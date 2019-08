RECENZE: Gigabyte X570 AORUS PRO - aneb vylepšená X570 Elite

Gigabyte X570 AORUS PRO je v podstatě vylepšená a velmi dobrá AORUS X570 Elite, má ale několik vylepšení, která mohou být pro mnoho uživatelů zajímavá. Deska existuje i ve verzi WiFi, kdy nabízí navíc WiFi 6 kompatibilní chipset a potřebné antény.

Primárně tedy budu srovnávat s levnější X570 Elite, jelikož z ní tento board víceméně vychází. X570 Elite se momentálně prodává za nějakých 5500-5700 Kč s DPH, testovaná AORUS PRO se prodává za 7000-7200 Kč s DPH. Co tedy dostaneme za příplatek 1500 Kč?

Sestavil jsem menší seznam:

Lepší chladič napájecí kaskády

Podpora až DDR4-4400 RAM (Elite podporuje až 4000)

Lepší PCIe výbava – více PCIe slotů a linek k dispozici pro přídavné karty

Podpora NVIDIA SLI a AMD CrossFire (Elite podporuje CrossFire, ale druhý slot je pověšený na čtyři Gen4 linky vyvedené z chipsetu)

Realtek ALC1220-VB kodek (Elite má ALC1200)

Chladiče pro oba M.2 disky

Sedm čtyřpin konektorů pro ventilátory (Elite má jen čtyři)

Diagnostické LEDky

Deska tedy nabízí mírná vylepšení, ale mohou být pro mnoho uživatelů poměrně relevantní, pokud plánujete CrossFire nebo SLI, je AORUS PRO lepší volbou, protože dva hlavní PCIe x16 sloty mohou poskytovat osm Gen4 linek přímo z CPU, přičemž zůstanou ještě dva x1 a jeden x4 slot k dispozici. Na levnější Elite máme pouze x16 slot z CPU, další x16 slot má přivedeny pouze čtyři linky z chipsetu a postrádá zpevnění. Zpevněné jsou i sloty pro RAM, ale to nepovažuji za mnoho důležité.

Jako méně relevantní považuji i podporu DDR4-4000+ RAM, jelikož díky frekvenčním limitům paměťového řadiče v nových Ryzenech je nejvýhodnějí kombinace DDR4-3600 / 1800 FCLK, případně DDR4-3733 / 1867 FCLK. Pokud máte opravdu dobrý kus křemíku, máte šanci provozovat i DDR4-3800 s FCLK na 1900 MHz, ale zatím jsem nenarazil na Ryzen, který zvládal 1900 MHz FCLK stabilně. Může to být zajímavé pro trhače rekordů, nicméně zde bych čekal použití spíše miniITX desky, neboť jsou zde pouze dva RAM sloty a jsou velmi blízko procesoru.

Řekl bych, že je trochu škoda, že deska nemá druhý gigabitový ethernet, nebo třeba 2,5/5Gb/s ethernet. Nicméně druhý gigabit by byl hezký. Také je škoda, že deska nemá diagnostický POST displej, ale oproti X570 Elite má alespoň diagnostické LEDky, které signalizují, že je něco špatně s CPU, GPU, RAM nebo bootovacím zařízením.

Nyní se podíváme na desku detailněji. Krabice je poměrně standardního formátu, uvnitř najdeme na kartonové polici samotnou základní desku v antistatickém obalu. Pod touto policí najdeme příslušenství ve formě čtyř SATA 6Gb/s kabelů, RGB prodlužováku, G konektoru(jedná se o kus plastu, do kterého nastrkáme zapínací tlačítko, reset tlačítko, power a HDD LEDky a poté jedním hmatem připojíme do front panel headeru na desce), AORUS lepíku, potřebných šroubků pro M.2 SSD, manuály a CD s ovladači. Manuál je relevantní i pro WIFI variantu, jelikož se jedná o zcela stejnou desku, jen má navíc jeden M.2 slot s WiFi chipsetem a anténami. Škoda, že neWIFI varianta nemá tento M.2 slot připájený pro pozdější upgrade.

Zadní panel je opět integrovaný a částečně ho drží plastový kryt konektorů desky. Na zadním panelu najdeme čtyři USB 2.0 porty typu A, toto oceňuji, je to velmi užitečné pro různé pomalé periferie jako klávesnice a myši, které by jinak zbytečně zacpaly rychlé USB porty. Dále zde najdeme jeden HDMI 2.0 výstup a poněkud zvláštně tři USB 3.0 5Gb/s porty typu A(jeden z nich slouží pro funkci Q-Flash Plus) a tři USB 3.1 10Gb/s porty, dva jsou typ A a jeden je typ C. Neposledně zde najdeme jeden RJ45 konektor připojený na Intel I211AT chipset a také zvukovou část, která se skládá z pěti 3,5mm audio jacků a jednoho optického SPDIF výstupu kompatibilního s TOSLINK kabeláží.

Deska má v pravém horním rohu dva RGB headery a také CPU_FAN a CPU_OPT 4pin headery pro ventilátory. Také se zde nachází magické tlačítko QFLASH_PLUS, jedná se o funkci, kterou je možné z jednoho USB portu na desku flashnout nový nebo funkční BIOS, pokud stávající nějakým způsobem rozbijeme, nebo potřebujeme upgradovat BIOS kvůli podpoře nových procesorů. Výhodou je, že stačí pouze napájení desky bez CPU, RAM a tak podobně. Tuto funkci obsluhuje čip označený pouze jako 504N 912AA A88.1, který se nachází blízko hlavního 128Mb BIOSu, ten sousedí s Intel 211AT ethernetem.

Vedle 24pin ATX napájecího konektoru najdeme hned tři další čtyřpinové konektory pro ventilátory, jeden dvoupin pro připojení externího teplotního čidla, USB3.1 10Gb/s konektor pro přední panel s USB-C a také čtyři diagnostické LEDky. Škoda, že zde není i displej, který by zobrazoval POST kód, ale LEDky jsou lepší než nic.

V pravém dolním rohu desky najdeme velký chladič chipsetu, šest SATA 6Gb/s portů, přední panel, dva USB 3.0 5Gb/s headery a další čtyřpin pro ventilátor. Chladič chipsetu je celokovový a má v sobě notebookový ventilátor, Gigabyte uvádí životnost 60 000 hodin, přičemž při použtí Silent profilu se ventilátor roztáčí spíše výjimečně a pokud ano, otáčky dosahují cca 1900-2300 RPM, tedy podobně jako na X570 Elite. Nicméně chladič mi přišel těžší, než na Elite a většinu času se teplota chipsetu pohybovala okolo 57-59°C a ventilátor se netočil. Bohužel ventilátor je umístěný trochu výše a tak testovací RTX 2080 Ti dokázala nafoukat nějaký ten horký vzduch přímo do tohoto ventilátoru, ten však i přes tyto podmínky zůstal tichý a teplota chipsetu nepřekročila 74°C i v maximální zátěži, což je pozitivní.

Pod zcela spodním PCIe x16 slotem, který má však pouze čtyři linky z chipsetu najdeme dva USB2.0 headey, TPM pinoviště(považuji to za lehce redundantní, neboť přímo v procesoru je zabudované fTPM). Dále zde najdeme další dva RGB LED headery, LED_DEMO dvoupin(po připojení externího adaptéru se rozsvítí všechny RGB LEDky a všechny headery získají napájení, vhodné na výstavy a tak podobně) a také zde najdeme audio front panel konektor. Nad tímto konektorem najdeme audio část, kterou má na starost kodek Realtek ALC 1220-VB, což by mělo být alespoň papírově lepší než Realtek ALC 1200 na X570 Elite. U testované desky Gigabyte dále uvádí podporu DSD audia na zadním panelu desky.

Na desce najdeme také dva M.2 sloty, oba překrývá lehce perforovaný chladič a oba sloty pojmou až 110mm dlouhá SSD. První slot, který je blíže procesoru je připojen čtyřmi Gen4 linkami do procesoru, druhý M.2 slot má pak stejné množství linek vyvedeno z chipsetu X570. Oba dva sloty údajně podporují i SATA SSD, přičemž nedojde k žádnému vypínání šesti SATA portů. Pod druhým slotem najdeme čip iTE – 8297FN-56A, který se používá pro řízení RGB Fusion, má tedy na starosti všechny RGB LEDky na boku desky a také RGB headery a tak podobně.

Nyní vrhneme rychlý pohled na zcela horní levý roh desky, kde najdeme další 4pin pro ventilátor a také přídavné napájení procesoru ve formě 8pin a 4pin konektoru. 4pin zde považuji za lehce zbytečný, ale ničemu to nevadí, s jedním osmipinem si vystačíte i při přetaktování.

Nastal čas podívat se na napájecí kaskádu procesoru. Deska má totiž jako jediná v této cenové kategorii opravdu veselý a nedesignový chladič VRM. Tedy alespoň částečně, tento chladič je chráněn lepíkem s nápisem REMOVE a doporučuji ho sundat před použitím desky.

Chladič jsem z desky společně s plastovým krytem a I/O shieldem demontoval, jelikož mě zajímala konstrukce a co se nachází pod ním. Pod samotným plastovým krytem najdeme připravené kontaktní plošky pro M.2 slot, který je osazen na WIFI variantě, dvě LEDky podsvětlující kryt a USB-C řadič pro zadní USB-C konektor.

Chladič napájecí kaskády vypadá jako dobrý chladič, jemné žebrování a heatpipe propojující oba pasivy, přičemž sekundární pasiv, který chladí dvě VCore a dvě VSOC fáze je spíše designový, ale nějaké perforace má.

Co se týče samotné kaskády, najdeme zde stejnou kaskádu jako na X570 Elite, ale s lepším chlazením. Je zde tak k dispozici celkem dvanáct fází pro VCore, přičemž každá dodá až 40A, dohromady dodají až 480A. Jedná se o IR 3553 PowIRStage, přičemž všechny řídí kontrolér IR35021 v konfiguraci 6+1, jelikož zde najdeme doublery, díky kterým získáme konfiguraci 12+2. Pro zajímavost přikládám i obrázky ze stránek Gigabyte, kde je vše vesele vyobrazeno.

Kaskáda je tedy dostatečně silná i pro Ryzen 9 3950X a to včetně nějakého přetaktování, pokud budeme chladiče alespoň trochu ofukovat. Pro zajímavost uvedu, že s Ryzenem 7 3700X, který chladí Arctic Freezer 34 eSports DUO se kaskáda v AVX2 zátěži zahřála maximálně na 47°C v 25°C místnosti. Resp. 47°C teplotu ukazoval senzor VRLoop1 a 53°C ukazoval senzor VRLoop2. Chladiče přitom nedostaly přímý ofuk, jelikož CPU chladič je moc vysoký a pouze odvane teplot, které vystoupá nahoru, desku jsem totiž testoval jen tak na stole.

Desku jsem testoval tradičně s Ryzenem 7 3700X a nedávno zapůjčeným paměťovým kitem HyperX Fury RGB 2x8GB DDR4-3200, jako SSD posloužilo Samsung SSD 970 EVO 500GB. Jako grafická karta posloužila opět Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME a jako systém posloužily klasické Windows 10 Pro v1903 s aktuálními patchi. BIOS jsem použil v době testování nejnovější a to sice verzi F4i, která obsahuje mikrokód AGESA 1.0.0.3 ABB.

Paměti jsem přetaktoval na 3600 MHz podobně jako u předchozí recenze s Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI, takže časování bylo nastaveno na poněkud smutnější CL16-19-19-38. Procesor jsem i tentokrát netaktoval, jelikož můj kus není zrovna dobrý kus křemíku a zvládá něco mezi 4250-4325 MHz v závislosti na zátěži, benefit přetaktování je tak relativně malý.