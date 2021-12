RECENZE: AIO MSI Modern AM241P 11M

V současných dobách "hladu" po jakémkoli hardwaru se výrobci snaží zákazníkům nabídnout různé alternativy v podobě hotových řešení, takzvaných All in One počítačů.

My se dnes na jeden z nich zaměříme. Jedná se o nejvyšší model řady MSI Modern 241P AM11, osazený procesorem Intel Tiger Lake i7 1165G7 (4 jádra s HT), se základním taktem 2,8GHz a maximálním turbem až 4,7GHz. Procesor nese integrovanou grafiku Intel Iris Xe a 16GB RAM s frekvencí 3200MHz.

K dispozici je několik modelů s různými cpu, ram a disky. Při zkoumání jednotlivých modelů jsem narazil i na jeden s dotykovou obrazovkou, nicméně u nás nejspíš není k dispozici, protože jsem ho nikde nenašel. Konkrétně se jedná o model s označením TP. Samotný monitor se dá sehnat i samostatně.

Více o hardwarové konfiguraci jednotlivých modelů najdete v tabulce níže. Testovaný model je zvýrazněný.

CPU Jádra

/HT GPU RAM SSD LCD OS Modern AM241P AM11 Pentium

Gold 7505 2 / 4 Intel UHD 8GB 128GB Ano Win10

Home Modern AM241P AM11 Intel Core

i3--1115G4 2 / 4 Intel® Iris® Xe Graphics

1,25GHz/48EU 8GB 256GB Ano Win10

Home Modern AM241P AM11

012EU/014EU Intel Core

i5-1135G7 4 / 8 Intel® Iris® Xe Graphics

1,3GHz/80EU 8GB 256

/512GB Ano Win10

Home Modern AM241P AM11

001EU Intel Core

i7-1165G7 4 / 8 Intel® Iris® Xe Graphics

1,3GHz/96EU 16GB 512GB Ano Win10

Pro

Jelikož se jedná o All In One zařízení, je ve všech případech dodáváno spolu se setem základní klávesnice a myši, a také s 23,8" LCD monitorem a full HD kamerou. Samotné PC je "přilepeno" na zadní stranu monitoru a později uvidíte, že samotné PC nezabírá téměř žádné místo. Přesnější specifikace v přehledu pod odstavcem.

Specifikace

Rozměry : šířka 541 mm, hloubka 194 mm, výška 535 mm, VESA 75x75mm

: šířka 541 mm, hloubka 194 mm, výška 535 mm, VESA 75x75mm Váha: 6,16 kg

6,16 kg CPU: Intel Core i7-1165G7, 2,8GHz, turbo až 4,7Ghz, 12MB L3, 28W TDP, 10nm SuperFin, 4 jádra s HT

Intel Core i7-1165G7, 2,8GHz, turbo až 4,7Ghz, 12MB L3, 28W TDP, 10nm SuperFin, 4 jádra s HT GPU: Intel Iris Xe, 1,3GHz, 96EU, Max. rozlišení: 4096x2304@60Hz, podpora DirectX 12.1, OpenGL 4.6

Intel Iris Xe, 1,3GHz, 96EU, Max. rozlišení: 4096x2304@60Hz, podpora DirectX 12.1, OpenGL 4.6 RAM: 2x 8GB DDR4 3200MHz, CL 22-22-22-52 1T (možno osadit až 64GB)

2x 8GB DDR4 3200MHz, CL 22-22-22-52 1T (možno osadit až 64GB) SDD: NVMe WD SN530 512GB (možnost přidání 2,5" SSD do připraveného slotu)

NVMe WD SN530 512GB (možnost přidání 2,5" SSD do připraveného slotu) Čipset: Intel SoC

Intel SoC Audio: 2x 2,5W integrované repro, kombinovaný audio jack - mic in/headphones

2x 2,5W integrované repro, kombinovaný audio jack - mic in/headphones LAN: 1x RJ45

1x RJ45 WiFi: Intel AX201

Intel AX201 Bluetooth: 5.1 (Intel 9462 AC)

5.1 (Intel 9462 AC) USB: 3x 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2x USB 3.2 Gen 2 Type A

3x 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2 Type C, 2x USB 3.2 Gen 2 Type A HDMI: 1x in, 1x out

1x in, 1x out Periferie: Bezdrátová klávesnice a myš MSI, přijímač, FHD kamera MSI

Bezdrátová klávesnice a myš MSI, přijímač, FHD kamera MSI Adaptér: 120W, 19,5V - 6,15A

120W, 19,5V - 6,15A LCD: 23,8" IPS LED, 1920 x 1080, 5ms, 75Hz, 8bit, 250cd/m2, kontrast 800:1, MSI Antiflicker

MSI Modern dorazil v rozměrné krabici s důkladnými výztuhami, které brání poškození při přepravě. Celá krabice váží úctyhodných osm a půl kilo přičemž samotné složené AIO váží něco přes šest kilo.

Skládačka nemá příliš mnoho dílů, takže je zkompletovaná téměř okamžitě. Nejdřív složíte nohu s podstavcem, tu namontujete na monitor, připojíte adaptér a kameru, do USB portu vrazíte přijímač pro periferie a máte hotovo. Samozřejmě nesmíte zapomenout na baterie, jak v klávesnici tak i myši jsou dvě mikrotužky. Pak už stačí PC zapnout a můžete fungovat.

Po zapnutí Vás přivítá již nastavený systém Windows 10 Pro (nižší modely mají edici home). Vraťme se ale kousek zpátky do BIOSu. Ten je sám o sobě velice strohý s minimem nastavení, ať jsem zkoušel co se dalo, běžné klávesové zkratky na otevření dalších voleb nefungovaly. Tedy možná nějaká je, ale já jsem na ní nepřišel.

Jak sami vidíte, příliš parády v BIOSu neuděláme, nicméně základ tady je. Nastavení bootování, alokace paměti pro GPU aj..

Dodávaný software je také vcelku strohý, nicméně něco takového velice vítám, protože všichni známe jakých vylomenin se dočkámé k např. novým základním deskám a podobně.

Software obsahuje kromě obslužného sw kamery a monitoru také MSI fast charger, Northon security a celou řádku ovladačů pro integrované Intel zařízení. Samozřejmě nesmí chybět běžné "nabízečky" od Microsoftu, jako je např. Office 365.

Nyní se ale pojďme mrknout na to, jak to všechno vypadá a na osazený hardware.