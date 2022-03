RECENZE: ASUS ROG Zephyrus G14 (2022) - Zen3+, Radeon RX 6800S a 2560x1600 LCD

ASUS ROG Zephyrus G14 si již třetím rokem udržuje pozici nejvýkonějšího notebooku na trhu s čtrnáctipalcovým displejem. Čtrnáct palců je vůbec zajímavá velikost, osobně tyto notebooky potkávám naprosto běžně ve firemním prostředí, nicméně v běžnější části populace a u hráčů narazíme spíše na 15,6" a 17,3" stroje, nebo pak tenké a lehké žiletky s třináctipalcovám displejem nebo i menším. Čtrnáctipalcové stroje jsou tak trochu speciální, jsou velmi slušně přenosné a zároveň na nich lze pracovat lépe, než na malých a tenkých ultraboocích.

ASUS tak vyvinul velmi zajímavý stroj, který je aktuálně víceméně bez pořádné konkurence v dané velikosti, ale samozřejmě to s sebou nese nějaké kompromisy. Ty jsou stejné od první generace, notebook nemá RJ45 konektor a RAM je částečně připájená, což omezuje možnosti upgradu a opravy. A ano, jsou to víceméně jediné výtky, které vůči této řadě mám.

Třetí generace Zephyrusu G14 přináší nejvíce malých změn a vylepšení, narostl nám displej, respektive se změnil poměr stran z filmových 16:9 na užitečnější poměr 16:10. ASUS nabízí 1920x1200 144Hz panel nebo 2560x1600 120Hz panel, přičemž oba modely podporují AMD FreeSync. ASUS dále do notebooku přidal webkameru, což předchozím verzím zcela chybělo(osobně preferuju absenci webkamery, ale chápu, že jsou uživatelé, kteří ji potřebují/vyžadují). Tím však změny nekončí, nově na straně notebooku najdeme čtečku microSD karet, která je připojena dokonce přes PCIe, škoda, že se nejedná o plnohodnotnou čtečku SD karet, ale lepší než nic. Poslední větší změnou je přítomnost MUX čipu, můžeme tak diskrétní grafickou kartou krmit interní panel a získat tak maximální grafický výkon.

Další novinky jsou spojené s použitou platformou, notebook využívá platformu AMD Rembrandt, tedy Zen3+ procesorová jádra postavená na TSMC 6nm procesu, AMD se více zaměřilo na energetickou efektivitu a tak nečekejte příliš vysoký nárůst výkonu oproti předchozí generaci, hlavním rozdílem bude to, že tyto nové Ryzeny mají celkově nižší spotřebu. Testovaný Ryzen 9 6900HS totiž nabízí v 45W napájecí obálce výkon Ryzenu 9 5900HX, který si řekne o 54-65W, což není vůbec špatné.

Další změnou jsou samozřejmě DDR5 paměti, bohužel aktuálně není možné osadit do Zephyrusů G14 více jak 48GB RAM a zdá se, že větší moduly, než 32GB nebude zatím možné koupit. Nesmím opomenout integrované grafické jádro, AMD opustilo už lehce vousaté iGPU Vega a na řadu přichází iGPU postavené na modernější RDNA 2 architektuře, v Ryzenu 9 6900HS se mu říká AMD Radeon 680M. Toto iGPU má 768 shaderů, podporuje samozřejmě akceleraci AV1 kodeků a hlavně nabízí celkově značně vyšší výkon oproti předchozím generacím. Očekávajte klidně dvojnásobný nárůst výkonu oproti Vega 7/8 iGPU, které byly osazovány v Ryzenech 4000/5000 řady.

ASUS si pro český trh připravil zatím jen čtyři konfigurace, osobně jsem očekávál značně navýšené ceny, podobně jako u některých herních Alder Lake notebooků, nicméně žádná z konfigurací nepřesahuje částku 58 000 Kč s DPH. Jednotlivé konfigurace a jejich ceny můžete vidět v následující tabulce:

Model Specifikace konfigurace Cena s DPH GA402RK-L8032W 14 / 120Hz / R9-6900HS / 32GB RAM / 1TB SSD / RX 6800S / Moonlight White AniMe Matrix version / Windows 11 Home 57 990 Kč GA402RK-L8150W 14 / 120Hz / R9-6900HS / 32GB RAM / 1TB SSD / RX 6800S / Eclipse Gray AniMe Matrix version / Windows 11 Home 57 990 Kč GA402RJ-L4081W 14 / 144Hz / R7-6800HS / 16GB RAM / 512GB SSD / RX6700S / Eclipse Gray / Windows 11 Home 42 990 Kč GA402RJ-L8018W 14 / 120Hz / R9-6900HS / 16GB RAM / 1TB SSD / RX6700S / Eclipse Gray AniMe Matrix version / Windows 11 Home 50 990 Kč

Já jsem na test dostal nejvyšší konfiguraci, která se prodává za 57 990 Kč s DPH:

AMD Ryzen 9 6900HS - 3,3GHz, Turbo až 4,9GHz, 16MB L3 cache, 45W TDP, 6nm, 8C/16T

2x16GB RAM DDR5-4800 CL40-39-39-77 1T

AMD Radeon 680M iGPU

AMD Radeon RX 6800S 8GB

14“ BOE0A1D, 2560x1600, IPS, 48-120Hz FreeSync, 500 nitů, 100% DCI-P3

Micron 2450 1TB M.2 2280 PCIe NVMe Gen4 x4

MediaTek MT7922 WiFi 6E (802.11ax + Bluetooth 5.2)

4 cell 76Wh baterie

240W adaptér + 100W USB-C adaptér

Windows 11 Home, build 22000.493

Rovnou zmíním, že měření odběru grafické karty i procesoru lehce komplikuje technologie AMD SmartShift. Tato technologie nastavuje společný napájecí limit pro procesor i přídavnou grafickou kartu(iGPU si odebírá v rámci CPU limitů), přičemž procesoru můžeme zablokovat nějaké fixní množství energie. Tovární nastavení je takové, že Ryzen 9 6900HS a Radeon RX 6800S mají dohromady rozpočet 105 Wattů, ale procesor má maximální limit 45 Wattů, což znamená, že při maximálním využití procesoru na grafickou kartu zbyde maximálně 60 Wattů.

Pokud ale procesor v nějaké hře využívá třeba jen jedno či dvě jádra, zbyde pro Radeon RX 6800S mnohem více energie. Už nyní mohu prozradit, že Radeon RX 6800S v mnohých situacích dýchá na záda grafikám ála GeForce RTX 3070/3080 s napájecími limity 95+ Wattů, což je zajímavé z hlediska energetické efektivity.

AMD SmartShift lze v notebooku konfigurovat, já jsem testoval v továrním nastavení, což znamená 105W limit pro CPU+GPU, přičemž CPU má "zabookováno" 45 Wattů. V programu ASUS Armoury Crate můžeme tento limit navýšit až na 115 Wattů a také můžeme posouvat maximální odběr procesoru. Tradičně jsem tak otestoval v benchmarku Cinebench R23 jak si který režim vede a výkon můžete vidět v následujícím grafu. U některých profilů je TDP procesoru zapsáno v nějakém rozsahu, protože tak se procesor opravdu choval a odběr se během testu různě měnil, fixně se limit drží jen v režimech Performance nebo v manuálních režimech. Velmi mne zaujal výkon s napájecím limitem 30 Wattů, výkon zde odpovídá staršímu Ryzenu 7 4800H, který ale potřebuje o 24 Wattů energie více!

graph-6

Nyní se dostáváme k notebooku samotnému, tedy jeho balení. Krabice je standardně ASUSí a už samotný obal napovídá, jaký bude obsah. Po otevření krabice nás přivítá samotný notebook v plastovém obalu. Rozměry notebooku jsou 31,2 x 22,7 x 1,95 centimetrů, hmotnost činí příjemných 1,72 kilogramu.

Uvnitř krabice najdeme mimo samotného notebooku rovnou dva napájecí adaptéry, jeden 100W malý cestovní s USB-C koncovkou a druhý s klasickým konektorem, tento adaptér dodává až 240 Wattů, což je dle mého názoru zbytečné, notebook by si určitě vystačil i s 180W adaptérem. V menší krabičce pod notebook se nachází informace o záruce a jednoduchý manuál.

Horní víko notebooku je kovové a nachází se zde AniMe Matrix displej s kupou LEDek(kam se na to hrabe svítící jablko), obrázky a animace můžeme konfigurovat v programu Armoury Crate, v továrním nastavení se tento displej vypíná, pokud odpojíme napájecí adaptér a notebook provozujeme na baterie.

Na zadní straně notebooku tradičně žádné porty nenajdeme, jen dva výfuky chlazení a LEDky označující zapnutý notebook, aktivitu SSD a nabíjení baterie.

Po otevření notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice. Klávesnice je jinak prakticky stejná, jako u předchozích modelů, podsvícení je řešeno za pomoci RGB LED, ale máme zde jen jednu zónu, takže podsvícení je pouze jednobarevné, což nepotěší cirkusové kolotočáře. Cením si přítomnosti dedikovaných kláves na ovládání zvuku, tyto klávesy navíc mohou skrze Fn sloužit jako makro klávesy, což můžeme konfigurovat v ASUS Armoury Crate programu. ASUS také zvětšil skleněný touchpad, prý aby lépe korespondoval většímu displeji s poměrem stran 16:10, TrackPoint zde bohužel nenajdeme.

ASUS ROG Zephyrus G14 pro rok 2022 nabízí aktuálně dva displeje, oba dva podporují FreeSync a primárně se liší rozlišením a obnovovací frekvencí. Dnes testovaný model nabízí výborný panel s rozlišením 2560x1600 pixelů, podporou AMD FreeSync v rozsahu 48 až 120 Hertzů. Podsvětlení displeje dosahuje svítivosti až 500 nitů, ASUS tomuto panelu říká "ROG Nebula", cením si toho, že displej má matnou povrchovou úpravu a neleskne se jako zrcadlo. Nad displejem najdeme ještě 720p webkameru a dva mikrofony.

Na pravé straně notebooku najdeme výfuk chlazení, dva USB-A 10Gb/s konektory, USB-C 10Gb/s s podporou DisplayPortu a PCIe čtečku microSD karet.

Na levé straně notebooku je zbylá portová výbava, najdeme zde výfuk chlazení, napájecí konektor pro 240W adaptér, HDMI 2.0b, USB-C s podporou 100W nabíjení a DisplayPortem, 3,5mm audio jack.

Spodní víko notebooku doznalo také jistých změn, není zcela plastové, ale prostřední část je kovová, v zátěži se tento plech poměrně dost zahřeje, předpokládám, že je to tak designováno schválně a tento plech pomáhá nějakým způsobem chladit vnitřnosti notebooku, přičemž ventilátory uvnitř plech částečně ochlazují tím, že skrz něj tahají vzuch. Spodní víko drží na místě celkem jedenáct šroubků.

Vnitřnosti notebooku poněkud nepřekvapivě připomínají předchozí modely, rozložení komponent je prakticky stejné. Hlavní změna se týká chlazení, máme zde obří parní komoru, ze které vedou měděné heatpipes do pasivních chladičů, které ofukují dva ventilátory. Velká parní komora chladí procesor, grafickou kartu, paměti grafické karty a také napájecí kaskádu. Místo teplovodivé pasty je zde tekutý kov, takže přenos z křemíku na chladič je výborný.

Pod chladičem najdeme jediný DDR5 SODIMM slot, do kterého ASUS osadil jeden 16GB single-rank DDR5-4800 modul, zbylých 16GB paměti je připájeno na základní desce. Maximálně tak můžeme osadit až 48GB RAM, stejně jako u předchozích generací, zda se časem objeví 64GB SODIMM paměti, to ukáže čas, zatím nejsou a asi hned tak nebudou.

Dále zde najdeme dva M.2 sloty, jeden s délkou 30 milimetrů pro WLAN karty, ASUS osadil WiFi 6E modul od MediaTeku.

Nad WiFi kartou sedí hlavní M.2 2280 slot, ve kterém se nacházelo SSD od Micronu, konkrétně Micron 2450 1TB SSD, které je do procesoru připojeno přes čtyři PCIe linky čtvrté generace. Zde může nastat jistá loterie, ASUS totiž uvádí jen přítomnost 1TB PCIe Gen4 SSD, takže bude možné narazit třeba na OEM Samsung P9A1, nebo SSD dalších výrobců. Od Micronu 2450 jsem neměl přiliš velká očekávání, řadič je totiž lehce nižší Phison E19, který je víceméně upravený E12/E13 s podporou PCIe čtvrté generace. Řadič je čtyřkanálový a určený spíše pro levnější SSD, DRAM cache možná podporuje, ale žádnou jsem na SSD nenašel. Chlazení je opět řešeno teplovodivým polštářkem, který odvádí teplo do základní desky.

Baterie je stejná jako u předchozích modelů, má čtyři články a kapacitu 76 Wh, přičemž samotná rozborka notebooku je velmi snadná.

Znovu připomenu, že jsem notebook testoval v továrním nastavení, po zapnutí a instalaci novějšího BIOSu, ovladačů a aktualizací jsem testoval v režimu Performance, který zastropuje napájecí limit procesoru na 45 Wattů, celkový limit pro technologii AMD SmartShift je pak 105 Wattů. V ASUS Armoury Crate jsem přepl MUX čip do dGPU režimu, abych měl co nejlepší grafický výkon a aby mi do testů "nekecalo" iGPU. Pro testy baterie a iGPU jsem samozřejmě přepnul do režimu MSHybrid a iGPU do režimu Eco. V režimu Eco se totiž používá výhradně iGPU v procesoru a to za všech okolností. V režimu Standard se využívá nastavení ve Windows a v ovladačích, různé progrramy se tak spouští na různých grafikách. Režim Optimized pro změnu preferuje dGPU, ale počítejte s lehce nižším výkonem, jelikož data se musí z dGPU dostat přes PCIe do iGPU a následně do displeje.

Tuto situaci trochu zlepšuje fakt, že Radeon RX 6800S je do procesoru připojen přes osm PCIe linek čtvrté generace, máme tak propustnost přibližně jako u šestnácti linek třetí generace. Grafická karta může při hraní her boostovat až na frekvence okolo 2GHz a používá velmi rychlé 16Gbps GDDR6 paměti připojené na 128-bitové sběrnici. Velikost Infinity Cache činí 32MB. GPU si může energii v rámci SmartShift odebírat dle chuti, nejčastěji uvidíme něco jako 60-65 Wattů, s občasnými skoky k 80W, pokud se CPU nudí a vejdeme se do celkového 105W napájecího limitu.

Software

Na notebooku mimo úžasné, moderní, extrémně uživatelsky přívětivé, bezpečné Windows 11 Home najdeme kupu software, nechybí obligátní MS Office 365, MS Teams a kupa ASUS utilit. Poněkud mne zarazil fakt, že na notebooku nebyl předinstalován antivirus od McAfee či Nortonu, za to tedy palec nahoru a snad tomu takto bude i u prodejních modelů.

Nechybí samozřejmě klasický program ASUS Armoury Crate, ve kterém můžeme konfigurovat téměř vše. Můžeme aktualizovat ovladače, BIOS, konfigurovat AniMe Matrix displej, AI potlačení šumu u mikrofonů, RGB LED podsvícení, napájecí profily, přetaktování, ladit ventilátory, přepínat chování grafických karet, ovládat AMD Radeon Chill, Anti-Lag a Boost. Bohužel MUX čip lze konfigurovat pouze na hlavní obrazovce kliknutím na položku MUX Switch v sekci System Configuration, v BIOSu tato možnost zcela chybí.

Z časových důvodů jsem nevyzkoušel, jak si notebook povídá s Linuxem, je však možné, že se ke mně dostane znovu a pokud nějaký čas najdu, tak na něm Linux zkusím.