RECENZE: Corsair MP600 PRO 1TB Gen4 PCIe

Po nedávné recenzi QLC SSD přináším lehce veselejší SSD, využívající TLC NAND a PCI Express čtvrté generace. Předem musím upozornit, že testované SSD je nejvyšší model Corsair MP600 PRO a je třeba ho neplést s levnějším modelem Force MP600(levnější Phison E16 řadič, značně nižší výkon) nebo dokonce s Corsair MP600 CORE, což je dostupné QLC SSD s chladičem. Testovaný kus se aktuálně prodává za nějakých 4800-5000 Kč s DPH v závislosti na obchodu, ve kterém SSD hledáme. Za podobnou cenu můžeme pořídit Samsung SSD 980 PRO 1TB s chladičem, verze bez chladiče je o něco levnější.

Corsair MP600 PRO 1TB vypadá papírově velmi dobře, SSD má řadič Phison E18, což je taková klasika na poli PCIe Gen4 SSD, 1GB DDR4-2667 DRAM cache a 96-vrstvé TLC NAND. Tak trochu je to SSD přes kopírák od ostatních NVMe disků využívající podobné komponenty. Primárně se liší firmware daného SSD a bundlovaný chladič. Záruka má příjemnou délku pět let a SSD vydrží údajně až 700 TB přepisů, resp. na 700 TBW se vztahuje záruka, pokud zapíšeme více dat, SSD může fungovat, ale v případě selhání nemůžeme záruku aplikovat. Corsair u tohoto SSD udává rychlost čtení 7000 MB/s sekvenčně a 5500 MB/s při zápisu. Nejbližší konkurenční produkt je trochu levnější Gigabyte AORUS 7000s 1TB SSD, možná je to tím, že využívá identický řadič, DRAM cache a TLC NAND. Liší se hlavně firmware, obslužný software a chladič, ten má Corsair značně větší.

Chladič samotný můžeme poměrně snadno demontovat, stačí nám plochý šroubovák a trocha snahy při oddělení kovových klipů. Teplo ze spodní i horní strany SSD přenáší dva teplovodivé polštářky do velkého chladiče. Osobně bych ocenil spíše šroubky, které by držely chladič pohromadě, než nějaké klipsny, ale není to nějaký zásadní problém.

Zmíním ještě, že SSD jsem testoval bez chladiče v primárním M.2 slotu testovací základní desky, čistě z důvodu, že se tam s namontovaným chladičem nevejde, stejně jako ostatní NVMe SSD i tento kus byl ofukován aktivně ventilátorem. SSD jsem později vyzkoušel i v druhém spodním slotu, kde jsem ho lehce trápil, abych získal nějaké informace o pracovní teplotě.

Corsair SSD Toolbox

Corsair má ke svým SSD podobně jako ostatní obslužný software, ve kterém můžeme zjistit stav NVMe disku, opotřebení, nastavit overprovisioning, klonovat z jiného SSD, bezpečně smazat SSD a neposledně zde můžeme i aktualizovat firmware, což jsem udělal. SSD tak bylo testováno s firmwarem verze EIFM21.2, aktualizační proces byl rychlý a bezproblémový. Software vypadá o něco přehledněji, než u Sabrentu, nicméně design je takt trochu "old school", ale funkční.







Testovací sestava

Testovací sestavu představím v rychlosti, testoval jsem na základní desce GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Gigabyte AORUS 7000s Gen4 2TB SSD bylo testováno jen částečně, jelikož nemám dva stejné kusy, testy zápisu jsem tak prováděl oproti staršímu Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB(pro test zápisu 205 a 447 GB dat). SSD sloužilo jako zdrojový čtecí disk pro ostatní SSD a nadále tak bude sloužit.

Pro nejlepší výkon testované SSD připojím vždy do hlavního M.2 slotu, který je do procesoru připojen čtyřmi linkami PCIe čtvrté generace. Tento horní slot má nad sebou chladič AMD X570 chipsetu, nechybí zde malý ventilátor, ten se za normálních okolností točí jen někdy okolo 2000 RPM. Abych zlepšil provozní vlastnosti všech testovaných SSD, změnil jsem jeho chování na "Standard", takže větráček se neustále točí na nějakých 3500-4400 RPM a ofukuje řadič PCIe NVMe disků.

Gigabyte AORUS 7000s 2TB slouží jako systémový disk v druhém spodním slotu základní desky, ten je připojen čtyřmi PCIe Gen4 linkami do AMD X570 chipsetu. Během testování nemám připojena žádná zařízení(kromě klávesnice a myši), která by odebírala konektivitu mezi chipsetem a CPU. Testuji bez sítě, WiFi a dalších USB zařízení. Jako grafická karta slouží Sapphire Pulse Radeon RX 550 2GB, jelikož nepotřebuji extrémně rychlé GPU a také je zde z toho důvodu, že procesor AMD Ryzen 7 5800X nemá integrované grafické jádro, které by mohlo mít negativní vliv na výkon v některých testech. Procesor chladí chladič Noctua NH-U12S SE-AM4 s Noctua NF-F12 iPPC-2000 ventilátorem. Sestavu napájí zdroj Corsair HX1200 a jako primární operační systém slouží Windows 10 Pro v20H2.

Nově jsem se rozhodl metodiku testování pozměnit a to hlavně ve prospěch zápisových testů velkého množství dat. Moderní PCIe NVMe disky nemají problémy číst sekvenčně i náhodně vysokou rychlostí, problematický je typicky zápis. Mým cílem je tak vyčerpat různé DRAM cache, SLC cache a tak podobně. Nebudou chybět i grafíky z některých běžných benchmarků a také nějaké rychlotestíky v Linuxu.