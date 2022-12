RECENZE: AMD Radeon RX 7900 XT 20GB - RDNA3 je konečně zde

Ohledně RDNA3 a Radeonů RX 7900 XT/XTX toho bylo napsáno mnoho, vypůjčím si tak některé slajdy od AMD a zmíním některé novinky spíše v rychlosti.

Asi největší technologickou změnou, je přechod na čiplety, karta má centrální GPU čiplet, který je obalen šesti čiplety, které v sobě mají paměťový řadič. Toto řešení by tak mělo umožnit škálování oběma směry, uvidíme časem, jaký to bude mít vliv na další produkty a výkon.

Nové Radeony RX 7900 XT a XTX vychází z podobného GPU, přičemž se liší konfigurací CU, taktovacími frekvencemi, množstvím paměti a tak podobně. Rozdíly v HW konfiguraci můžete vidět na slajdu níže.

Osobně mně zaujalo, že nové Radeony nejsou nějaká šílená monstra, hlavně RX 7900 XT je vlastně celkem slušně kompaktní karta, která zabere jen 2,5 slotu a vleze se tak téměř do libovolné skříně bez potíží. AMD se zde navíc chlubí absenci nového šestnáctipinového konektoru, pro případavné napájení zde slouží dva klasické PCIe osmipiny.

Já jsem dostal k testu slabší Radeon RX 7900 XT v referenčním provedení přímo od AMD. Minulá generace AMD grafik se mi velmi líbila, karty byly kompaktní, měly rozumnou velikost i provozní vlastnosti. Nový Radeon RX 7900 XT následuje tuto filozofii, ale jsou tu jisté změny v designu. Namísto stříbrného provedení plechů je vše černé a chybí svítící logo Radeon, karta tak nemá žádné svítící prvky.

I samotná krabice, ve které je karta zabalená je velmi kompaktní a působí lehce luxusním dojmem. V krabici žádné příslušenství nenajdeme, jen rychlý manuál a uvítání do červeného týmu.

Referenční Radeon RX 7900 XT je relativně těžká karta, má totiž velkou parní komoru, na které je připájeno celkem jemné žebrování. Veškerý horký vzduchu se vyfukuje do stran, zde musím AMD pochválit, neboť karta není nijak hlučná i v maximální zátěži a i teplota GPU je velmi rozumná. Napájecí limit celé karty byl navýšen z původních 300W na lehce vyšších 315 Wattů, předpokládám, že cílem bylo pomoci taktovací frekvenci GPU.

Na kartě najdeme celkem čtyři výstupy na monitor. Zde má AMD výhodu oproti konkurenci, jelikož karta má k dispozici celkem tři DisplayPorty 2.1 a jeden HDMI 2.1a výstup. Jeden z DisplayPortů je umístěn v USB-C konektoru, což může být užitečné pro majitele VR headsetů. AMD tvrdí, že přes DP 2.1 můžeme provozovat i 8K @ 165 Hz monitor či 4K @ 480 Hz. Bohužel karta umí maximálně čtyři monitory, takže i s použitím řetězení DisplayPortu více jak čtyři monitory nepřipojíme.

V AMD zapracovali i na video enkodéru, nově lze využít tyto Radeony v OBS a to i s novým kodekem AV1. AMD tvrdí, že je možné najednou enkódovat nebo dekódovat až dva 8K @ 60 Hz streamy.

Podpora v Blenderu je pak od verze 3.4.0 beta, podobně jako u RDNA/RDNA2 grafik není to skrze OpenCL, ale skrze HIP.

Radeon RX 7900 XT má k dispozici celkem dvacet Gigabajtů grafické paměti, to je připojeno na 320-bit široké sběrnici. Vyšší model RX 7900 XTX má ještě o 4GB více. To je samozřejmě upgrade oproti předchozím Radeonům s 16GB VRAM. Opět zde máme Infinity Cache, ale ta je o něco menší, než dříve, ale značně rychlejší, takže nové karty by měly fungovat lépe ve vyšších rozlišeních. Taktovací frekvence jsou překvapivě konzervativní, nové Radeony tikají na nižších frekvencích, než předchozí generace nebo nové karty konkurence.

Protože na grafické kartě nebyl žádný vtipný lepík, zkusil jsem demontovat chladič. Zadní backplate karty je překvapivě kovový, ale nejsou zde žádné teplovodivé polštářky, které by přenášely teplo z PCB na tento plech.

Mimo čtyř šroubků, které drží plech musíme odšroubovat tři šroubky u grafických výstupů a pak čtrnáct šroubků, které drží chladič na kartě. Finálně stačí povolit čtyři šroubky, které upínají chladič okolo grafického jádra, odpojit čtyřpin na ventilátory a chladič můžeme pohodlně odloupnout.

Grafické jádro jako takové není nějak brutálně obří, povšimněte si šesti čipletů okolo.

Ovladače jsem dostal přímo od AMD, jednalo se tak o neveřejnou verzi 22.40, přičemž jsem narazil na jeden bug, ventilátory na kartě se nikdy nezastavily, přestože funkce Zero RPM byla zapnutá. Ventilátory se tak točily alespoň na 450 RPM a to i na různých sestavách. Předpokládám, že tento bug bude brzy opraven. Přetaktování a další ladění jsem nezkoušel, jelikož bych to nestihl mít hotové do této recenze.

Původní sestava na testování GPU využívala AMD Ryzen 9 5900X a GIGABYTE X570 AORUS PRO základní desku. To se změnilo a procesor, který pohání novou sestavu je AMD Ryzen 9 7950X, který by měl poskytovat velmi dobrý nejen herní výkon a občas se podívá i do jiných desek na nějaké testy.

Sestava je složená z následujícíh komponent:

AMD Ryzen 9 7950X

G.Skill TridentZ 5 NEO - 2x16GB DDR5-6000 CL38

GIGABYTE B650E AORUS MASTER (BIOS F3c)

GIGABYTE AORUS 7000s 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen4

GIGABYTE UD1000GM zdroj (podporuje nativně nový 16pin konektor)

Windows 10 Pro v22H2

Jelikož procesor chladím AIO vodníkem, nedochází zde k nějakému přímému ofukování VRM a NVMe SSD. Na tyto účely jsem použil ventilátor z nějakého Intel BOX chladiče, tentokrát se zde hodily ony pověstné plastové nožičky, takže ventilátor sedí na místě.