RECENZE: Acer Swift Edge 16 - 16" tenký notebook s OLEDem

V dnešní recenzi se podíváme na poněkud zvláštní notebook společnosti Acer. Acer Swift Edge 16 primárně zaujme tím, že je celokovový a i přes velký 16" displej se může pyšnit nízkou hmotností a tenkým provedením. Jedná se tak o poměrně zvláštní kombinaci, ale proč ne?

Acer Swift Edge 16 dostal tento rok upgrade spolu s novými procesory AMD Ryzen 5 7640U a Ryzen 7 7840U. Existují i lehce starší varianty s Ryzeny 7 7735U a ještě starší s Ryzeny řady 6000U, nicméně v takových případech se jedná o starší modely se Zen3 a Zen3+ procesory.

V České Republice Acer nabízí v této Zen4 variantě dvě konfigurace, jedna má šestijádro s 16GB RAM (cca 30 000 Kč s DPH) a druhá osmijádro s 32GB RAM (cca 35 000 Kč s DPH).

Já jsem dostal na otestování variantu, která se v ČR neprodává a to sice model s osmijádrovým Ryzenem 7 7840U, 16GB RAM a 512GB SSD. Tento vzorek zaslala přímo společnost AMD a podobně jako nedávno testovaný ASUS se jedná o nějaký globální sample. Z tohoto důvodu se špatně odhaduje výhodnost a řekl bych, že je to tím pádem lehce horší kus, než jaký koupíme u nás, jelikož má připájeno jen 16GB RAM a menší SSD.

Testovací konfigurace vypadala následovně:

AMD Ryzen 7 7840U 8C/16T - 3,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3 cache, 15W TDP, 4nm

16GB RAM LPDDR5-6400 CL-19-15-17-34 1T

AMD Radeon 780M iGPU



16" Samsung SDC418D, 3200x2000, OLED, 120 Hz, 100% DCI-P3, 400 nit jas

SK hynix PC801 512GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

MediaTek MT7922 (AMD RZ616) WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

65W USB-C adaptér

Windows 11 Home v22621.2361 (22H2)

Notebook ke mě dorazil ve svém standardním balení a mimo jiného lepíku na boku krabice tak vypadá jako kus z obchodu.

Uvnitř papírové krabice najdeme mimo samotný notebook napájecí adaptér s US koncovkou, což je specifické pro US model, v Evropě bude mít samozřejmě naší evropskou koncovku, nicméně nevím, zda EU varianta má oddělitelný kabel, nebo ne. Napájecí adaptér je 65W USB-C klasika podporující různé napětí od 5V do 20V, nejedná se tak o nic speciálního.

V krabici samozřejmě nechybí základní manuál a materiály pro reklamaci.

Acer Swift Edge 16 samotný mne překvapil svou nízkou hmotností, skoro jsem měl pocit, že jsem z krabice vybalil prázdnou maketu. Hmotnost činí pouhých 1,23 kilogramu a to v 13mm tlustém těle, na 16" notebook jsou to překvapivě nízké hodnoty.

Nicméně je cítit, že Acer využil tenké a lehké plechy(některé části jsou ze slitiny hliníku a jiné ze slitiny magnesia), dovedu si představit, že bych notebook rukama dokázal ohnout, nicméně kdyby byl celý plastový, asi by hrozilo popraskání. Jak tento model vydrží nějakou zátěž ukáže až čas.

Horní víko je vyrobeno z hliníkové slitiny a má na sobě pouze logo společnosti Acer, přičemž takto černý kov rád přitahuje otisky prstů.

Portová výbava je dle očekávání moderní a nachází se pouze na stranách notebooku. Na levé straně najdeme dva USB4 porty ve formě USB-C konektorů, oba dva tak nabízí 40Gb/s USB konektivitu, DisplayPort 1.4 a 65W napájení. Dále zde najdeme velký HDMI 2.1 výstup a USB-A 5Gb/s port.

Na druhé straně notebooku je zbylá portová výbava, konkrétně zde najdeme zdířku pro zámek typu Kensington, stavové LEDky pro signalizaci zapnutí a nabíjení baterie, druhý USB-A 5Gb/s port, 3,5mm audio combo jack a čtečku microSD karet. Čtečka microSD karet je bohužel interně připojena přes USB 2.0 rozhraní, vyšší rychlost přenosu, než nějakých 35-40 MB/s tak nečekejte.

Samozřejmě v takto tenkém notebooku chybí RJ45, ale řekl bych, že cílové skupině to vadit nebude, porty jsou celkem dostačující.

Po otevření notebooku nás přivítá kovový palmrest s ochranou látkou, obří celoklikací touchpad a podsvícená klávesnice. Bohužel klávesnice se i u tohoto Aceru stala obětí podivných experimentů.

Acer do klávesnice zapracoval numerický blok, ale bohužel spíše horším způsobem, namísto čtyř sloupců máme jen tři, vpravo nahoře nechybí zapínací tlačítko(není podsvícené a má integrovanou čtečku otisků prstů) a klávesa NumLock. Samozřejmě kurzorové klávesy jsou zaplácnuté tak, aby nevyčuhovaly směrem dolů.

Nad klávesnicí můžeme vidět výfuk chlazení, notebook tak ohřátý vzduch fouká zde do mezery mezi displejem a tělem notebooku.

Nad klávesnicí se pak nachází hlavní lákadlo notebooku a to sice 16" displej s poměrem stran 16:10 a rozlišením 3200x2000 pixelů. Jedná se o OLED panel, typicky od Samsungu a nabídne i obnvovací frekvenci 120Hz, problém je však v tom, že při přechodu na baterie se obnovovací frekvence displeje automaticky nezmění na 60Hz, což zvyšuje spotřebu při provozu na baterie.

Displej má bohužel lesklou povrchovou úpravu a i s maximálním jasem je třeba počítat s tím, že se na displeji objeví odlesky světel a dalších objektů.

Displej nelze zcela otevřít na plocho, úhel otevření je omezený a spodní část víka displeje slouží do jisté míry k přizvednutí spodní části notebooku, podobně jako to u mnohých modelů dělá ASUS.

Na velkým OLEDem sedí webkamera s mikrofony, zde si Acer přichystal překvapení ve formě webakery, která podporuje rozlišení 2560x1440 @ 30 FPS, což je příjemná změna oproti 720p webkamerám. Pokud plánujete využívat hodně webkameru, může tento fakt potěšit.

Spodní víko notebooku je celokovové a má v sobě větrací otvory pro ventilátory chladící hlavní chladič a pak další otvory pro reproduktory. Také zde najdeme zdířku označenou logem baterie, v této zdířce najdeme tlačítko, jehož stisknutím odpojíme interní baterii notebooku. Víko drží na místě celkem deset torxů, poté je možné spodní víko odejmout, tradičně doporučím nějaký plastový nástroj na odcvakání.

Nyní se nám naskytl pohled dovnitř notebooku. Spodní části dominuje čtyřčlánková baterie s kapacitou 54 Wh, dále zde najdeme dva reproduktory, WiFi antény, vyměnitelnou CMOS baterii a primární M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slot, ve kterém sedí SK hynix PC801 512GB SSD.

To je bohužel olepené lepící páskou, která přenosu tepla z SSD nepomůže a SSD se tak může přehřívat.

Na základní desce se nachází kupodivu ještě druhý M.2 2280 slot, který poskytuje taktéž plné čtyři PCIe linky čtvrté generace. Tento slot se nachází pod baterií a SSD je pak hezky přikryté flex kabelem do daughterboardu na boku. Toto je samozřejmě pozitivní vlastnost, ale opět zde není žádná možnost chlazení a rychlé NVMe SSD bude trpět.

Vedle druhého M.2 slotu pro SSD najdeme klasický M.2 2230 slot, ve kterém bydlí WiFi modul společnosti MediaTek, taktéž často označovaný jako AMD RZ616, jelikož je WiFi ve slotu, můžeme provést výměnu za jiný čipset, ale nezkoušel jsem, zda Acer nemá nějaký blocklist na WiFi karty jiných výrobců.

Jelikož má notebook pájené LPDDR5x paměti, můžeme se na ně maximálně tak smutně koukat, jejich výměna je možná, ale budete potřebovat horkovzdušnou, nebo ještě lépe infračervenou pájecí stanici, správné moduly a extra znalosti.

Zajímavý je i chladič procesoru, ten je složen z jedné tlusté heatpipe a dvou ventilátorů. Bohužel toto nebylo nejšťastnější řešení, dva maličké 35mm ventilátory se musí více točit, aby prohnaly vzduch skrze žebroví chladiče. To má za následek vyšší hlučnost notebooku v zátěži, která dosáhne klidně na 41 děloBuchů, ale horší je zvukový projev samotných ventilátorů, takto malé ventilátory produkují spíše vysoký tón, což je mě osobně více nepříjemné, než kdyby v notebooku byl jeden velký 50-60mm venitlátor.

A to je škoda, notebook obsahuje velmi energeticky efektivní procesor AMD Ryzen 7 7840U, toto osmijádro se SMT postavené na Zen4 architektuře nově obsahuje i AI akcelerátor a lehce modernější Radeon 780M iGPU postavené na RDNA3 architektuře. Procesor má standardní napájecí limit 28 Wattů, tedy dle AMD.

Nicméně Acer nastavil napájecí limity jinak, krátkodobě po dobu nějakých 10-20 vteřin může procesor vesele brát 30 Wattů, ale poté se dlouhodobý napájecí limit ustálí na patnácti Wattech. Díky tomu dojde samozřejmě k nemalému propadu výkonu, více bude trpět integrované grafické jádro.

Procesor má základní frekvenci nastavenou na hodnotě 3,3 GHz, což je na ULV produkt nezvykle vysoko, nicméně AMD zde nejspíše počítá právě s 28W limitem, což Acer Swift Edge 16 neumí dlouhodobě. Na druhou stranu i v 15W obálce Ryzen 7 7840U předvádí velmi slušný výkon, ale i tak by chlazení dle mého názoru zvládlo klidně 20-25W dlouhodobě při podobné hlučnosti jako nyní s 15W.

Grafické jádro Radeon 780M využívá architekturu RDNA 3 a benefituje z vyšších taktovacích frekvencí, ale na ty se nikdy nedostane díky nižšímu napájecímu limitu. Na notebooku bylo nastaveno 512MB dedikované VRAM pro iGPU, tuto hodnotu v BIOSu změnit bohužel nelze, takže některé programy a hry si pak myslí, že máme grafickou kartu jen s 512MB VRAM, přestože iGPU si může paměť brát dynamicky.

Pozitivní je, že je možné použít standardní ovladače od AMD, nainstaloval jsem tak Adrenalin verze 23.9.3 a vše fungovalo bez problémů, což není pravidlem u notebooků všeobecně.

Všechny testy probíhaly v předinstalovaných Windows 11 Home v22H2, přičemž jsem odinstaloval pouze McAfee antivirus, který vnímám spíše jako bloatware, než jako užitečný software.

Acer Care Center

Tato utilita umožňuje několik extra nastavení, kalibraci baterii, zjistit stav záruky a tak podobně. Je zde samozřejmě i funkce pro aktualizaci ovladačů, ale během nedávných tří týdnů testování jsem ani jednou nezažil jakoukoliv aktualizaci skrze Acer Care Center.