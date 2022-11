RECENZE: AMD Ryzen 7 7700X a ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI

Poslední zatím vydaný Zen4 procesor pro socket AM5 je AMD Ryzen 7 7700X. Tedy není poslední, všechny čtyři procesory byly vydány najednou, ale osmijádrový Ryzen 7 7700X ke mně dorazil jako poslední. Recenze se zdržela i z toho důvodu, že jsem nějaký čas věnoval extra testům za pomoci ffmpegu, nově tak zkouším více instancí najednou a trochu náročnější konverzi za pomoci SVT-AV1 knihovny v novější verzi ffmpegu.

Nyní tedy k samotnému procesoru, podobně jako tři předchozí kousky, i tento kus dorazil přímo od AMD a ve víceméně prodejním balení. Procesor má k dispozici jeden procesorový čiplet a centrální IO hub, ve kterém je iGPU, paměťový řadič, PCIe linky, SATA porty, USB porty a bezpečnostní koprocesor, který obsahuje i firmwarové TPM.

Procesorový čiplet je plně aktivní a nabízí tak osm jader s podporou SMT. Základní frekvence je nastavena opět na vysokých 4,5GHz, turbo boost dosahuje frekvence až 5,4 GHz, ale procesor nemá problém boostovat až o 100-150 MHz výše, pokud to dovolí chlazení a napájecí limit. Základní TDP je nastaveno na 105 Wattů a PPT limit je nastaven na 142 Wattů.

Procesor se aktuálně prodává za nějakých 11 000 Kč s DPH (+/- nějaké stovky Kč v závislosti na tom, kde CPU kupujeme), což je podobná cena, za jakou se prodával Ryzen 7 5800X a Ryzen 7 3800 XT. Ceny se samozřejmě měnily v čase, ale částky jsou dost podobné. Osobně tak Ryzen 7 7700X vnímám jako takového nástupce Ryzenu 7 5800X, byť s vyšším napájecím limitem a většími obtížemi s chlazením(plně aktivní čiplet vyrobí trochu více tepla na malé ploše, než částečně deaktivovaný, nehledě na vyšší frekvence a napětí jádra).

Noctua NH-D15 SE-AM4 měla překvapivě potíže procesor uchladit, plně aktivní čiplet vygeneruje na vyšších frekvencích přiliš mnoho tepla na malé ploše. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl poladit nastavení napájení. Procesor v zátěži nikdy nevyužil celý PPT limit 142 Wattů, stejně jako ostatní Zen4 procesory. Společnost ASUS navíc představila zajímavou vychytávku na svých AM5 deskách a to sice teplotní limit, který je vázaný na PBO, frekvence a napětí procesoru. V podstatě tato volba sníží teplotní limit z továrních 95°C na nějakou nižší teplotu. Zároveň dojde i k lehkému snížení napájecího napětí procesoru a teoreticky můžeme o nějaký výkon přijít, ale záleží jaký teplotní limit nastavíme.

Procesor jsem tak testoval s takto upraveným PBO a teplotním limitem na 90°C, procesor tak odebíral maximálně 125 Wattů a výkon byl prakticky stejný jako v továrním nastavení.

To mne samozřejmě přivádí i k testované základní desce ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI. Tato základní deska patří mezi modely s levnějším AMD B650 čipsetem a tím pádem nabídne PCIe páté generace pouze v prvním M.2 slotu. Nicméně jako mnohé jiné B650 desky, i tato se jeví spíše jako hi-end a prodává se typicky za nějakých 7400-7500 Kč s DPH.

Uvnitř balení najdeme mimo samotné desky manuál, děkovnou kartu, nálepky, stahovací pásky, klíčenku, teplovodivou podložku pro M.2 SSD, dva SATA 6Gb/s kabely a WiFi antény s RSMA koncovkami.

Samotná deska má celkem standardní FullATX rozměry a má integrovaný IO shield, nemusíte se tak bát, že ho ztratíte. Co se konektorů na IO shieldu týče, najdeme zde DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 a celkem sedm USB-A portů, tři poskytují 10Gb/s propustnost a čtyři jsou USB 2.0. Nechybí zde dva USB-C porty, jeden podporuje až 20Gb/s a druhý jen 10Gb/s. Deska má celkem pět 3,5mm audio jacků připojených do Realtek ALC4080 audio kodeku. RJ45 konektor je připojen na 2,5 Gb/s Intel I-225V síťovou kartu, dva RSMA konektory jsou pak připojeny do AMD RZ616 WiFi 6E čipsetu.

Deska má samozřejmě kupu PCIe slotů, primární slot je připojen přímo do procesoru a poskytuje šestnáct PCIe linek čtvrté generace, na pátou generaci by deska musela mít AMD B650E chipset. Zbylé tři PCIe sloty jsou připojeny do AMD B650 čipsetu, dva x1 sloty poskytují každý jednu PCIe linku čtvrté generace. Druhý x16 slot poskytuje elektricky pouze čtyři Gen4 PCIe linky a sdílí konektivitu s jedním M.2 slotem, takže si uživatel musí vybrat zda třetí M.2 slot nebo PCIe slot.

Deska má celkem tři M.2 sloty, ten nejbližší procesoru poskytuje čtyři linky PCIe páté generace, druhý M.2 slot je taktéž připojen do procesoru a poskytuje čtyři PCIe linky čtvrté generace. Třetí slot poskytuje taktéž čtyři PCIe Gen4 linky, ale je připojen do AMD B650 čipsetu, přičemž konektivitu sdílí s jedním x16 slotem na desce, takže pokud osadíme SSD i zde, přijdeme o poslední PCIe slot.

Na pravé straně desky najdeme i čtyři SATA 6Gb/s porty, všechny čtyři jsou připojeny do AMD B650 čipsetu.

Samotný AMD B650 čipset nijak extra netopí a má k dispozici poměrně slušně velký chladič.

Co se týče konektorů, projdeme se na desce kolem dokola, v horní části blízko chladičů napájecí kaskády najdeme přídavné napájení procesoru, je zde jeden osmipin a jeden čtyřpin. Nicméně stačí připojit jen osmipin, i nové Zen4 procesory nemají nějak šílenou spotřebu aby jeden osmipin nestačil.

Dále najdeme v pravém horním rohu desky jeden čtyřpin pro ventilátor CPU, dva čtyřpiny pro RGB LEDky, ATX 24pin a dvě USB pinoviště, jedno slouží pro USB-C vepředu skříně a poskytuje 10Gb/s konektivitu. Druhé pinoviště poskytuje konektivitu pro dva 5Gb/s porty.

Vedle 19pin konektoru najdeme ještě plastové tlačítko, které odemkne primární PCIe x16 slot, ASUS tomuto tlačtíku říká Q-RELEASE.

Ve spodní části se nachází několik alších pinovišť, jsou zde standardní piny pro připojení LEDek, tlačítek, 4pin konektor na ventilátor a dvě USB 2.0 pinoviště.

Tato řada pinů pokračuje dále, najdeme zde piny pro externí teplotní senzor, dvě pinoviště pro RGB LEDky, piny pro resetování CMOS, pinoviště pro ThunderBolt kartu, čtyřpin pro ventilátor, piny pro optický audio výstup a přední 3,5mm jacky na skříni.

Co se napájecí kaskády týče, ta je dimenzovaná rozumně, ASUS osadil konfiguraci 12+2 chytrých 60A fází, takže nebude problém s napájením i šestnáctijádrového Ryzenu 9 7950X.

Zbytek testovací sestavy byl velmi podobný jako u ostatních Zen4 procesorů, to znamená SSD Kingston KC3000 1TB, zdroj Corsair HX1200, grafická karta GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Edition 11GB a Windows 10 Pro v21H2 s nejnovějšími ovladači.

BIOS

BIOS/UEFI vypadá stejně jako na jiných ASUS deskách, ASUS umožňuje přenastavení vzhledu na jakési Se7en, díky tomu si můžete užít jiný vzhled na screenshotech níže.