RECENZE: HP ProBook 440 G7 - Comet Lake-U přichází

V dubnu tohoto roku předvedla společnost HP nové ProBooky 4xx G7, primárně jsem ze zajímal o modely s procesory AMD Ryzen 4000, jelikož ty jsou až osmijádrové. Původní článek si můžete přečíst zde:

HP jsem samozřejmě kontaktoval s cílem získat nějaký kus na recenzi, ten snad dorazí někdy příští měsíc, mezitím jsem měl možnost podívat se na variantu s procesorem Intel, zapůjčená konfigurace se prodává za nějakých 19 990 Kč s DPH a vypadá následovně:

Intel Core i5-10210U – 1,6GHz, Turbo až 4,2GHz, 6MB L3, 15W TDP, 4C/8T

1x8GB RAM DDR4-2667 CL-19-19-19-43 2T

Intel UHD 620 Graphics

SK hynix BC511 512GB PCIe x4 Gen3 NVMe SSD

14“ 1920x1080 60Hz IPS LCD

Intel AX201NGW (802.11ax + Bluetooth 5.0)

3 cell 45Wh baterie

65W napájecí adaptér

Windows 10 Home v2004

HP ProBook 445 G7 s šestijádrovým Ryzenem 5 4500U je aktuálně o 1500 Kč s DPH levnější, což je přinejmenším zajímavé, jelikož zbytek konfigurace je stejný. Dostaneme tak více CPU i GPU výkonu za méně.

HP ProBook 440 G7 mi dorazil ve standardním balení, to se skládá z poměrně obyčejné kartonové krabice, ve které najdeme samotný noteboook a napájecí adaptér. Napájecí adaptér je překvapivě malý, velikostí i hmotností srovnatelný s DELL 45W adaptéry, které najdeme u XPS 13 řady. Koncovka je proprietární DC jack, USB-C se tedy nekoná, přičemž adaptér nabídne až 65 Wattů.

Samotný notebook dosahuje hmotnosti 1,6kg, rozměry jsou 32,42 x 23,77 x 1,79 cm. HP uvádí, že horní víko displeje a palmrest jsou kovové, ale působí spíše jako lakovaný plast, je však možné, že se jedná o nějakou slitinu magnesia.

Porty má notebook na dvou stranách, na pravé straně jich najdeme většinu. Konkrétně zde bydlí DC jack včetně power LEDky, dále zde najdeme USB-C port, který nabídne 5 Gb/s USB port, DisplayPort 1.2 a údajně i Power Delivery. Napájení přes USB-C jsem zkoušel s Lenovo USB-C adaptérem a s DELL WD15 dokovací stanicí. Ani v jednom případě napájení nefungovalo, podpora je tedy nejspíše limitovaná na HP adaptéry, což nevnímám jako dobrý krok. Vedle USB-C sedí RJ45 ethernet pověšený na gigabitový chipset od Realteku. Dále je zde HDMI konektor ve verzi 1.4b, podporuje tak maximálně 4K @ 30Hz, HDMI 2.0 by notebooku slušelo více. Vedle HDMI bydlí další dva USB-A 5Gb/s porty a také tradiční 3,5mm audio combo jack.

Na levé straně notebooku najdeme zdířku pro zámek typu Kensington a překvapivě USB-A 2.0 port, nicméně konkurence má u levnějších notebooků také USB 2.0. Většinu levé strany vyplňuje výdech chlazení, dále zde najdeme LEDku aktivity disku(poněkud WTF umístění, ale je tam) a také čtečku SD karet, což vítám.

Po otevření notebooku nás přivítá částečně průhledná látka, která chrání displej proti otlakům z klávesnice. Ve spodní části palmrestu najdeme tradiční celoklikací touchpad a čtečku otisků prstů. Klávesnice samotná je podsvícená bílou barvou, přičemž má i LEDky v Caps Locku, FnLock a signalizuje ztlumení reproduktorů i mikrofonu oranžovou barvou. Rozložení klávesnice je standardní ála HP a není zde moc co vyčítat, možná až na podivně slepené kurzorové klávesy nahorů a dolů.

Nad klávesnicí najdeme ještě zapínací tlačítko a také děrovaný pás, pod kterým se nachází reproduktory notebooku.

Víko s displejem se vyklápí dozadu jako u mnoho dalších notebooků, nicméně nedochází zde k vyfukování horkého vzduchu do mezery mezi tělem notebooku a displejem. Notebook má poměrně tenké rámečky po stranách, nahoře a dole jsou tlustší, což je hlavně kvůli anténám. Ve spodním rámečku bydlí dvě antény pro WiFi chipset, v horní části pak webkamera a dodatečné antény pro WWAN kartu, nicméně WWAN antény a slot nemají všechny modely. Webkamera je poměrně standardní 720p s dvěma mikrofony a mechanickou krytkou, ta však kameru zcela nevypne, jen zakryje. Můžeme si i připlati za infračervenou kameru, která umožní přihlašování do počítače obličejem skrze technologii Windows Hello.

Displej samotný je víceméně OK, jedná se o levný FullHD IPS panel připojený přes eDP. HP uvádí svítivost 250 nitů a 45% NTSC. V testovacím kusu byl použit konkrétně panel BOE0868, za příplatek je možné získat lepší panel se svítivostí 1000 nitů a soukromým filtrem HP Sure View, případně horší panel s dotykovou vrstvou a dokonce i levný 1366x768 panel.

Nastal čas podívat se dovnitř notebooku, což je velmi jednoduché. Spodní víko drží na místě sedm šroubků, poté se hodí nějakým plastovým nástrojem víko opatrně odcvakat, aby nedošlo k jeho poškození. Spodní víko je plastové s menším kovovým vyztužením okolo ventilátoru.

Nyní můžeme vidět vnitřek noteboku, začnu tedy od spodního levého rohu. Zde se nachází pozice pro jeden 7mm vysoký 2,5" SATA disk, HP dokonce přiložilo i SATA kabel, nicméně SATA rámeček pro uchycení disku zde chybí, ten se musí dokoupit samostatně, což je přinejmenším trochu zvláštní. Konkurenční ThinkPady Exxx mají již zamontovaný i držák, jak jsou na tom nejnovější modely E14 netuším. Vedle pozice pro 2,5" disk najdeme tří článkovou 45 Wh baterii.

Nad pozicí SATA disku bydlí jeden M.2 2280 slot, do kterého HP osadilo SSD SK hynix BC511 512GB, které je připojené přes čtyři Gen3 PCIe linky. SSD nemá žádný chladič, testované SSD ale moc tepla nevyrobí, takže to není problém.

Dále zde najdeme dva SODIMM sloty pro DDR4 paměti, což je pozitivní, jelikož můžeme snadno paměti vyměnit. Od výrobce je osazen jeden 8GB DDR4-2667 CL19 modul, chtěl jsem tedy v rámci testování přidat druhý modul, aby byl aktivní dual-channel a také aby notebook měl 16GB RAM, jelikož 8GB považuji v dnešní době za nutné minimum a mnoho programů bude smutných. Přidal jsem tedy druhý 8GB DDR4-2667 CL19 modul od Samsungu, notebook však odmítl POSTnout. Zkusil jsem tedy jiný modul od Ramaxelu. Také nic. Vyzkoušel jsem ještě osm různých pamětí různých rychlostí a kapacit, které můžete vidět na fotografii. Žádná z těchto pamětí v notebooku nefunguje, což je dost bizarní, evidentně fungují jen HP brandované paměti a místní zastoupení žádný takový modul nemělo k dispozici. Pokud chcete do notebooku přidat RAM, je zapotřebí pořídit moduly přímo od HP, což vnímám jako nemalou nevýhodu. Notebook to také poškodí v testech, jelikož bude k dispozici méně paměti a je zde nemalý vliv na výkon.

Nad SODIMM sloty najdeme v levé části WiFi kartu sedící ve standardním M.2 2230 slotu, hned vedle je prostor pro druhý M.2 2230 slot, kde může bydlet WWAN karta. Bohužel v této konfiguraci chybí WWAN slot, slot na SIM a také antény, toto je za příplatek a tak tento model upgradovat WWAN kartou nelze. Použitá WiFi karta je celkem standardní Intel AX201NGW, tedy WiFi 6. Tedy karta není úplně standardní, jen tak vypadá, Intel AX201 čipy používají Intel CNVi(Integované řešení propojení sítě mezi kartou a procesorem, síťování tedy vykonává část v PCH, karta samotná slouží primárně pro připojení antén), karta je tedy jen CRF(Companion RF Module) a funguje jen s vybranými Intel procesory a chipsety.

Vedle WiFi karty pak bydlí chlazení, které má za úkol chladit čtyřjádrový ULV Intel Core i5-10210U procesor. Procesor má konfigurovatelný napájecí limit až 25 Wattů, nicméně dlouhodobě udržuje 15, 25W je použito typicky jen na chvíli. Chlazení by asi mohlo být robustnější, ale na to se podíváme v jiné kapitole, pro většinu použití je naprosto OK. Za zmínku stojí informace, že notebook lze pořídit maximálně s čtyřjádrovým procesorem Core i7-10510U, na šestijádra tak můžeme u Intel varianty zapomenout.

Notebook jsem testoval v originální konfiguraci, jednokanálové zapojení paměti negativně ovlivňuje výkon CPU i GPU, nicméně s tím nemohu nic dělat. Co se grafické části týče, pokud nestačí integrované řešení Intelu, HP nabízí i možnost konfigurace s GeForce MX130 2GB nebo GeForce MX250 2GB.

Software a BIOS

Na notebooku je předinstalovaná menší hromádka software, včetně mnoha verzí MS Office 365. Původně byly nainstalovány Windows 10 Home v1909, provedl jsem tedy upgrade na nejnovější verzi 2004, což proběhlo bez potíží.

HP Support Assistant

V tomto programu můžeme aktualizovat ovladače, BIOS, zjistit stav záruky a tak podobně. Uživatelé HP produktů tento program jistě znají.

HP Power Manager

V tomto programu, jehož fungování je třeba nejprve povolit v BIOSu můžeme konfigurovat funkci Peak Shift. Tato funkce zajistí běh notebooku na baterii během nastavitelného času, jakmile se baterie vybije na určitou úroveň, dojde k jejímu dobití. Tato funknce má snížit spotřebu elektřiny, nicméně dojde k vyššímu opotřebování baterie.

HP PC Hardware Diagnostics Windows

V tomto programu můžeme provést diagnostiku notebooku za předpokladu, že je můžeme nabootovat do Windows a tento program vůbec spustit.

HP System Informartion

Tato utilita ukáže některé základní informace o počítači, zajímavostí jsou pak detaily ohledně možností USB-C konektoru.

HP Audio Control

V tomto programu můžeme konfigurovat nastavení zvuku, jak název napovídá a to včetně ekvalizéru.

Intel Graphics Command Center

Tento program jsem nascreenshotoval spíš pro zajímavost, Intel nedávno přeskinoval své ovladače, nicméně auto detekce her i nastavení nefunguje úplně dobře a optimalizace nastavení hry otevře webovou stránku v prohlížeči, kde uvidíme screenshoty z dané hry. Ale třeba již s příchodem grafik Xe vše vyřeší.

BIOS

Do BIOSu se dostaneme tradičně klávesou F10 a máme zde mnoho možností konfigurace, přičemž některé z nich můžete vidět na fotografiích.