RECENZE: ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) - AniMe Vision víko a NVIDIA RTX 5090
Po nedávném dostupnějším MSI Vector 16 HX AI jsem měl příležitost podívat se opět na nějaký spíše hi-endový notebook. ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) s GeForce RTX 5090 24GB se totiž prodává za nějakých 128 990 Kč včetně DPH a nejedná se o žádné ořezávátko či levný model.
Testovaný kus se od prodejní verze lišil pouze z hlediska SSD, prodejní kusy mají 4TB SSD, testovací kousek měl pouze 2TB SSD. Nicméně jedná se o snadno vyměnitelnou komponentu a naštěstí nedošlo na použití levného QLC SSD, což bych i očekával.
Konfigurace vypadala takto:
- Intel Core Ultra 9 275HX 24C/24T - 3,1GHz, Turbo až 5,4GHz, 36MB L3 cache, 100W TDP, 3nm
- 2x32GB RAM DDR5-5600 CL46-45-45-90 2T
- Intel Graphics (Arrow Lake)
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB 175W
- 18" 2560x1600, MiniLED, 60~240 Hz FreeSync, 100% DCI-P3, 500 nitů
- WD PC SN8000S 2TB, M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4
- Intel BE201 WiFi 7 + Bluetooth
- 1080p 60 FPS webkamera
- 4 cell, 90Wh baterie
- Windows 11 Pro 24H2
ASUS mi zaslal notebook ve svém standardním balení, uvnitř krabice nic moc speciálního nenajdeme, v podstatě jen samotný notebook a 380W napájecí adaptér, což je slušná cihlička.
Rozměry samotného notebooku jsou 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 centimetrů, hmotnost je pak slušných 3,3 kilogramu.
Horní víko displeje je kovové a najdeme zde logo ASUS ROG podsvícené za pomoci RGB LED. Také zde najdeme displej, kterému ASUS říká AniMe Vision, standardně tam běhá nápis "For those who dare", ale chování displeje můžeme změnit. Je to tak trochu gimmick některých ASUS notebooků, při provozu na baterie zůstane pouze staticky svítit.
Na zadní straně notebooku najdeme hlavní výdech chlazení, také zde můžeme vidět část RGB LED pásku, který je na celé spodní straně notebooku
Na pravé straně notebooku najdeme pouze dva USB-A 10Gb/s porty.
Na levé straně najdeme hlavní část portů, napájecí konektor, RJ45 2,5GbE, HDMI 2.1 výstup, USB-A 10Gb/s a dva USB-C porty. Oba dva USB-C porty nabízí Thunderbolt 5 s DisplayPortem. Podporují také až 100W dobíjení notebooku. Výbavu zakončuje jeden 3,5mm audio combo jack.
Portová výbava je tak přijatelná, ale mohlo by těch portů být na 18" stroji krapet více, někteří uživatelé mohou postrádat například čtečku SD karet. USB konektivia jde snadno rozšířit za pomoci různých hubů.
Po otevření víka nás přivítá palmrest s klávesnicí, která má celkem příjemné rozložení kláves, numerický blok je vesměs úplný, zapínací tlačítko sedí mimo a máme i tradiční klávesy pro nastavení zvuku a chování ventilátorů. Klávesnice má samozřejmě RGB LED podsvícení, které je konfigurovatelné v ASUS Armoury Crate.
Jedním z hlavních lákadel notebooku je displej, jedná se o pěkný panel s 18" úhlopříčkou a rozlišením 2560x1600 pixelů. ASUS displeji říká ROG Nebula HDR Display, jedná se o panel používající miniLED technologii. Podporuje samozřejmě G-Sync s obnovovací frekvencí až 240Hz, HDR a také má certifikaci "Pantone Validated" včetně 100% DCI-P3 pokrytí. ASUS tvrdí, že krátkodobě může displej dosáhnout jasu až 1200 nitů, což je celkem vysoké číslo.
Spodní víko notebooku je z velké části plastové. Můžeme zde navíc vidět světlovod pro LEDky kolem dokola, v noci tak můžeme mít podsvícení okolo notebooku pro...epický efekt? Kulinářský herní zážitek? Založeno.
Hlavní vychytávkou spodního víka je fakt, že nemá žádné šroubky, trochu to tak připomíná různé HP ProBooky/ZBooky, máme zde totiž mechanický přepínač, který spodní víko odemkne a můžeme ho velice snadno demontovat. Zde má ode mě ASUS palec nahoru, jelikož tímto krokem usnadňuje výměny vadných komponent, nebo jejich upgrade.
Uvnitř notebooku můžeme vidět jakýsi plastový skelet, který je možné více demontovat, pokud potřebujeme vyměnit základní desku nebo WiFi modul. SODIMM paměti jsou snadno přístupné, stejně tak oba dva M.2 sloty, SSD na místě nedrží šroubky, ale plastové držáčky, kterým ASUS říká Q-Latch.
V testovacím kusu bylo osazeno jedno WD PC SN8000S 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe SSD, přičemž notebook podporuje i softwarový RAID skrze Intelí VROC.
Osazeny byly dva 32GB DDR5-5600 CL46 moduly, další upgrade je pak 2x48GB RAM, což je aktuální možné maximum.
Pod chladičem se nachází procesor Intel Core Ultra 9 275HX a grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB. Intel Core Ultra 9 275HX je samozřejmě součástí generace Arrow Lake, má k dispozici osm velkých jader a šestnáct menších jader. Napájecí limit procesoru je slušných 100 Wattů, takže je možné očekávat vysoký výkon i díky TSMC výrobnímu procesu. Procesor má integrované iGPU a NPU s výkonem neuvěřitelných 13 TOPS.
Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24GB posouvá mmnožství VRAM u nejrychlejších notebooků, jedná se tak o upgrade oproti RTX 4090/3080, které v mobilnním provedení nabízely maximálně 16GB paměti. Pro nějaké AI legrácky tak máme k dispozici více paměti, pokud 24GB nestačí, lze odkázat ještě na AMD Strix Halo, kde lze iGPU přidělit až 96GB VRAM, nicméně to se netýká recenzovaného notebooku.
Mobilní GeForce RTX 5090 24GB si může vzít až 175 Wattů díky technologii Dynamic Boost, nicméně většinu času si bere spíše maximálně 150 Wattů, jelikož nějakou tu energii si pro sebe chce vzít procesor a ne vždy napájecí rozpočet pustí k lizu právě Dynamic Boost.
Testoval jsem primárně v napájecím režimu "Performance" a MUX čip jsem měl přepnutý na dGPU režim, abych vymáčknul co nejvíce výkonu z přídavné grafické karty.
Co se předinstalovaného softwaru týče, můžeme ho vidět na následujícím screenshotu, nechybí tak standardní omáčka, přičemž McAfee jsem poslal pryč.
Pozitivní je, že utilita G-Helper na notebooku také funguje. Během psaní předchozích dvou vět jsem navíc zjistil, že jsem si z testovacího notebooku neuložil screenshoty Armoury Crate a G-Helperu, proto je v článku nevidíte.