RECENZE: ASUS ROG MAXIMUS XII APEX a Intel Core i9-10900K

Předem musím říci, že testovaná základní deska není pro každého, je určena primárně pro nadšence do extrémního přetaktování a je tak velmi specificky vybavena na tyto účely. To samozřejmě neznamená, že není možné desku používat na normální počítač, ale téměř nikdo to dělat nebude. Aktuálně se deska prodává za nějakých 12 700 Kč s DPH, záleží samozřejmě na konkrétním eshopu.

ASUS mi desku zaslal společně s desetijádrovým procesorem Intel Core i9-10900K a paměťovým kitem G.Skill TridentZ NEO 2x8GB DDR4-3800 CL16. Procesor i paměti jsem jsem testoval v továrním nastavení, tedy default pro CPU a XMP profil u RAM, přetaktování jsem zkusil také, ale snažil jsem se najít nastavení, které prošlo všemi testy a ne jen jedním benchmarkem.

Deska toho nabízí poměrně hodně, pojďme se tedy podívat na balení a příslušenství. Deska sedí v ochranném obalu a pod plastovým průhledným krytem. Tato část krabice jde vyndat a odhalí se tak čtyři přihrádky, ve kterých najdeme příslušenství. Najdeme zde překvapivě plný počet SATA 6Gb/s kabelů pro všech osm SATA portů na desce, tedy celkem osm SATA kabelů. Dále zde najdeme WiFi antény, klíčenku, externí teplotní senzory, 4pin prodlužováky, sadu lepíků, podložku pod hrnek, děkovnou kartu, manuál, šroubky pro M.2 SSD, instalační DVD a DIMM M.2.

U DIMM M.2 se na chvíli zastavím, jedná se o poměrně zajímavé řešení, jak připojit M.2 disky do desky a zároveň jim zajistit rozumné chlazení. ASUS tuto kartu používá již několik generací u mnohých dražších základních desek. Do DIMM M.2 modulu lze osadit dva PCIe NVMe disky, přičemž každé dostane k dispozici čtyři PCIe Gen3 linky. Oba dva disky jsou připojené do Intel Z490 chipsetu, který poskytuje celkem dvacet čtyři PCIe Gen 3 linek, komunikace s procesorem pak probíhá tradičně přes čtyři Gen3 linky. Do karty jsem osadil dva starší Samsungy 960 EVO 500GB a vyrobil jsem na nich RAID0, protože proč ne.

Nyní k samotné desce. Celé desce dominuje velký pasivní chladič, který se skládá z několika částí. Logo ASUS ROG je podsvícené za pomoci RGB LED, přičemž sedí na plechu, který kryje Intel Z490 chipset a třetí M.2 2280 slot. Tento plech drží na místě čtyři šroubky, po demontáži plechu můžeme nainstalovat třetí PCIe NVMe SSD, M.2 SATA není podporováno.

Po demontáži druhého chladiče se nám naskytne pohled na Intel Z490 chipset, ten poskytne šest SATA portů, USB porty, Intel I-225V 2,5GbE síťové připojení a také až 24 PCIe Gen3 linek. Co se PCIe slotů týče, deska nabídne celkem čtyři. Dva x16 sloty jsou připojené přímo do procesoru, přičemž můžeme použít jeden x16 Gen3 nebo dva x8 Gen3 sloty. Deska ani procesor nepodporují PCIe Gen4 a v budoucnu podporovat nejspíše nebudou, jelikož zde chybí potřebné Gen4 redrivery, což na extrémní přetaktování procesoru nikoho trápit nebude. Druhé dva PCIe sloty jsou přivedeny do Intel Z490 chipsetu, jeden nabídne čtyři linky Gen3, ale je vzadu otevřený a můžeme tak osadit i x8 či x16 přídavné karty. Čtvrtý slot poskytuje jednu Gen3 PCIe linku.

A když už jsme u těch SATA portů, ASUS jich osadil rovnou osm a jsou zajímavě křížem umístěné, což má údajně zlepšit vedení kabelů ve skříni, koncovky navíc nelezou tolik do prostoru skříně. Šest SATA portů poskytuje přímo Intel Z490 chipset a nabídne i SW RAID 0/1/5/10, zbylé dva porty poskytuje přídavný řadič ASMedia. Vedle SATA portů pak bydlí jeden 19pin konektor poskytující dva USB 3.0 5Gb/s porty.

V pravém spodním rohu desky najdeme malou hromádku pinovišť a jedno tlačítko. Zcela v rohu bydlí přepínač BIOSů, deska má totiž dva. Není zde žádné automatické přepínání, musíme přepínat ručně, což ocení snad všichni kromě neznalých uživatelů. Trochu podivné je umístění LEDek signalizující použitý BIOS, obojí totiž bydlí mezi PCIe sloty a teoreticky mohou být s tlustší grafickou kartou překryté, ale nejedná se o nějaký zásadní problém. V pravém spodním rohu najdeme jeden dvoupin pro externí teplotní senzor, tři PWM čtyřpiny pro ventilátory, jeden třípin určený pro vodní pumpy(je zde konstantně k dispozici 12V) a nechybí piny pro zapojení tlačítek, LEDek a PC speakeru na skříni.

Levá spodní část desky obsahuje zbytek různých pinovišť, najdeme zde výstup pro přední audio panel, ASUS NODE konektor, molex pro přídavné napájení PCIe slotů, šest USB 2.0 portů, RGB pinoviště, header pro přídavnou Thunderbolt kartu a FS Mode přepínač. Audio zde obstarává zvukový kodek Realtek S1220A, který ASUS označuje jako ASUS ROG Supreme FX 7.1.

Zadní výstupy na desce nabídnou ostatní potřebnou konektivitu, najdeme zde tlačítko na reset BIOSu, tlačtko pro BIOS Flashback, dva separátní PS/2 porty, celkem deset USB portů(1x 10Gb/S typ C, 5x typ A 5Gb/s a čtyři typu A 10Gb/s), RJ45 konektor(obsluhuje ho 2,5Gb/s Intel I-225V), dva RSMA konektory pro Wifi(Intel AX201, tedy WiFi 6) a pět 3,5mm audio jacků, přičemž nechybí i optický SPDIF výstup. Extrémní taktovače zde jistě potěší přítomnost PS/2 portů, ale jistě i další nadšence do PS/2 periferií.

Kousek za zadním panelem bydlí dva osmipinové konektory pro napájení procesoru, pokud plánujete taktovat třeba Core i9-10900K, určitě má smysl zapojit oba dva, jelikož tyto procesory mohou mít po extrémním přetaktování velmi vysoký odběr. Vedle osmipinů bydlí čtyřpinový konektor pro ventilátor.

V pravé horní části pak najdeme POST displej, dvě RGB pinoviště a diagnostické LEDky, které mi nešlo moc dobře vyfotit, nicméně většina taktovačů ocení hlavně displej zobrazující POST kódy. Vedle POST kód displeje bydlí tři čtyřpiny pro ventilátory.

V pravé části desky najdeme zbytek konektorů a tlačítek, kterých není zrovna málo. Najdeme zde zapínací tlačítko nadepsané jako Start, Flex Key(standardně slouží jako restart, ale je možné změnit funkcionalitu v BIOSu), LN2 jumper, který je relevantní, pokud plánujeme taktovat na tekutém dusíku. Dále jsou zde dva RSVD přepínače, ty opět slouží taktovačům k nastavení poněkud vyšších hodnot napětí, které jsou potřeba při taktování s tekutým dusíkem. Nechybí Slow mode a Pause přepínač. Tuto OC výbavu doplňují ještě safe boot a retry tlačítka. Vedle této hromady tlačítek najdeme napájecí ATX 24 pin konektor, který má zesílené piny pro 12V napájení. Vedle napájení bydlí další čtyřpin konektor pro ventilátor a také USB-C pro přední panel skříně.

Deska má poněkud netradičně pouze dva sloty pro RAM, což je z důvodu extrémního přetaktování, dva moduly v dual-channelu se taktují lépe, než čtyři. Dva moduly je snadnější připojit do CPU a je zde i lepší integrita signálu. Deska podporuje maximálně DIMMy s kapacitou 32GB, můžeme tak mít 64GB RAM celkem. Na desce není problém paměti přetaktovat a vymáčknout propustnost klidně 4800 MT/s, ale nejedná se o nastavení vhodné pro denní provoz.

Pořádná deska určená pro extrémní taktování potřebuje pořádnou napájecí kaskádu. ASUS se rozhodl nepodporovat integrovaná GPU a tím se tak uvolňuje prostor pro napájení procesoru, jelikož zde nejsou fáze pro iGPU, ale jen pro VCore a VCCSI. Chlazení napájecí kaskády je velmi robustní, součástí chladiče je i masivní kryt výstupů na desce. VRM pro jádro má celkem šestnáct fází složených z Infineon TDA21472 70A chytrých pwrstages. Nicméně PWM kontrolér ASP14051 neumí řídit šestnáct fází, proto ASUS použil paralelní zapojení a kontrolér tak vidí osm fází.

Na desce jsem ke svému překvapení našel ještě jeden ASP14051 kontrolér, který řídí jen dvě ON Semiconductor NCP302045 45A pwrstage, ty pak napájí VCCSI sběrnici v procesoru. Pokud vás zajímavá detailnější pohled na napájecí kaskádu, doporučím se podívat na následující video.

Jak jsem zmínil dříve, testoval jsem s procesorem Intel Core 9-10900K, testy jsem prováděl ve dvou nastaveních, v tom základním testuji v továrním nastavení, procesor má tedy nastavené TDP 125 Wattů a automaticky probíhá k použití limitu 250 Wattů po dobu 56 sekund. Na pamětech jsem zapnul XMP profil, propustnost RAM tak byla 3800 MT/s s časováním CL14-16-16-36 2T.

Samozřejmě jsem zkusil procesor i přetaktovat, snažil jsem se primárně najít nastavení, které funguje relativně dlouhodobě a mohu otestovat všechny programy a hry, tedy nic extrémního. Nakonec jsem skončil na frekvenci 5GHz pro všech deset jader, to jsem ještě dokázal uchladit chladičem SilentiumPC Navis RGB 280. Paměti jsem přetočil jen lehce, dosáhly propustnosti 4000 MT/s se stejným časováním. Jednojádrový výkon může být občas nižší, jelikož jednojádrový boost procesoru je standardně až 5,3GHz, ale MT výkon by se měl zajímavě zvednout, hlavně v testech, které vytíží procesor na delší dobu, než jednu minutu. S limitem 250W totiž všechna jádra boostují až na 4,9GHz, takže výkon je trochu podobný přetaktovanému stavu. Procesor šel přetaktovat i na 5,1-5,2 GHz, ale teploty byly příliš vysoké a systém nebyl 100% stabilní.

Nadále využívám grafickou kartu Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME a zdroj Corsair HX1200, jako systém posloužily Windows 10 Pro v2004 s aktuálními ovladači.

BIOS

Níže se můžete podívat na několik screenshotů z BIOSu, pokud jste viděli nějaký moderní BIOS na ASUS desce, viděli jste je všechny. Samozřejmě některé položky nemusí být dostupné na všech deskách, závisí hodně na použitém hardware.