NordVPN slaví narozky, zlevňuje a rozdává předplatné. Zařaďte se mezi šťastlivce

S rostoucí popularitou sociálních sítí a marketingu se využívání virtuální soukromé sítě stalo nutností. Toto sousloví se však stále teprve dostává lidem do povědomí. Většina možná ani netuší, o čem je řeč a přitom takzvané VPN služby běžně používají v práci na počítačích jejich zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé už vědí, co je pro ně dobré. Je na čase, aby si to uvědomila i široká veřejnost. Usnadněte si život, ušetřete peníze, vylepšete své předplatné u Netflixu jediným kliknutím a zabraňte svému šéfovi, aby kontroloval vaši pracovní morálku. Díky narozeninové nabídce NordVPN si můžete služby virtuální soukromé sítě snadno vyzkoušet.

NordVPN je jedním z nejznámějších poskytovatelů virtuální soukromé sítě, která si za svých 8 let existence stačila získat značné renomé. K výročí tohoto období si připravili její vývojáři narozeninovou akci, během které si pořídíte dvouleté předplatné v 68% slevě. S každou novou objednávkou si ovšem zatočíte s kolem štěstí, které vás může odměnit dalším jedním měsícem, jedním rokem či dvěma lety předplatného zdarma navíc. Nic vám však nebrání službu během prvního měsíce zrušit a dostat zpátky své peníze jediným kliknutím.

Kdykoliv navštívíte jakoukoliv internetovou stránku, zanecháváte o své aktivitě střípky informací o vašem chování. V pozadí probíhají šikovné výpočty, které dávají pozor, po čem se pídíte, o jaké zboží máte zájem a jaké stránky navštěvujete. Tyto informace na sebe práskáte třetím stranám, ale i vašemu poskytovateli internetového připojení. S NordVPN tyto informace rozmažete, aby je nikdo nemohl přiřadit k vaší osobě.

NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

To nejmenší, co o sobě můžete na internetu bez VPN služby prozradit, je oblast, ze které přistupujete na internetové stránky. Nejčastější využití této informace ve váš neprospěch můžete pozorovat u streamovacích služeb jako Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO GO a další. Ačkoliv za tyto služby platíte stejnou cenu jako uživatelé v Americe, nabídka z tamějších katalogů je výrazně omezená. Pokud si například některá televizní stanice platí exkluzivní práva k vysílání některého seriálu, pak jej nikdo jiný (ani Netflix) nemůže v dané zemi nabízet. S pomocí VPN se však můžete jediným kliknutím stát uživatelem např. z USA.

Pokud naopak tyto služby nevyužíváte a spokojíte se se stahováním svých pořadů a filmů, pak NordVPN využijete k zamaskování své internetové aktivity. Váš poskytovatel internetového připojení se dostane pouze k informaci, že něco stahujete, nebude už ovšem znát odkud ani co.

Bez virtuální soukromé sítě, neboli VPN, se pohybujete na internetu prakticky nazí. Poskytovatel vašeho internetového připojení má plný přístup k vaší aktivita. Sami pak posuďte, nakolik mu důvěřujete s vašimi osobními údaji, historií stahování, prohlížení, nákupů a to i bez ohledu na využití anonymního režimu, který maže stopy po vaší aktivitě pouze lokálně, nikoliv u poskytovatele.

NordVPN nainstalujete i do svého mobilního telefonu v pár krocích

Stejně jako si banky sdílejí bonitu svých klientů, mohou poskytovatelé internetových připojení nakládat s citlivými informacemi svých uživatelů, s možným vystopováním až k vaší osobě. S virtuální soukromou sítí VPN se však z vašeho pohybu na sítí stane nesmyslná změť nerozluštitelných slov s anonymními tvářemi, které neprokouknou ani konkrétní webové stránky, ani poskytovatel internetového připojení.

Díky narozeninové nabídce NordVPN, kdy pořídíte 2letý plán v neuvěřitelné 68% slevě, si můžete výhody virtuální soukromé sítě vyzkoušet na vlastní kůži. Předplatné můžete zrušit bez udání důvody kdykoliv během prvního měsíce a požádat o vrácení peněz.