RECENZE: Lenovo Legion Creator 7 15IMH05 - profesionální hráč

Lenovo Legion Creator 7 je relativně novou řadou na pomezí herních a výkonných notebooků společnosti Lenovo. Notebook je primárně určen spíše "tvůrcům obsahu", Lenovo se tak rozhodlo použít kvalitnější kalibrovaný dispej s 100% Adobe RGB pokrytím, a 500 nit podsvícením. Aby byl notebook více profi, je celé tělo a víko displeje vyrobeno z hliníku, přičemž hardware je velmi podobný normálním herním variantám. Testovaný kus se aktuálně prodává za necelých 60 000 Kč s DPH a dnes testovaná konfigurace vypadá následovně:

Intel Core i7-10875H – 2,3GHz, Turbo až 5,1GHz, 16MB L3, 60-105W TDP, 14nm, 8C/16T

2x16GB DDR4-3200 CL22-22-22-52 2T

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q 8GB 90W

Intel UHD Graphics 630

15,6“ , 1920x1080 IPS 144Hz - 500 nitů

Western Digital PC SN730 1TB PCIe NVMe Gen3 x4

Intel AX201 WiFi 6 (802.11ax + Bluetooth 5.1)

4 cell 80Wh baterie

230W adaptér

Windows 10 Pro v20H2

Notebook mi od Lenova dorazil ve svém standardním balení, jelikož se jedná o kus zakoupený v nějakém obchodě. Krabice je na 15,6" notebook překvapivě obří a je dobré, že je notebook velmi dobře chráněn přip přepravě. Uvnitř kartonové krabice najdeme menší krabici s logem Legion, ve které bydlí samotný notebook.

V hlavní krabici pak bydlí menší krabice s adaptérem, ten poskytuje až 230 Wattů a je poměrně masivní, například ASUS umí aktuálně vyrobit značně menší 240W adaptéry, ale nepovažuji to za nějaký zásadní problém. Adaptér má klasickou Lenováckou hranatou koncovku, takže ho můžeme použít s některými ThinkPady a dokovacími stanicemi.

Uvnitř menší krabice bydlí samotný notebook v látkovém obalu společně s rychlou dokumentací a záručními informacemi.

Rozměry notebooku jsou 359 x 259 x 20 milimetrů a hmotnost činí slušných 2,25 kilogramu.

Pokud se podíváme na horní víko notebooku, najdeme zde logo Legion, které je částečně podsvícené jako na herních Legion verzích. Dále můžeme vidět kus zadní části s porty, je zde poměrně zajímavý designový prvek ve formě bílých LEDek podsvětlující symboly ukazující konkrétní porty.

Většnu portů má Creator 7 takto vzadu, mimo dvou výfuků chlazení zde najdeme napájecí hranatý konektor, zdířku zámku typu Kensington, dva USB-A 10Gb/s porty, gigabitový ethernet a HDMI výstup.

Zbytek portů bydlí po stranách, na pravé straně najdeme jeden výfuk chlazení a jeden USB-A 5Gb/s port, také je zde zapadlé tlačítko, které notebook zapne naskočí nám bootovací menu.

Na levé straně notebooku bydlí zbytek portové výbavy, je zde čtvrtý výfuk chlazení, 3,5mm combo audio jack a dva USB-C porty. Jeden USB-C port poskytuje i ThunderBolt 3, což je evidentně mířeno na různé tvůrce obsahu.

Po otevření notebooku nás přivítá látková ochrana klávesnice a další hromádka hliníku, jelikož i palmrest je hliníkový. Lenovo Legion Creator 7 vypadá stejně jako herní model, liší se jen barva notebooku, materiály, ale jinak na první pohled rozdíl nepoznáte.

Najdeme zde celoklikací touchpad s podporou gest a klávesnici s numerickým blokem, která má poměrně normální rozložení kláves. Potěší i přítomnost LEDek v Num Locku a Caps Locku. Podobně jako na herním Legionu lze přepínat režimy napájení za pomoci kombinace Fn+Q, testoval jsem ve standardním režimu, jelikož tichý mód značně snižuje výkon a v režimu vysokého výkonu se udržuje příliš vysoký napájecí limit procesoru, což způsobuje vyšší hlučnost. Klávesnice je podsvícená za pomoci RGB LEDek a má několik režimů. Může být podsvícena statickou modrou barvou, může duhově blikat, rozsvěcet pouze stisknuté klávesy, nebo ji můžeme zhasnout. Creator 7 podporuje i funkci, kdy stisknutím klávesy Fn rozsvítí všechny funkční klávesy, což je poměrně užitečná funkce.

Hlavním lákadlem je displej, bohužel jsem si neuložil přesný model, což je poněkud mrzuté. Lenovo se může chlubit 1920x1080 IPS panelem s obnovovací frekvencí 144 Hz, tím to ale nekončí, použitý panel má totiž svítivost až 500 nitů, zvládá 100% Adobe RGB pokrytí, HDR400 a Dolby Vision. Nicméně více by mě potěšil 2560x1440 panel. I tak se jedná spíše o nadprůměr na poli FHD panelů a grafici takový panel možná i ocení.

Nad displejem bydlí tradiční 720p webkamera s krytkou ThinkShutter, která kameru umí při zakrytí vypnout.

V rychlosti jsem omrknul možnosti upgrade a servisování notebooku. Kovové spodní víko drží na místě deset šroubků a víko můžeme odklopit po opatrném odcvakání. Spodní víko slouží zároveň jako chladič M.2 disků, jelikož zde jsou teplovodivé podložky, které teplo odvedou do kovového víka.

Notebook je poměrně snadno servisovatelný, ve spodní části vidíme čtyřčlánkovou 80 Wh baterii. Nad baterií najdeme jeden M.2 2280 slot, ve kterém bydlí Western Digital SN730 1TB PCIe NVMe SSD připojené na Intel HM470 chipset skrze čtyři PCIe Gen3 linky.

V levé části notebooku bydlí další dva M.2 sloty, v malém M.2 2230 slotu žije WiFi chipset Intel AX201 NGW, což je jen fyzické rozhranní pro WiFi a BT, samotný chipset žije přímo v HM470 chipsetu. Pod tímto slotem najdeme druhý M.2 2280 slot, který je opět pověšený na Intel HM470 chipset, takže je možné přidat další disk. Technicky vzato můžeme osadit až dva 8TB disky.

Veprostřed najdeme klasický kovový kryt, který schovává paměti typu RAM, Lenovo zde osadilo dva 16GB DDR4-3200 CL22 moduly, je možno upgradovat až na 64GB RAM, pokud to bude třeba.

Chlazení je dle mého názoru dostatečně robustní, hromádka heatpipes chladí CPU i GPU, přičemž některé jsou sdílené, celkem zde máme čtyři pasivní části, přes které se profukuje vzduch ven. Notebook nasává standardně zespodu a vyfukuje vzduch dozadu a do stran.

Nyní ještě malý dodatek k CPU i GPU, Creator 7 má navýšený standardní napájecí limit procesoru, namísto obvyklých 45 Wattů může Core i7-10875H dlouhodobě běžet v 60W TDP režimu, čímž dokáže dohnat a překonat 35/45W osmijádrové Ryzeny 4000. Zajímavá je i GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q, napájecí limit pro celou kartu je 90 Wattů, ale jsou zde použity úspornější 11 Gbps GDDR6 paměti, které pracují s nižším napětím, což umožňuje více energie pro samotné GPU. Grafická karta je připojena do procesoru přes šestnáct PCIe Gen3 linek, což je také v některých aspektech výhoda. Všechna ostatní PCIe zařízení pak visí na Intel HM470 chipsetu, včetně USB portů.

Software

Co se softwaru týče, na notebooku najdeme standardní sadu softwaru, nechybí tak obligátní McAffee a MS Office 365. Schválně jsem aktualizoval ovladače NVIDIA grafiky na verzi 451.91 a to sice Studio verzi, mělo by se tak jednat o stabilnější a testované ovladače oproti Game Ready verzi. Během používání jsem nenarazil na žádné potíže, což je pozitivní, nemusíte se tak bát použít generické ovladače přímo od výrobce grafiky.

X-Rite Color Assistant

Jelikož se notebook chlubí velmi pesíkatým kalibrovaným displejem, najdeme zde nástroj, ve kterém můžeme přepínat barevné profily.

Lenovo Vantage

Opět tradiční nástroj na Lenovo noteboocích, ve Vantage můžeme aktualizovat ovladače, firmware, pouštět diagnostiku, zjistit stav záruky či měnit některá nastavení týkající se hardwaru notebooku.