Latitudy CPi a CPx i nový C510 má vepředu dvě modulární šachty, ty jsou navíc kompatibilní se staršími modely, můžeme tak použít stejné baterie a další příslušenství. Můžeme osadit dvě baterie, nebo baterii a nějakou mechaniku, disketovou, optickou či ZIP. Latitude C810 má však jedno překvapení, mimo předních šachet podporuje samostatnou optickou mechaniku na boku, takže můžeme osadit například dvě baterie a CD/DVD optickou jednotku, nebo nějakou jinou kombinaci.

Portová výbava je dle očekávání bohatá, na levé straně notebooku najdeme právě onu optickou mechaniku, v případě testovaného kusu se jedná dokonce o jednotku, která podporuje i nové disky typu DVD, konkrétně zde najdeme jednotku Toshiba CD-RW/DVD SDR2102. Dále zde najdeme S-Video výstup, zdířku pro zámek typu Kensington a levý reproduktor.

Na pravé straně notebooku najdeme dva PCMCIA sloty, pod kterými je trochu nešikovně port FireWire (IEEE 1394, 400 Mb/s propustnost) a tři audio jacky. Nicméně pokud něco osadíme do PCMCIA slotů, je možné, že nám PC karty budou kolidovat s Firewire a audio jacky.

Dále zde najdeme šuplík na 2,5" PATA disky, Latitude C810 podporuje rozhraní ATA-100. V šuplíku jsou zároveň integrované IR LEDky pro infračervený port. Je zde také druhá zdířka typu Kensington a dva speciální porty. Notebook má totiž integrovaný síťový adaptér 3Com s rychlostmi 10/100 Mb/s, připojený je do RJ45 konektoru. Vedlejší RJ11 port je pak připojen do přídavného 3Com 56K modemu.

Zadní strana notebooku obsahuje zbylé porty a to sice sériový port, paralelní port, konektor pro replikátor portů, PS/2 konektor s podporou Y kabelů, dva USB-A 1.1 porty, VGA výstup a tradiční podivný DELLovský napájecí konektor.

DELL Latitude C810 vzadu zaujme ještě jednou věcí a tou jsou dva zadní ventilátory, které zde slouží pro chlazení velmi rychlého Intel procesoru. Anekdoticky mají tyto ventilátory přibližně 50% poruchovost, v testovaném kusu je totiž jeden zcela mrtvý, ale nemá to vliv na chod notebooku krom hlučnosti. Ventilátory nejsou jako samostatné jednotky, ale jedná se o jeden plastový výlisek, ve kterém jsou vsazeny oba dva a tím pádem se mění oba dva ventilátory jako jeden díl.

Spodní vana notebooku není samostatně demontovatelná, naopak je vše našroubováno právě do vany. Najdeme zde dvoje dvířka, pod jedněmi najdeme miniPCI slot, ve kterém je osazený 3Com 56K modem. Je možné modemovou kartu vyndat a nainstalovat WLAN kartu podporující bezdrátové připojení k síti. Alternativou je tak použít PCMCIA sloty, pokud nechceme přijít o integrovaný modem.

Pod druhými dvířky najdeme dva sloty pro SDRAM paměti, vedle nich je pak ještě BIOS čip. DELL Latitude C810 podporuje pouze SDRAM 133 MHz paměti, zkoušel jsem použít 100 MHz paměti, ale ty se Latitudu ani trochu nelíbily. Původní konfiguraci jsem změnil na dva 256MB 133MHz SDRAMy, celkem tak máme neuvěřitlených 512 MB paměti.

Pokud chceme dovnitř notebooku, musíme demontovat klávesnici, což nám umožní servisovat další komponenty. Mobilní procesor Intel Pentium III-M 1133 MHz je osazený v socketu a můžeme ho tak vyměnit. Chladič má modernější konstrukci s jednou měděnou heatpipe, která odvádí teplo do pasivního žebroví z hliníku. Skrze tato žebra pak tahají vzduch dva malé ventilátory.

Procesor je postaven na 130nm výrobním procesu a vylepšeném jádru Tualatin, k dispozici má slušných 512kB L2 cache, přičemž cache běží plnou rychlostí jako jádro procesoru. Procesor podporuje technologii SpeedStep a může se tak podtaktovat na nižší frekvenci 733 MHz, což by mělo zvýšit výdrž notebooku při provozu na baterie.

Grafický adaptér nVidia GeForce2 Go s 32MB grafické paměti sedí veprostřed notebooku(existuje i verze s 16MB paměti). Chladí se pasivně, teplo se odvádí do kovového plechu, který je součástí klávesnice. Grafický adaptér je možné vyměnit v případě selhání a teoreticky je možné upgradovat na výkonnější model. Grafický adaptér jsem testoval s ovladači ForceWare 77.37, přičemž adaptér se tváří jako "Dell C810" namísto GeForce2 Go, což je trochu matoucí.

Grafický adaptér je připojený do severního můstku Intel 815 přes sběrnici AGP 4x. Osobně očekávám vyšší výkon oproti nižšímu DELL Latitude C510, jelikož C810 je taková pracovní stanice, která se nemusí zaleknout kdejakého desktopového počítače. Grafické jádro je vyrobeno 180nm procesem, podporuje DirectX 7 a OpenGL 1.2.

Na notebooku byly předinstalovány Windows XP Professional SP3. Pozitivní je, že všechny ovladače najdeme ke stažení na stránkách společnosti DELL.

Přidávám i screenshoty ze správce zařízení, kde můžeme vidět rozpis různých komponent notebooku.

Podíval jsem se také do BIOSu počítače, ten má celkem zajímavý design a můžeme zde listovat mezi stránkami za pomoci klávesové zkratky Alt+P.

A nyní hurá na testy!