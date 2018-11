RECENZE: AMD Athlon 200GE – nejlepší APU pro HTPC?

Za tento článek tedy tak trochu může moje potřeba nového HTPC. Původně jsem plánoval použít nějakou miniITX B350 desku společně s Ryzenem 3 2200G. Důvod proč upgraduji ze starého dobrého Athlonu 5350 je jednoduchý, nekvalitní zdroj mi zabil základní desku někdy v květnu.

Povedlo se mi ale sehnat stejnou AM1 miniITX desku a protože HTPC fungovalo, nechal jsem ho žít, ale již koncem května jsem pořídil Ryzen 3 2200G, základní desku ASRock AB350 Gaming-ITX/ac a Patriot Viper4 2x4GB DDR4-3000 CL16 RAM. A tak trochu jsem na to HTPC zapomněl, asi před měsícem se zdroj rozhodl zabít i druhou desku, což mě dokopalo k tomu abych situaci vyřešil.

No a rovnou jsem se rozhodl spojit to i s nějakým článkem, protože AMD vydalo zajímavý Athlon 200GE. Samozřejmě jsem chtěl použít i něco od Intelu, ale protože situace s dostupností Intel CPU je poněkud smutná, žádné Pentium do LGA 1151 patice jsem nesehnal. Naštěstí byli v Softcomu ochotni zapůjčit desku s BGA Pentiem J5005. Zároveň jsem sehnal přibližnou náhradu svého původního stroje s Kabini, byť se jedná o vykuchanou HP sestavu s lehce nižší výkonem. O tom ale více v další kapitole.

Nejprve tedy v kostce, proč jsem vlastně šel do výrazně dražší AM4 platformy. Důvodů je několik, patří mezi ně poměrně snadná možnost upgrade, navýšení výkonu a tak nějak delší životnost.

AMD se rozhodlo nevydat žádná nová APU pro AM1 socket, což je podle mě škoda, takový hypotetický 2C/4T Ryzen na AM1 by mohl být zajímavý, ale nejspíš by nebyl dostatečně levný jako ostatní APU té platformy, navíc by to vyžadovalo, aby výrobci připravili kompatibilní BIOS a je pravděpodobné, že by tento hypotetický Ryzen dost trpěl díky jednokanálové RAM, navíc AM1 platforma používá starší DDR3 paměti.

Jako desku jsem zvolil model od ASRocku, neboť to v květnu byla nejlevnější B350 miniITX deska na trhu a vyšla mě na příjemných 2436 Kč s DPH. Bohužel má jednu zásadní vadu a to sice dva HDMI výstupy verze 1.4b.

Aktuálně mám FullHD televizi, takže to problém není, nicméně při přechodu na 4K si budu moct užívat maximálně filmových 30Hz. Novější revize s B450/X470 chipsetem už má lepší kombinaci DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0, takže bych určitě doporučil spíše takovou desku, ale aktuálně to měnit nebudu.

Deska se samozřejmě musí vlézt do velmi malé nestandardní skříně se špatným airflow, což není nijak zásadní problém. Trochu problém je fakt, že notebooková Blu-Ray mechanika zabere asi polovinu plochy ventilátoru, Athlonu 5350 to nevadilo, otázka co na to Athlon 200GE v provozu. HTPC také dostalo upgrade ve formě disku, původně jsem používal notebookový 500GB 5400RPM SSHD disk, v podstatě jsem HTPC zapnul a nechal nějakou dobu chrochtat, než bylo možné ho používat.

Nově zde bude PCI-E NVMe SSD od ADATA, konkrétně ADATA SSD SX6000 128 GB PCIe Gen3 x2, jak Ryzen 3 2200G tak Athlon 200GE mají méně PCI-E Gen3 linek, než tlusté Ryzeny a na SSD tak zbývají pouze dvě. Jako datový disk zatím nechám původní 500GB SSHD, ale nejspíše ho později vyměním za nějaký notebookový 1-2TB HDD.

Velmi důležitou komponentou je napájecí zdroj, rozhodl jsem se, že budu optimalizovat na nízkou spotřebu a vysokou efektivitu a proto jsem použil namísto klasického ATX zdroje maličkaté 200W picoPSU, které budu krmit notebookovým adaptérem.

Jako adaptér jsem použil starší IBM 76W adaptér, který jsem používal s ThinkPadem T42, výkon by měl mít zcela dostatečný na takové úsporné PC. Aktuálně mám objednanou redukci, která mi umožní použít modernější Lenovácký adaptér s vyšší účinností, ale redukce mi zatím nedorazila, proto používám v testu starší adaptér.

Samotný Athlon 200GE je prodáván v low-cost balení, které nápadně připomíná papírové krabičky z dob Bulldozeru a starších modelů. Je to logické, neboť se jedná o low-cost segment, v balení pak mimo nálepek AMD Athlon a AMD Vega nalezneme boxovaný chladič, který ale nepatří do nové série Wraith chladičů, ale jedná se o klasickou hliníkovou kostku z předchozí éry.

Tento kus je navíc velmi nízký a opět takové řešení dává smysl v rámci snížení ceny, na 35W TDP APU bez problémů dostačuje a tak lepší chlazení není třeba. Za zmínku stojí také fakt, že Athlon 200GE je stejně jako Ryzen 3 2200G pastovaný a nemá tak pájku pod rozvaděčem tepla.

Také se jedná o snad jediný procesor generace Ryzen s uzamčeným násobičem, taktování tedy není možné, leda přes BLCK, pokud máte desku, která takovou funkci podporuje. Dále je zde omezený paměťový řadič, který podporuje maximálně DDR4-2667 RAM, XMP sice funguje, ale 2667 MHz je fixní limit. Také toto nevidím jako problém, jelikož se jedná o levný produkt.

Při samotném testování jsem XMP u Athlonu používal, automatika na desce mi sama nastavila 2133MHz takt, takže jsem použil XMP profil, který se ale změnil na maximálních 2667MHz, časování jsem pak ručně snížil na CL15-15-15-36. U Ryzenu 3 2200G používám XMP profil DDR4-3000 CL16 a stejné paměti.

Jako operační systém jsem zvolil Windows 10 Pro, jelikož plánuji HTPC používat i jako takový Steam Link a Windows mi celkem vyhovují. Nakonec ještě přidám tabulku srovnávající klíčové vlastnosti Athlonu 200GE a Ryzenu 3 2200G: