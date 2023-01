RECENZE: AMD Ryzen 7 7700 a ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI

Společnost AMD poslala tento týden na trh po menší odmlce další várku procesorů pro nový socket AM5. Je trochu škoda, že tyto kousky s nižšími napájecími limity nešly na trh ihned s vydáním AM5 platformy, ale lepší pozdě, než nikdy. Má recenze Ryzenu 7 7700 má opět zpoždění, jelikož se zotvauji se zranění ruky, což značně zpomaluje cokoliv.

Na test ke mně dorazil(zajímavé je, že z AMD poslali procesor jen ve svém plastovém balení, chladič vedle a bez prodejní krabice, procesor samotný je však produkční kus, nicméně je to poprvé, co jsem takto obdržel procesor přímo od AMD) osmijádrový AMD Ryzen 7 7700, z hlediska konfigurace křemíku se jedná o totožný kus jako Ryzen 7 7700X, primárně se liší napájecí limit a taktovací frekvence. Cena je nastavena na $329, přičemž v ČR se prodává za nějakých 9000 Kč s DPH, cena je tak prakticky stejná, jako to bylo u starších nižších osmijader ála Ryzen 7 2700X/3700X. Výjimkou je Ryzen 7 5700X, ten byl o něco levnější, ale s ještě nižším napájecím limitem.

Velké plus vnímám v přítomnosti použitelného chladiče, AMD k procesoru přikládá starý dobrý AMD Wraith Prism s RGB LED, tento chladič si s 88W Ryzenem 7 7700 poradí bez potíží. Testoval jsem tedy s tímto chladičem a teplovodivou pastou, kterou zde nanesli v AMD.

Zmiňuji napájecí limit 88W, procesor má sice TDP 65W, ale PPT limit, jak jej známe od Zen2 procesorů je nastaven na 88W. Tedy stejně, jako u Ryzenu 7 3700X. Základní frekvence je snížená na 3,8GHz a maximální turbo boost dosahuje frekvence 5,3GHz, přičemž při vytížení všech osmi jader je všech jader v rozpětí 4700-5050 MHz, záleží na konkrétní zátěži.

Jelikož je procesor odemčený, zkusil jsem, zda získám nějaký výkon navíc, pokud navýším napájecí limit nad 88W. Nicméně o tom si můžete přečíst až v další kapitole.

AMD Ryzen 7 7700 je takový lehce nemastný a neslaný, skoro bych si troufal tvrdit, že by měl být o něco levnější, jelikož má poměrně silnou konkurenci ve fromě Intel Core i5-13600K (ponechávám stranou drobnosti jako trochu horší platforma, absence AVX-512, trolling s CPU plánovači a E jádry, vyšší spotřeba). AMD nám v roce 2017 přineslo do mainstreamu osmijádrové procesory a v roce 2023 máme nadále osmijádra. Řekl bych, že byla příležitost vydat i něco jako Ryzen 7 7800X, desetijádro složené ze dvou CCX by mohlo být zajímavé, ale to nestalo.

Nyní k základní desce. ASUS mi k testu procesoru zaslal desku ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI. Tato deska má tedy AMD B650 čipset, což znamená PCIe 5.0 podporu pro první x16 slot a první M.2 slot přímo z CPU. Deska je opět spíše hi-end, typicky se prodává za nějakých 8000 Kč s DPH a nějaké drobné k tomu v závislosti na eshopu.

U desky nechybí i nějaké to příslušenství, najdeme zde manuál, děkovnou kartu, klíčenku, stahovací pásky, držák pro M.2 SSD, dva SATA 6Gb/s kabely, WiFi antény a teplovodivá podložka pro M.2 SSD.

Deska má standardní Full ATX velikost a vcelku rozumnou výbavu, včetně pár očekávaných vychytávek.

Zadní čelo s porty má vcelku slušné množství portů. Jako obrazové výstupy zde slouží velký DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1. Dále zde najdeme celkem deset USB-A portů, čtyři jsou 2.0, čtyři jsou 5Gb/s a dva jsou 10Gb/s. Nechybí navíc funkce BIOS Flashback. Deska má i dva USB-C porty, jeden 10Gb/s a druhý dokonce 20Gb/s. Dále zde najdeme RJ45 konektor připojený na Intel I-225V 2,5GbE čipset, dva RSMA konektory připojené na Intel AX210 WiFi 6E čipset a nechybí ani nějaké to audio a to ve formě pěti 3,5mm jacků, které jsou připojeny do Realtek ALC4080 audio kodeku.

Podobně jako ostatní B650E/B650 desky, ani tento model neoplývá velkým množstvím PCIe slotů. Primární x16 slot podporuje PCIe 5.0 a je připojen přímo do procesoru, dále zde najdeme dva PCIe x1 sloty, jeden poskytuje PCIe Gen4 linku a druhý Gen3 linku. Čtvrtý slot je sice fyzicky x16, ale elektricky pouze PCIe x4 Gen4. Tento slot navíc sdílí linky s třetím M.2 slotem a je připojen na B650E čipset.

Za zmínku stojí i to, že deska má vychytávku u primárního PCIe x16 konektoru a to sice tlačítko Q-Release, které odemkne zámeček PCIe slotu. Toto se velmi hodí, pokud osadíme mohutnější grafickou kartu a ještě nám v tomto prostoru překáží třeba chladič procesoru. Doufám, že se tato vychytávka rozšíří na další desky.

M.2 sloty jsou na desce celkem tři. Ten nejblíže procesoru s největším chladičem nabídne až čtyři PCIe Gen5 linky a je připojen přímo do procesu, přičemž zbylé dva sloty jsou připojeny do B650E čipsetu. Oba dva podporují maximálně čtyři linky čtvrté generace, ale třetí slot sdílí konektivitu s normálním x4 PCIe slotem, takže pozor na to. Do slotu, který je připojen na procesor jsem osadil SSD Kingston KC3000 1TB PCIe Gen4 x4.

Nyní se podíváme na různá pinoviště. V pravém spodním rohu najdeme klasické seskupení pinů pro připojení vypíncího tlačítka, LEDek, reset a tak podobně. Dále zde jsou dva PWM čtyřpiny pro ventilátory, dvě dvouportová USB2.0 pinoviště, piny pro externí teplotní senzor a přepínač pro overvolt procesoru.

Tato řada dále pokračuje, jsou zde dvě RGB LED pinoviště, piny pro reset CMOS, piny pro Thunderbolt přídavnou kartu, debugování sériového portu, další čtyřpin pro ventilátor, audio výstup ve formě SPDIF a piny pro přední audio skříně.

Deska má k dispozici jen čtyři SATA 6Gb/s porty, což je řekl bych zcela dostatečné.

Dále na desce najdeme 19pin USB 3.0 konektor s dvěma 5Gb/s porty a konektor pro přední USB-C, tento poskytuje 10Gb/s rychlost.

Deska má samozřemě i ATX 24pin napájecí konektor a v pravém horním rohu ještě najdeme dvě pinoviště pro RGB LEDky, čtyřpin pro ventilátor a diagnostické LEDky. Škoda, že deska nemá i diagnostický POST displej, myslím si, že by v této cenové kategorii mohl být.

Pro přídavné napájení procesoru zde najdeme jeden osmipin a jeden čtyřpin, nicméně i 230W TDP Ryzeny si vystačí s jedním osmipinem a čtyřpin můžeme vesměs ignorovat.

Jelikož mně tlačí čas, nezkoumal jsem desku super detailně, napájecí kaskáda by měla být dostatečná pro libovolný AM5 procesor, má relativně mohutné chladiče a ASUS uvádí 12+2 napájecí fáze.

Oproti předchozím recenzím procesorů jsem tuto lehce vykuchal, nechtěl jsem znovu trolovat s RTX 2080 Ti, byť jsem to udělal alespoň v BeamNG drive. Mám v plánu do testů procesorů zařadit nějaké lepší testy i s grafikou, ale musím nejprve sehnat něco výkonnějšího, než starou RTX 2080 Ti. Třeba Intel ARC 880.

Procesor jsem primárně testoval se zapnutým iGPU a bez RTX 2080 Ti, tu jsem přidal až na test BeamNG drive. Musím kvitovat, že přiložený chladič je zcela dostatečný a relativně tichý, v klidu jsou otáčky typicky okolo 500 RPM, v maximální zátěži se vyšplhají až na 2100 RPM, ale i tak je chladič relativně tichý. Nicméně po přidání napájecích limitů teplota jader vystoupala z nějakých 76-77°C v zátěži na 90°C a otáčky ventilátoru vylezly na 2800 RPM, což je celkem hlučné. V nějaké menší, než maximální zátěži jsou teploty ještě nižší.

Paměti jsem použil zapůjčené od Kingstonu, jedná se o kit Kingston Fury Beast DDR5-6000 2x16GB s RGB LED. Tyto paměti jsou zajímavé tím, že mají EXPO i XMP profily. Využil jsem logicky EXPO profil, ale protože testujeme spíše nižší model procesoru i desky, využil jsem pomalejší nastavení s rychlostí 5600 MT/s.

AMD Ryzen 7 7700 si dovedu představit provozovat s přiloženým chladičem a továrním napájecím limitem v nějaké relativně malé skříni, celá sestava se v maximální zátěži včetně iGPU vejde do nějakých 150W. Já jsem využil zbytečně silný zdroj, ale neměl jsem menší po ruce, posloužil mi tak stejný kousek, jaký používám v sestavě na testy grafik a to sice GIGABYTE UD1000GM.

Jako operační systém posloužily Windows 10 Pro v22H2. Mohl jsem použít i Windows 11, ale to by znamenalo používat Windows 11...