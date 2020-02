RECENZE: Gigabyte AORUS Radeon RX 5700 XT 8G – nejlepší RX 5700 XT?

Tato recenze bohužel nabrala zpoždění, podobně jako HP Workstation Z8 G4, to hlavně díky nemoci, proto všechny testované karty jsou otestované se staršími ovladači a některé hry jsou testovány ve starších verzí.

Radeony RX 5700 XT jsou na trhu od 7.7.2019 a většina výrobců karet prodává s menším či větším úspěchem své nereferenční modely. Gigabyte vydal velmi dobrý model GAMING OC, který jsem recenzoval a odnesl si velmi dobré hodnocení. Nicméně s modelem GAMING to nekončí a Gigabyte připravil ještě lepší verzi Radeonu RX 5700 XT a to sice pod značkou AORUS.

Změny jsou celkem očekávané, masivnější chladič, nějaké to RGB, lehce vyšší boost, ale překvapivě i rovnou šest výstupů na monitor a čtyřletá záruka! Šest výstupů na monitor nabízí například ASRock u svého modelu Taichi, nicméně čtyři roky záruky nenabízí žádná RX 5700 XT. Toto prodloužení záruky vyžaduje registraci a AORUS účet, ale získáme tak možnost kartu reklamovat u výrobce, což je velmi pěkné. Karta se navíc prodává za nějakých 11 511 Kč s DPH, čímž se dle mého názoru stává nejzajímavějším Radeonem RX 5700 XT na trhu. Samotný GAMING OC model je pak typicky až o 500 Kč levnější, nicméně pokud nemáte v počítači volné tři sloty + alespoň jeden pro ventilátory, můžou být relevantní menší karty.

Podívejme se tedy na balení, karta dorazila tradičně v retail balení, oproti GAMING OC verzi je trochu jiná grafika na krabici, vévodí zde logo AORUS. Na obalu se také dozvíme, že Gigabyte nabízí ke kartě čtyřletou záruku. Na zadní straně se dozvíme něco málo o chlazení a faktu, že můžeme připojit šest monitorů, tři přes DisplayPort a tři přes HDMI.

Uvnitř krabice pak najdeme papírovou obálku, ve které je odkaz pro registraci, která je nutná pro získání čtyřleté záruky, uplatňuje se přímo přes Gigabyte. Dále zde najdeme kovový lepík s logem AORUS, který si můžeme nalepit třeba na počítačovou skříň. Pod tímto vrchním kusem je pak v antistatickém obalu samotná grafická karta.

Karta je na první pohled masivnější oproti předchozí GAMING OC verzi, rozhodl jsem se tedy i provést demontáž chladiče, samozřejmě až po dokončení veškerého testování. Rozborka karty je velmi snadná, stačí odšroubovat devět šroubů, které prochází skrze kovový backplate a můžeme opatrně sundat velký chladič se všemi ventilátory. Pozor, na obou stranách jsou 4pin kabely, které slouží pro připojení ventilátorů a RGB osvětlení.

Chladič je velmi robustní, konstrukce je velmi podobná GAMING OC, jen zde máme více žebrování, přičemž grafického jádra se napřímo dotýká rovnou šest měděných heatpipes, byť dvě krajní jen z poloviny své šířky.

GDDR6 paměti a VRM je opět tradičně chlazeno za pomoci hlavního chladiče, teplo jde přes teplovodivé polštářky a hliníkové plechy, částečně se počítá i s ofukem ventilátorů. Samotné PCB karty je překvapivě krátké a je velmi podobné GAMING OC verzi, nicméně v oblasti napájení zde najdeme rovnou dva osmipinové přídavné konektory pro extra šťávu. Paměti GDDR6 opět vyrobil Micron a jádra RX 5700 XT je stejné jako u jiných RX 5700 XT.

Na této straně PCB jsou ještě dva šroubky a ty drží onen zadní kovový backplate, stačí je odšroubovat a můžeme tak demontovat i backplate. Ten toho chladí překvapivě hodně, teplovodivé polštářky odvádí teplo z pamětí GDDR6, GPU, VRM a také z RGB kontroléru a VRM kontroléru. Myslím si, že backplate by možná mohl mít nějaké nízké žebrování, plnil by lépe funkci jako chladič. U GAMING OC se mi líbilo, že backplate sloužil pouze pro extra chlazení GDDR6 VRAM, které jsou citlivé na teplotu, resp. neměly by se příliš přehřívat.

Ze samotného masivního chladiče můžeme demontovat i plastový obal, ve kterém bydlí RGB LEDky, ty podsvěcují dvě čáry vedle ventilátorů, logo AORUS a FAN STOP. Ventilátory jsou všechny stejné 82x82mm kousky, přičemž je v místě drží tři šroubky a jsou pospojovány přes 4pin kabely. Výměna těchto ventilátorů je složitější, než třeba u karet Sapphire, kde ventilátory bydlí v socketu s piny a drží je na místě jediný šroubek. Vzhledem k masivnímu chladiči se ale ventilátory tolik nenadřou a věřím, že pár let bez problémů vydrží.

Na kartě dále najdeme přepínač BIOSu, karta nabízí silent a OC BIOS, to se hodí, pokud zkoušíme flashovat BIOS z jiné karty a flashování selže. Většina uživatelů bude nejspíše primárně přepínat mezi defaultními BIOSy. TDP limit karty by měl být údajně až 230 Wattů, přičemž GAMING OC má 190W. To umožňuje držet vyšší boost na jádru, GAMING OC má maximum 1905 MHz, zatímco AORUS může boostovat až na 2010 MHz, vše ostatní je víceméně stejné.

Protože jsou všechny Radeony RX 5700 XT v podstatě stejně rychlé, rozhodl jsem se provést malý pokus s ručním přetaktováním v OC módu, ale zároveň jsem se snažil provést takové, aby provozní vlastnosti nebyly šílené a mělo to nějaký smysl.

Na přetaktování jsem použil AMD ovladače a to sice ve verzi 20.1.1, power limit jsem navýšil o 15%, paměti jsem pak posunul o dalších 5%, grafickému jádru jsem nastavil maximální možná boost, tedy až 2150MHz, přičemž napětí jsem nechal řídit automatiku. Také bylo zapotřebí upravit křivku ventilátorů, karta totiž točí ventilátory maximálně na nějakých 1700 RPM, což stačí na standardní OC stav, nicméně při takovém ručním OC topí trochu více a tak jsem křivku upravil tak, aby otáčky nepřekročily 2100 RPM, nad 2300 RPM už je karta slyšet a od nějakých 2500 RPM a více bych ji označil za hlučnou. Nicméně na tyto otáčky se nedostane standardně nikdy, pokud není něco opravdu hodně špatně.

Chápu, že některým čtenářům se tento přístup nebude líbit, nicméně v továrním nastavení je AORUS RX 5700 XT víceméně stejně rychlá jako GAMING OC varianta, rozdíly byly víceméně v rámci chyby měření, cílem bylo využít masivní chladič a tento rozdíl zmenšit. Zároveň jsem se nechtěl pouštět to úprav napájení skrze registry, to už je na vodní blok a provozní vlastnosti jdou do kytek. Silent režim jsem také netestoval, karta je příjemně tichá i v OC režimu.

S kartou je také možné použít software Gigabyte AORUS Engine, nicméně přetaktování je podle mě pohodlnější přímo v ovladačích. Dále můžeme využít Gigabyte RGB Fusion, kde lze konfigurovat chování LEDek na kartě, já jsem nakonec zvolil barvičky podle teploty. Zde se ještě pozastavím, RGB LED na kartě jsou celkem utlumené, což je příjemné, protože v noci jsou dobře vidět, ale zároveň nevypalují oči. Pokusil jsem se to vyfotit, ale moc se to bohužel nepovedlo.