RECENZE: AMD Ryzen 9 7950X a GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX

Další nedávno vydaný procesor na nový socket AM5 je pro změnu šestnáctijádrový AMD Ryzen 9 7950X. Jedná se o nejvýkonnější procesor pro "běžnou" desktopovou platformu na trhu a v podstatě může posloužit i jako základ nějaké pracovní stanice, byť AM5 platforma nemá tolik PCIe linek a RAM slotů jako ThreadRipper.

Samozřejmě nové šestnáctijádro není úplně pro každého, je však zajímavé, že tento model oproti předchozím generacím zlevnil. Zároveň jsou ale na trhu ještě pořád velmi dobré Zen3 procesory pro levnější AM4 socket za velmi zajímavé. Konkrétně šestnáctijádrový Ryzen 9 5950X lze pořídit za nějakých 15 000 Kč s DPH, nový 7950X je typicky za 20 000 Kč s DPH.

Nicméně i tak je výkonnostní skok poměrně znatelný, nové Zen4 procesory mimo vyššího IPC, frekvencí, podpory PCIe páté generace nabízí i vychytávky jako AVX-512 instrukční sadu a integrované grafické jádro.

Navíc už na trh dorazily i levnější základní desky s nižším B650 chipsetem, nicméně na opravdu levné desky si ještě nějakou dobu počkáme, nejen díky inflaci a problémům v dodavatelském řetězci.

Minulé Ryzeny jsem testoval s vodním chlazením, ale při testování Ryzenu 9 7950X jsem narazil na podivný problém, kdy se jeden CCD modul s osmi jádry přehříval klidně na 97°C a to i bez přetaktování. Vodníka SilentiumPC NAVIS RGB 280 AIO tak nahradila překvapivě vzduchová Noctua NH-D15 SE-AM4, kterou jsem vytáhl ze svého domácího počítače.

Noctua totiž první CCD uchladí na 95°C ve velmi vysoké a specifické zátěži. Trochu jsem se tím střelil do nohy a přišel jsem možná až o 2% vícevláknového výkonu a také jsem získal pocit, že procesor je méně ochotný boostovat na velmi vysoké frekvence. Bohužel lepší AIO nemám a NAVIS od SilentiumPC si vedl ještě hůře, než Noctua. Navíc mi přišlo zajímavé procesor otestovat se známým vzduchovým chladičem, nezapomněl jsem i na testy s nižším napájecím limitem, kde Noctua chodí ještě lépe.

AMD Ryzen 9 7950X je podobně jako 7900X složen ze tří kusů křemíku, dva procesorové čiplety doplňuje ještě centrální IO čiplet s paměťovým řadičem, PCIe linkama, USB, SATA a iGPU. Procesor má opět velmi vysokou taktovací frekvenci v základu, konkrétně 4,5 GHz, Turbo boost jednoho jádra pak dosahuje hodnoty až 5,8 GHz.

Je tu však jedna podivnost, jedno CCD je vždy taktováno na vyšších frekvencích, než druhé v zátěži. Takže třeba v AVX2 zátěži na všechny jádra nám osm jader tiká na 5150 MHz, zatímco druhé CCD tiká na 4950 MHz. Původně jsem si myslel, že se jedná o bug, ale údajně je to vlastnost, kterou mi nezávisle na AMD potvrdily dvě další osoby, které si Ryzen 9 7950X pořídily. Díky tomu má jedno CCD vždy vyšší teplotu, to rychleji taktované nemá problém vystřelit na 95°C, zatímco druhé CCD se drží někde mezi 86-88°C. S nižším napájecím limitem jsou taky logicky nižší, teploty a spotřeba taktéž.

AMD Ryzen 9 7950X ke mně dorazil ve svém prodejním balení, stejně jako předchozí Zen4 procesory a nejedná se tak o inženýrský vzorek. K procesoru je ještě přibalená klasická AMD nálepka a jednoduchý manuál. Chladič v krabičce nenajdeme, ten si uživatel musí obstarat po vlastní ose.

Tovární nastavení napájecích limitů je opět celkem vysoké, ale u šestnáctijádra dává celkem smysl. Procesor má 170W TDP a 230W PPT, stejně jako dvanáctijádrový Ryzen 9 7900X. Nicméně tentokrát se mi povedlo využít až 220W napájecího limitu v AVX2 zátěži, v ne-AVX2 zátěži je odběr až "jen" 190 Wattů. Osobně bych procesor provozoval s lehce nižším limitem, dopad na výkon si ukážeme v další kapitole.

Nyní ke zbytku testovací sestavy, společnost GIGABYTE mi totiž zaslala základní desku GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX. Tato deska je značně levnější, než dříve testovaná GIGABYTE X670E AORUS MASTER. Aktuálně desku potkáme v eshopech za nějakcýh 7500-8000 Kč včetně DPH, což je na úrovni hi-endových X570 desek, ale na druhou stranu má deska pořádnou napájecí kaskádu a částečnou podporu PCIe 5.0. Osobně doufám, že se objeví i nějaké dostupnější desky a třeba i nižší čipsety.

V balení najdeme mimo samotnou desku i nějaké příslušenství. Konkrétně se v krabici nachází lehce univerzální manuál pro různé B650 desky, dva SATA 6Gb/s kabely, WiFi antény, M.2 šroubek(lehce zbytečný, jelikož úchycení SSD šroubek nepoužívá) a držák na kabely k LEDkám a tlačítkům vepředu skříně. Deska využívá modul AMD RZ616, což je v podstatě MediaTek 9722 čipset, pokud pořídíte desku v revizi 1.1, najdete místo MediaTeku WiFi čipset Intel AX210. Oba dva moduly podporují standard WiFi 6E.

Samotná deska má FullATX formát a nese na sobě kupu pasivních chladičů, což je v této cenové kategorii očekávané. Protože se jedná o model s B650 čipsetem, nabídne PCIe páté generace pouze ve formě čtyř linek v první M.2 slotu.

Začneme ve spodním rohu desky, zde najdeme CMOS baterii, 19pin USB 5Gb/s konektor pro dva porty vepředu skříně, čtyři SATA 6Gb/s porty a interní USB-C 20Gb/s pro připojení vepředu skříně.

Na spodku desky pak nalezneme tradiční pinoviště na LEDky a tlačítka skříně, čtyřpin pro PWM ventilátor a dvě pinoviště, kde každé poskytuje dva USB 2.0 porty.

Více vlevo pak najdeme další kupu pinovišť, dvoupin pro externí napájení, které rozsvítí LEDky na desce, čtyřpin pro PWM ventilátor, pinoviště pro externí TPM a dvě pinoviště pro RGB LEDky. Výbavu zde zakončují piny pro připojení audio jacků vepředu skříně.

Výše nad SATA porty najdeme další čtyřpin pro PWM ventilátor, 24pin ATX konektor pro napájení desky a tlačítko pro restartování desky, což je lehce zvláštní. Také se zde nachází čtyři diagnostické LEDky pro CPU, RAM, VGA a bootovací disk.

V horním rohu pak najdeme tři čtyřpiny pro ventilátory a tři pinoviště pro RGB LEDky.

Pro přídavné napájení procesoru zde najdeme jeden osmipin a čtyřpin, nicméně stačí připojit jen osmipin, ten totiž dokáže protlačit až 384 Wattů.

Na zadním panelu desky najdeme celkem veselou portovou výbavu, je zde tlačítko pro Q-Flash Plus, což je funkce umožňující nahrát jiný BIOS bez nutnosti mít osazený procesor, RAM a další komponenty, stačí jen napájení, deska a USB klíč. Na desce najdeme velký DisplayPort 1.4a a HDMI 2.1, což se hodí, pokud chceme používat integrované grafické jádro.

Potěší přítomnost čtyř USB 2.0 portů, což je skvělé pro různé periferie jako klávesnice a myš, není pak třeba plýtvat rychlými USB porty. Dále zde najdeme celkem pět USB-A 5Gb/s portů, jeden USB-C 10Gb/s a dva USB-A 10Gb/s porty. Nechybí i RJ45 konektor připopjený do Realtek RTL8125 2,5GbE čipsetu. Audio kodek je taktéž z dílen Realteku, konkrétně se jedná o Realtek ALC897, což není něco, co bych očekával na celkem hi-endové desce. I proto se GIGABYTE audiem nechlubí a zmiňuje jen "HIFI Audio" a "Realtek Audio".

Nyní k PCIe slotům, deska má celkem tři velké x16 PCIe sloty. Nicméně pouze jeden z nich poskytuje elektricky šestnáct PCIe linek čtvrté generace a je připojen do procesoru. Je to samozřejmě hned první kovový PCIe slot nejblíže procesoru, má i o něco lepší plastový zobáček pro snadnější odemknutí grafické karty. Zbylé dva PCIe sloty jsou sice fyzicky x16, ale každý z nich poskytne pouze jednu PCIe linku třetí generace z AMD B650 čipsetu. Toto se mi jeví jako poněkud smutné na relativně drahé desce, očekával bych alespoň jeden x4 Gen4 slot, ale máme smůlu.

Dále má deska tři M.2 sloty, podporují různé délky SSD včetně 110mm a všechny podporují pouze PCIe NVMe SSD, což není moc problém, protože SATA SSD jsou celkově na ústupu a jejich vývoj značně zaostal. Dva M.2 sloty jsou připojené přímo do procesoru, jeden poskytuje čtyři PCIe Gen5 linky a druhý poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky. Třetí M.2 slot je připojen do AMD B650 čipsetu a poskytuje čtyři PCIe Gen4 linky. Všechny sloty mají celkem použitelné pasivní chladiče a úchyt, který nevyžaduje šroubek a šroubovák.

A jak vypadá deska, když je odstrojená? Tak, jako to můžete vidět na fotografii níže.

Co se napájecí kaskády týče, ta je dostatečně naddimenzovaná s rozumným chlazením. GIGABYTE kaskádu označuje jako "Twin 14+2+1" na osmivrstvém PCB. Oněch čtrnáct 70A broučků se stará o papání pro VCore procesoru, konrétně se jedná o Infineon TDA21472 OptiMOS PowerStage.

Kontrolér těchto fází je Infineon XDPE192C3B, nicméně oněch čtrnáct fází je zdvojeno a z pohledu kontroléru jich je sedm. Dále zde máme dva On Semiconductor NCP303160 SPS 60A MOSFETy, které se starají o napájení VSOC a GPU a poslední kousek je Renesas ISL99390 SPS 30A MOSFET, který má pomáhat PCIe linkám, které jsou připojeny k CPU.

Kaskáda se nijak moc nevzrušuje i s Ryzenem 9 7950X v plné zátěži, což je velmi pozitivní.

Na desku jsem nahrál nejnovější BIOS verze F3a a osadil jsem stejné komponenty, jako v předchozích testech Zen4 procesorů. To znamená G.Skill TridentZ 5 Neo 32GB(2x16) DDR5-6000 RAM, Kingston KC3000 1TB PCIe NVMe SSD, grafickou kartu GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME Edition 11GB (ovladače ve verzi 516.94). Jako zdroj posloužil starý dobrý Corsair HX12000. Na testování ve Windows jsem využil klasiku ve formě Windows 10 Pro v21H2.

V konfiguraci BIOSu jsem však provedl menší změnu a ze zvědavosti jsem použil volby "Low Latency Support" a "EXPO High Bandwith Support". Tato nastavení způsobila nějakou magií vyšší propustnost RAM a nižší latence, jediný negativní efekt, který jsem zaznamenal bylo to, že v intenzivní zátěži RAM docházelo k pískotu někde v oblasti napájecí kaskády. Nicéně dělo se to i bez těchto voleb a jen při specifických úkonech, replikovat to dokážu v 7-Zipu a AIDA64 paměťových testech, jinde prakticky ne. Tento podivný bug jsem GIGABYTE nahlásil, dokáží to replikovat a nápravě se prý pracuje.

Dodatek ohledně rozměrů X670E čipsetu

Pozorný čtenář si možná vzpomene na masivní kontroverzi u první Zen4 recenze, kdy společnost AMD údajně zakázala měřit velikost X670E čipsetů. Rozměry jsou extrémně tajné a jejich vyzrazením si získá daný člověk návštěvu neznámé třípísmenkové agentury.

Rozhodl jsem se tak odvážně přeměřit velikost AMD X670E čipsetu na desce GIGABYTE X670E AORUS MASTER, ale rozměry schválně nenapíšu do článku, jinak by na mně přišli. Pro měření jsem využil posuvné měřítko(šupléra), které bylo naposledy kalibrováno v roce 2014 a od té doby sedí ve své krabičce. Je možné, že následující fotografie některé čtenáře šokují a nedají jim spát, za to však odmítám brát jakoukoliv zodpovědnost.