RECENZE: ASUS ROG Strix B550-F Gaming WiFi a Ryzen 5 3600 přetaktování

Nové základní desky s AMD B550 chipsety míří tak trochu do hi-end segmentu, často mnohé nabízí výbavu jako vyšší modely s X570 chipsetem, byť s trochou méně PCIe linek. AMD B550 chipset je totiž pouze PCIe Gen3, zatímco X570 podporuje Gen4 a nabídne i více linek. Nicméně i tak B550 platforma nabízí velmi slušnou konektivitu, PCIe Gen4 zde typicky obstarává procesor, většina desek tak nabídne čtyři Gen4 linky pro první NVMe disk a šestnáct pro GPU. Levnější desky pak PCIe Gen4 nabídnout nemusí vůbec, ale to není případ testované desky.

ASUS ROG Strix B550-F Gaming WiFi se aktuálně prodává za nějakých 5199 Kč s DPH, což desku řadí do hi-endu. Tomu odpovídá velmi dobré VRM a další výbava. Pokud vás však WiFi nezajímá, doporučil bych spíše variantu bez WiFi 6, ta stojí nějakých 4790 Kč s DPH a nabídne to samé, jen bez WiFi karty. Tato recenze tak víceméně obsáhne i verzi bez WiFi, jelikož se jedná o úplně stejné desky.

Na recenzi mi deska dorazila ve svém standardním balení, mimo samotné desky zde najdeme manuál, poděkování za koupi, sadu lepíků, čtyři SATA 6Gb/s kabely, WiFi antény, stahovací pásky, šroubky a podložky pro M.2 disk a také prodlužku na RGB pinoviště.

Nyní se podíváme na samotnou základní desku, nejprve se podíváme na konektory v zadní části. Deska nabídne celkem osm USB portů, dva jsou pouze USB 2.0, přičemž jeden slouží pro funkci BIOS Flashback. Další čtyři modré USB typu A nabídnou 5Gb/s USB. Nakonec máme dva 10Gb/s porty, jeden je však USB-C. Na desce je také 2,5Gb/s ethernet, konkrétně ho poskytuje chipset Intel I225-V, podpora gigaitu a pomalejších rychlostí je samozřejmostí.

Vedle těchto portů najdeme DisplayPort 1.2 a HDMI 2.1 výstup, ty samozřejmě fungují jen po osazení procesorů s integrovanou grafickou kartou. Vedle těchto výstupů jsou pak standardní RSMA konektory připojené do Intel AX200 WiFi 6 chipsetu. Výbavu zakončuje pět 3,5mm audio jacků a jeden optický SPDIF výstup. Audio kodek na desce je Realtek ALC S1220A, který ASUS označuje jako ROG SupremeFX 7.1. Nad těmito porty bydlí plastová krytka s logem ROG, které je podsvícené RGB LEDkami.

Dále se podíváme na napájecí kaskádu pro CPU. Ta má celkem čtrnáct fází, přičemž dvě jsou dedikované pro VSOC část (APU touto větví napájí i iGPU). Nicméně doopravdy je to spíše celkem sedm fází ála 6+1, přičemž ASUS nepoužil doublery(zdvojovače, prý jich je na trhu aktuálně nedostatek), použité "power-stages" pracují paralelně, tedy vždy dvě na jednu fázi, konkrétně došlo na použití Vishay SIC639, každý kus protlačí až 50A. Teoreticky je tak možné protlačit až 600A, nicméně taková situace velmi pravděpodobně nikdy nenastane, reálná zátěž už většiny procesorů bude ukusovat něco v rozpětí 50-150A v závislosti na konkrétním CPU.

ASUS také tradičně používá svůj vlastní PWM kontrolér Digi+ ASP1106.

Samotné chladiče napájecí kaskády vypadají poměrně rozumně, jsou celkem velké, těžké a mají i nějaké to žebrování. Kaskáda samotná je navíc velmi efektivní, takže VRM mnoho tepla nevytvoří, možná při použití Ryzenu 9 3950X dojde k nějakému zahřátí, ale nic hrozného bych nečekal. Vishay u těchto power-stages uvádí maximální teplotu 150°C, takže případný uživatel by se musel velmi snažit, aby tyto čipy usmažil. Nicméně pokud má VRM 150°C, řekl bych, že je se systémem něco velmi špatně.

Co se přídavného napájení týče, deska má v levém rohu k dispozici jeden standardní EPS12V osmipin a k tomu ještě přídavný čtyřpin, který považuji spíše za zbytečný a je možné ho ignorovat, jelikož přes osmipin bez problémů protlačíte přes tři sta Wattů a tolik energie žádný AM4 procesor nepotřebuje. V horní části pak ještě najdeme dva čtyřpiny pro ventilátory a RGB header.

Pod AM4 socketem najdeme první M.2 slot, který poskytuje až čtyři PCIe Gen4 linky z procesoru, může také poskytnout SATA port a podporuje až 110mm dlouhá SSD. Chladič je tak o něco větší a primární NMVe disk bych doporučil osadit do tohoto slotu. Na test jsem osadil Samsung 970 PRO 512GB PCIe NVMe Gen3 SSD.

Vedle slotů pro paměti typu DDR4 se tradičně nachází ATX 24pin pro napájení desky, hned vedle bydlí diagnostické LEDky, které signalizují případný problém s CPU, RAM, grafickou kartou nebo bootováním z disku. Vedle 24pin konektoru pak bydlí USB 5Gb/s 19pin konektor, pro připojení předního panelu ve skříni.

Pokud se podíváme níže, najdeme celkem šest SATA 6Gb/s portů, které poskyuje AMD B550 chipset.

Zcela ve spodní části desky je hromádka pinovišť, je zde tradiční front panel, dva čtyřpiny pro ventilátor, dva USB2.0 headery pro celkem čtyři porty, piny na reset nastavení BIOSu, piny pro externí teplotní senzor a dva RGB headery. V levé části desky pak najdeme výstup pro přední audio panel skříně a také piny pro ThunderBolt, pokud si pořídíte ThunderBolt kartu, je nutné ji propojit s tímto konektorem a podporu zapnout v BIOSu.

Co se PCIe konektity týče, pod prvním M.2 slotem bydlí hlavní PCIe x16 Gen4 slot, CPU musí samozřejmě podporovat PCIe Gen4. Pod tímto slotem najdeme čtyři další PCIe sloty, všechny jsou pouze Gen3 a poskytuje je AMD B550 chipset. Tři sloty jsou standardní PCIe x1 Gen3, čtvrtý je fyzicky x16, ale elektricky pouze x4 Gen3, opět pověšený na AMD B550 chipset. Vespod můžeme vidět ještě podlouhlý chladič, který kryje druhý M.2 slot, ten poskytuje čtyři PCIe Gen3 linky z chipsetu, nebo jeden SATA 6Gb/s port.

Chladič s nápisem Strix pak chladí AMD B550 chipset, samozřejmě pasivně, jelikož se jedná o méně topivý čip, než jakým je vyšší AMD X570.

Desku jsem tentokrát osadil Ryzenem 5 3600, paměťmi ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3600 CL18, grafickou kartou Gigabyte AORUS RTX 2080 Ti XTREME 11GB. Jako chladič posloužila Noctua NH-U12S SE-AM4 s rychlejším 3000RPM ventilátorem. Celou sestavu napájel zdroj Corsair HX1200.

Procesor jsem se rozhodl lehce přetaktovat, většina Ryzenů 5 3600 lze bez problémů přetaktovat na nějakých 4200-4300 MHz na všech jádrech, čímž získáme nějaký výkon navíc. Můj kus bohužel není "golden sample" a na 4,3GHz vyžaduje poměrně vysoké napětí. Nicméně novější kusy vyrobené po květnu 2020 prý bez problémů dosahují 4400-4500 MHz na všech jádrech. Abych přidal trochu výkonu procesoru, zrychlil jsem i paměti na 3733 MT/s, IF/FCLK jsem tak nastavil na 1867 MHz. XMP profil typicky ubere trochu PPT limitu procesoru, ten jsem navýšil na 130 Wattů, což je více než dost pro toto šestijádro. Ryzen 5 3600 mnoho energie nespotřebuje, typicky se vejde do nějakých sto Wattů. S chladičem jsem byl nakonec lehce na hraně, což je způsobené vyšším napětím pro VCore, určitě bych doporučil nějaký mohutný chladič.

Software a BIOS

V této sekci se podíváme na bundlovaný software a BIOS z rychlíku. Nejprve však zmíním technologii ASUS AI Noise Cancelling Microphone. V podstatě se jedná o odrušení různých hluků okolí při použití mikrofonu za pomoci AI, v podstatě něco jako RTX Voice. Výhodou je, že nepotřebujeme NVIDIA grafickou kartu řady RTX, nevýhodou je, že aktuálně je tato funkce podporována pouze ve Windows 10 a to skrze Armoury Crate software, nejedná se tak o samostatný nástroj. V Armoury Crate musíme tuto funkci nainstalovat, počítač restartovat a poté je možné v Armoury Crate vybrat mikrofon, na který chceme tuto funkci aplikovat. Můžeme zde konfigurovat tři úrovně(osobně bych asi použil tu nejvyšší, nižší úrovně propustí některé zvuky) a případně můžeme tuto funkci zcela vypnout. Jak tuto funkci nakonfigurovat se dozvíte kliknutím sem.

Já jsem zběžně vyzkoušel, zda odrušení různých hluků funguje, na krátké nahrávce můžete slyšet můj hlas, zkoušel jsem vytvářet hluk hrníčkem a lžičkou a také bušením do klávesnice. Odrušení opravdu funguje, ale dochází k jisté modifikaci hlasu, přijde mi, že dojde ke snížení kvality, nicméně na nějaké konferenční hovory je to asi OK. Je možné, že s jiným softwarem se to bude chovat lépe. Rozhodně je tato technologie malým plusem, určitě se najdou uživatelé, co toto ocení.

ASUS Armoury Crate

Armoury Crate jistě mnoho uživatelů ASUS produktů zdá i z notebooků, můžeme zde stahovat ovladače, software, BIOS, manuály, konfigurovat RGB LEDky a také AI Noise cancelling pro mikrofon.

ASUS AI Suite 3

Tento nástroj je takovou stálicí co se ASUS software týče, můžeme zde různě ladit procesor, paměti, napájecí kaskádu a také zde můžeme nechat inteligentně řídit ventilátory, ve virtuální PC skříni si můžeme naklikat jejich pozice a software pak za uživatele inteligentně řídí otáčky všechn ventilátorů.

BIOS

Do BIOSu nahlédneme krátce, pokud jste za poslední roky viděli UEFI rozhraní na ASUS desce, viděli jste je všechny. Vše se dobře ovládá i jen klávesnicí a deska podporuje BIOS Flahback, takže je možné aktualizovat BIOS i bez přítomnosti CPU, RAM a GPU.